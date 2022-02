Henry Makow: Ist die Neue Weltordnung “jüdisch”?

Von Michael Mannheimer, 31. Januar 2022

Die Neue Weltordnung ist ein hydra-köpfiges Monster. Die Banker arbeiten durch viele Fronten wie Kommunismus, Sozialismus, Liberalismus, Feminismus, Zionismus, Neokonservatismus und Freimaurerei

Der folgende Artikel des kritischen US-Juden Henry Makow trägt zahlreiche Widersprüche und Unstimmigkeiten in sich. Als Fazit der Frage, ob die Neue Weltordnung jüdisch ist, zieht Henry Markow den Schluss, dass nicht das orthodoxe Talmud-Judentum, sondern die den Zentralbanken dieser Welt die Drahtzieher der NWO sind. Er unterschlägt dabei jedoch den nicht zu widerlegenden Umstand, dass sich alle Zentralbanken der Welt (mit Ausnahme von 4 Ländern) im Besitz des Juden Rothschild befinden und die Zentralbanken damit zu nahezu 100 Prozent jüdisch sind. Mein Vorwort ist daher weit länger als Makows Artikel, den sie wie üblich am Ende dieses Testes lesen werden – weil er als Versuch der Widerlegung der These Makows angelegt ist.

Wenn Makow schreibt: “Die Banker arbeiten durch viele Fronten wie Kommunismus, Sozialismus, Liberalismus, Feminismus, Zionismus, Neokonservatismus und Freimaurerei”, dann verkennt er, dass sich hinter all den oben genannten “Fronten” jüdische Vordenker befinden. Vermutlich ohne es zu wissen, beschreibt er mit seinem obigen Zitat exakt die Zersetzungspolitik der jüdischen Frankfurter Schule und die Politik des jüdischen Bolschewismus bei der Russischen Revolution 1917.

85 Prozent aller Abgeordneten der russischen Duma (dem Parlament der Bolschewisten) waren Juden – und die Russische Revolution war ein Plan des Judentums zur Extinktion der europäischen Monarchien und der Vernichtung des Christentums. Ersteres gelang für die Länder Russland, Deutschland und Österreich, aber nicht für die übrigen westlichen Länder. Das Christentum in Russland konnte hingegen nicht ausgelöscht werden und erfährt derzeit eine ungeahnte Renaissance: Mehr Russen als je zuvor strömen in die russisch-orthodoxen Kirchen und bekennen sich zu ihrem christlichen Glauben.

Russisches Zentralkomitee 1925: Fast nur Juden

Die Russische Revolution wurde von Rothschild und Warburg finanziert, und (ich habe darüber einen eigenen Artikel verfasst) und -man kann es kaum glauben – der Rubel hatte als Wasserzeichen ein Hakenkreuz. Nur wenige Menschen und vermutlich auch die wenigsten säkularen Juden wissen, dass die Swastika (“Hakenkreuz”) auch ein jüdisches Symbol ist, welches auf vielen Synagogen des Judentums angebracht ist (Näheres dazu hier):

Ebenso dürften die wenigsten damaligen Russen verstanden haben, dass das Swastika-Wasserzeichen auf den höherwertigen Rubelscheinen der Beweis dafür war, dass die Zentralbank des nunmehr UdSSR genannten Russlands sich in jüdischem Besitz befindet:

Sowjetischer 5000-Rubelnote (vmtl. aus dem Jahr 1926), mit dem Hakenkreuz, einem Symbol der Juden (Quelle)

Die einzigen der 193 UN-Länder, deren Zentralbank sich noch nicht im im Besitz oder unter Kontrolle der jüdischen Familie Rothschild befinden, sind Kuba, Nordkorea, Iran und Syrien (Quelle). Das Online-Magazin Pravda-TV.com schrieb in einem aufschlussreichen Beitrag am 18. September 2017, dass es kein Zufall sein könne, dass es genau die oben aufgelisteten Länder sind, die besonders scharf von westlichen* Medien, der NATO, der EU und der US-Politik angegriffen wurden bzw. werden. Einer der Hauptgründe für die Kriminalisierung dieser Länder läge, so das Magazin, im Umstand zu suchen, dass diese noch keine Zentralbank haben, die sich im Besitz der Rothschilds befindet. Wörtlich schreibt das Magazin:



“Die Anschläge des 11. September waren inszeniert, um in Afghanistan und Irak einzumarschieren und in diesen Ländern eine Zentralbank zu etablieren… „Das ist der Grund, warum alle Iraner „Terroristen“ sind – eine Zentralbank, die nicht den Rothschilds gehört…”

https://www.pravda-tv.com/2017/09/nur-noch-vier-laender-ohne-rothschild-zentralbank-uebrig-videos/

Die Neue Weltordnung ist in Wahrheit die Etablierung des uralten Traums der Juden von einer jüdisch-talmudistischen Weltordnung

“Die bolschewistische Revolution in Russland war das Werk jüdischer Planung und Unzufriedenheit. Unser Ziel ist jetzt eine Neue Weltordnung. Was in Russland so hervorragend funktioniert hat, soll für die ganze Welt zur Realität werden.”

The American Hebrew, 10. Sept. 1920

Die Pläne für eine jüdische Weltordnung, was nichts anderes ist als der Plan für die Weltherrschaft der Juden, ist tausende von Jahre älter als der Zionismus und der Kabbalismus, die Henry Markow als die wahre Gefahr des Judentums darstellt. Wenn Makow schreibt: “ Von allen Verbrechen des politischen Zionismus ist das schlimmste und grundlegendste, und das erklärt all seine anderen Untaten, dass der Zionismus von Anfang an versucht hat, das jüdische Volk von seinem Gott zu trennen, ” (s. entsprechende Passage im folgenden Artikel von ihm), so ist das eine bewusste oder unbewusste Falschaussage des jüdischen Judentumkritikers Makow über das wahre Wesen des Judentums.

Jehova, der jüdische Gott, ist nicht friedlich

Denn erstens ist der jüdische Gott kein friedlicher, wie Makow in seinem obigen Zitat impliziert, sondern ein blutrünstiger und nach Weltherrschaft zielender Gott, dessen Ziel es ist, alle anderen Völker außer dem der Juden zu Sklavenvölker zu machen. Darüber gibt es im wichtigsten Buch der Juden, dem Talmud, unzählige Aussagen, von denen ich hier nur einige nennen will:

„Sobald der Messias kommt, sind alle Sklaven, der Juden.“

Brubin 43b



„Ich [Jahwe] mache dich [die Juden] zum Stammvater der Völker, ich mache dich zu den Auserwählten unter den Völkern, ich mache dich zu dem König über die Völker.“

Berakot 6a



„Es gibt kein Volk wie dieses [die Juden], das würdigt wäre, daß man sich ihm anschließt.“

Jebamot 79a



„Zuerst ist das Land Israel geschaffen worden, am Ende erst die ganze Welt.”

Taanith, Fol. 10a



„Wie es für den Kalk keine andere Zubereitung gibt als das Brennen, ebenso gibt es auch für die Nichtjuden kein anderes Mittel als das Brennen.“

Sota 35b



„Die Nichtjuden sollen zuschanden werden, die Juden aber sollen sich freuen.“´

Baba mezia 33b

Quelle: Auszüge aus dem jüdischen Talmud

So spricht kein gütiger, sondern ein gnadenloser und auf Spaltung der Menschheit in rechtgläubige und ungläubige Menschen bedachter Gott, wobei er zweiteren mit ihrer völligen Auslöschung droht. Und die obigen Auszüge aus dem wichtigsten religiösen Text der Juden, dem Talmud, sind nur ein winziger Teil ähnlicher Passagen, die sich im Übrigen in weiten Teilen mit ähnlichen Passagen im Koran überschneiden. (In einem noch in diesem Jahr erscheinenden Artikel werde ich die Fast-Identität zwischen Islam und im Judentum herausarbeiten und beweisen, dass beide Religionen denselben Gott haben, damit die Kehrseite derselben Medaille sind und wesentlich stärker miteinander zusammenhängen, als es den meisten Menschen klar ist.)

Die Neue Weltordnung als eine vom Judentum dominierte Welt ist eine uralte Forderung des Judentums

Und zweitens ist die Neue Weltordnung nicht erst seit Beginn des 21. Jahrhunderts eines der wesentlichen Ziele des Judentums, sondern sie ist ebenfalls seit tausenden Jahre angestrebt. Das belegen unmissverständliche Zitate aus dem Talmud:

„Jeder einzelne [Jude] muß sich sagen: meinetwegen wurde die Welt erschaffen.“

Sanhedrin 37a



„Überall, wohin sie [die Juden] kommen, werden sie zu Fürsten ihrer Herren.“

Sanhedrin 104a

Solche Texte waren die Triebfedern der Juden bei der Russischen Revolution, die in Wahrheit eine jüdische Revolution zur Vernichtung der europäischen Monarchien und des Christentums war. Man beachte das Datum des folgenden Zitats in einer US-amerikanischen jüdischen Zeitung:

“Die bolschewistische Revolution in Russland war das Werk jüdischer Planung und Unzufriedenheit. Unser Ziel ist jetzt eine Neue Weltordnung. Was in Russland so hervorragend funktioniert hat, soll für die ganze Welt zur Realität werden.” The American Hebrew, 10. Sept. 1920

Und solche Texte sind auch die Triebfeder für den aktuell sich vollziehenden Aufbau der neuen Weltordnung, die, wie ich nicht oft genug betonen kann im Prinzip die Erstellung einer jüdischen Vormachtstellung in der Welt ist, an der nicht nur kommunistische Führer aus zahlreichen Ländern wesentlich beteiligt sind, sondern vor allem Juden im Hintergrund die Fäden spinnen. Sie werden dazu gleich mehr erfahren. Doch wer sich im Judentum auskennt der weiß, dass Judentum und Kommunismus identisch sind. Schließlich haben jüdische Denker den Kommunismus entwickelt und schließlich haben Juden in aller Welt kommunistische Revolutionen entfacht. Zitate dazu:

“Einige nennen es Marxismus (Bolschewismus), ich nenne es Judaismus.”

Rabbi Steven Wise am 5. Mai 1935 „Die erste Sowjetregierung bestand zu 80 bis 85 Prozent aus Juden.“

Wladimir Putin: Ansprache des Präsidenten Rußlands am 13. Juni 2013 im Moskauer „Jewish Museum and Tolerance Center“: Putin: First Soviet government was mostly Jewish, The Times of Israel, 19. Juni 2013

Ich habe in meinen bisherigen Artikeln zahllose Passagen aus dem 1700-jährigen Talmud gebracht, der fraglos die Juden zur Weltherrschaft aufruft und die Nichtjuden (“Gojims) als niedriger als Tiere bezeichnet – und ihnen für den Fall, dass der jüdische Messias erscheinen würde, das Schicksal ewiger Sklavenvölker für das angeblich auserwählte jüdische Volk prophezeit:

„Wenn der Messias kommt, wird jeder Jude 2800 Sklaven haben.“

Simeon Haddarsen



„Gojim (Nicht-Juden) wurden nur geboren, um uns zu dienen. Ohne das haben sie keinen Platz in der Welt – nur um dem Volk Israel zu dienen.”

Rabbi Ovadia Yosef



„Sobald der Messias kommt, sind alle Sklaven der Juden.“

Talmud, Brubin 43b

Sogar Juden fragen: Ist das Judentum eine satanische Sekte?

Der jüdische Gott Jehova als Baal inmitten des Hexagramms an einer jüdischen Moschee (Quelle)

Der Zionismus hat nach meiner festen Überzeugung keinesfalls das jüdische Volk von seinem Gott getrennt, sondern ganz im Gegenteil, die Juden an ihren Gott Jehova (JHWH) (was ist nichts anderes als ein Begriff für den babylonischen Gott Baal ist) gefestigt. Die jüdische Enzyklopädie (“Adonai und Ba’al”) enthüllt: “Der Name Ba’al, anscheinend als Äquivalent für JHWH.” (Quelle). Und Baal ist nur ein anderer Name für Satan:

“Nur wenn es auf dieser Erde keine Nichtjuden mehr gibt, sondern nur mehr Juden, werden wir zugeben, dass Satan unser Gott ist.” Der Jude Harold Rosenthal, pers. Berater des berüchtigten jüdischen Senators Jacob Javits,

Und wenn sich sogar kritische Juden fragen, ob ihre Religion nicht auf satanischen Wurzeln fußt, wie der Judentum-Kenner WILL NEWMAN schreibt (Quelle) dann muss man wissen, dass sich das Gesicht des Judentums vor allem in seiner Gefangenschaft in Babylon*? herausgebildet hat. Wer keine Ahnung darüber hat, dass der Gott Babylons Baal war, der regelmäßige Menschenopfer verlegte, damit die Menschen nicht eine Gunst verlieren, der steht der These der Verbindung von Judentum und Satanismus im besten fall skeptisch, im weniger guten Fall mit Empörung gegenüber.

* Die »Babylonische Gefangenschaft« oder das Babylonische Exil (siehe Babylonisches Exil) war einer der größten Einschnitte in der altisraelischen Geschichte. Nach der Eroberung Jerusalems durch den neubabylonischen König Nebukadnezar II. im Jahr 597 v. Chr. wurden wesentliche Teile der jüdischen Bevölkerung deportiert: Priester, Handwerker, die Angehörigen des Königshauses. Im Jahr 587 v.Chr. zerstörte Nebukadnezar die Stadt Jerusalem und den Tempel. Die Babylonische Gefangenschaft endete nach der Eroberung Babylons durch den Perserkönig Kyros II. (539 v. Chr.). Im Exil entstand der Schöpfungshymnus Gen 1,1-2,4a. ( Quelle )

Wie viele Juden kennt auch Makow offenbar seine Religion nicht

Warum bringe ich also den Artikel von Makow, der, um es hier schon vorwegzunehmen, als Fazit der Drahtzieher der Neuen Weltordnung nicht die Juden, sondern die Bänker sieht. Dabei steht es außer Frage, dass der Großteil der Banken der Welt entweder im Besitz oder unter voller Kontrolle des Judentums stehen. Banken und Juden sind nicht voneinander zu trennen und vor allen Dingen nicht in der Form, in der es Makow tut. Ganz absurd wird es, wenn Marco am Schluss seines Artikels einen Autor wie folgt über das angeblich friedliche Wiesen des Judentums zitiert: “ Das jüdische Volk ist nicht zur Herrschaft über andere auserwählt, nicht zur Eroberung oder Kriegsführung, sondern um Gott und damit der Menschheit zu dienen .”

Das widerspricht sämtlichen Aussagen des Talmuds und vor allem den zahllosen Aussagen jüdischer Zionisten und Protagonisten der Neuen Weltordnung. Entweder kennt Markow seine eigene Religion nicht, oder er ist ein Propagandist einer jüdischen Religion, die so nicht existiert, wie er sie sieht. In einem Punkt gebe ich ihm recht: Er schreibt am Ende seines folgenden Artikels: “Die Mehrheit der Juden würde keinen Teil der Neuen Weltordnung a.k.a. “Globalisierung” wollen, wenn sie deren undemokratischen Charakter verstehen würden und wie sie benutzt werden.”

Ich würde diesen Satz noch dahingehend erweitern, dass die Mehrheit der Juden ihre Religion ablehnen würden, wenn sie über den wahren Charakter des Judentums Bescheid wüssten. Darin sind sich im übrigen Juden und Moslems identisch: Auch die meisten Muslime haben keinerlei Ahnung über die wahren Aussagen des Koran und der Hadithe. Jene Moslems, die sich intensiver mit dem Islam befassen, gehen in aller Regel zwei unterschiedliche Wege: Entweder werden sie zu Dschihadisten, weil dies die eigentliche Aufgabe ist, die ihr Gott Allah von Moslems fordert. Oder sie wenden sich von ihrer Religion ab, werden entweder Atheisten oder schließen sich meistens dem Christentum an, weil sie dort in vielen Bereichen bestimmte Kernpunkte Ihres islamischen Glaubens, wie etwa Abraham als Stammvater der abrahamitischen Religionen, oder Jesus, der auch im Koran als Prophet auftaucht (jedoch nicht als Sohn Gottes, sondern lediglich als Prophet “Isa”).

Wenn Makows erster Satz im nun folgenden Artiklel lautet: “Die Triebfeder der Neuen Weltordnung ist der Wunsch der Zentralbanker der Welt, ihre enorme wirtschaftliche Macht in permanente globale Institutionen politischer und sozialer Kontrolle umzusetzen” und damit die Welt der Bänker von jener der Juden trennt, dann scheint ihm offenbar im Gange zu sein, dass so gut wie alle Zentralbanken der Welt im Besitz der jüdischen Rothschild-Familie sind. Und es scheint ihm auch entgangen zu sein, dass der amerikanische Dollar, die bedeutendste Leitwährung der Welt, nicht im Besitz des USA, sondern im jüdischen Besitz sind. Die Federal Reserve ist eine Geldmaschine der zionistischen Hochfinanz.

Warum Markow zudem unterschlägt, dass von den 193 Zentralbanken der Welt 189 im Besitz des Juden Rothschild sind, das kann nur er beantworten.

Alle US-Präsidenten, die den Dollar wieder in den Besitz der USA verbringen wollten, wurden durch jüdische Intrigen entweder abgesetzt oder ermordet

Die Federal Reserve (FED) ist also eine private Firma, die weder föderal (staatlich) ist noch Reserven hat. Es wird konservativ geschätzt, daß die Profite 150 Billionen US-Dollar im Jahr übersteigen, jedoch hat die Federal Reserve noch nie in ihrer Geschichte ihre Bücher veröffentlichen müssen.[Andrew Carrington Hitchcock: Satans Banker: Die Finanzgeschichte der globalen Vereinnahmung durch Rothschild und Co.] .

Jeder Versuch US-amerikanische Präsidenten, die SED wieder in amerikanischen Besitz zu bringen, wurde entweder durch Intrigen und Bestechungen US-amerkianischer Politiker durch jüdische Bänker vereitelt oder, wenn dies nicht ging, sorgten sie für die Abwahl des dafür plädierenden Präsidenten – und im Fall von John F. Kennedy sogar für dessen Ermordung. Denn was in unseren Medienberichten und Schulbüchern komplett unterschlagen wird ist die Tatsache, dass John F. Kennedy es in der Tat geschafft hat, die FED wieder in den Besitz des US-Staates zurückzuführen. Für eine kurze Zeit gab es in den USA zwei unterschiedliche Dollar-Noten: Die eine Note war noch der alte jüdische US-Dollar und die neue Note war gezeichnet durch den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Nach der Ermordung Kennedys widerrief seinen Nachfolger Johnson sofort die entsprechende Anordnung seines Vorgängers, und der US-Dollar ist seitdem wieder eine Währung der Rothschild-Familie.

Bekanntlich wurde Kennedys angeblicher Mörder Oswald Ermordung noch am Tag der Ermordung vom Nachtklubbesitzer Jack Ruby erschossen, der Verbindungen zur amerikanischen Mafia hatte. In keinem einzigen mir bekannten Artikel wird jedoch darauf verwiesen, dass Jack Ruby in Wahrheit Jacob Leon Rubenstein hieß * und am 25. März 1911 in Chicago als Sohn von Joseph Rubenstein und Fannie Turek Rutkowski , beide polnischstämmige orthodoxe Juden aus Sokołów, geboren. Mir ist kein einziger deutschsprachiger Artikel bekannt, der seit Kennedys Ermordung bis zum heutigen Tage auf den Umstand hingewiesen hat, dass der Mörder des angeblichen Kennedy-Attentäters Oswald Jude war. Selbstverständlich wird dieser Umstand auch im deutschen Wikipedia vollkommen unterschlagen. Dass die Ermordung von Oswald durch einen Juden sehr wahrscheinlich damit zusammen hängt, die Hintermänner der Ermordung Kennedys zu schützen, ist eine nicht von der Hand zu weisende, gleichwohl vermutlich niemals zu beweisende These.

* Bagdikian, Ben H. (December 14, 1963). Blair Jr., Clay (ed.). “The Assassin”. The Saturday Evening Post (44): 26.

Fazit

Mein Bild von Makow, den ich oft in meinen Artikeln behandelt habe, hat sich grundlegend geändert. Zwar hat er auch echte judenkritische Artikel veröffentlicht (“Jüdisch-Freimaurerische-Verschwörung: Warum die Plandemie niemals enden wird”, “Bereiten jüdische Kabbalisten einen weiteren Holocaust für die “Goyim” (Nichtjuden) vor?”), dennoch ist er nicht zu vergleichen mit Gerard Menuhin, einem Juden, der sich im Gegensatz zu Makow von seiner Religion abgewandt und den Weltherrschafts-Charakter des Judentums in seinem Weltbestseller “Wahrheit sagen, Teufel jagen” offengelegt hat. Dass Menuhin von dem NWO-Medium “Wikipedia” als “Holocaustleugner”, “Rassist” und “Neonazi” dargestellt wird – das allein zeigt, dass er mit seinem Buch in eine Eiterbeule gestochen hat.

Lesen Sie in der Folge, was Henry Makow über den Anteil der Juden bei der Neuen Weltordnung zu sagen hat. Unabhängig von den von mir kritisierten Passagen bringt Makow sehr interessante Aspekte über die Neue Weltordnung, die das Wissen meiner Leser sicherlich bereichern werden.

Henry Makow: Ist die Neue Weltordnung “jüdisch”?

Von Henry Makow Ph.D. | 12. Februar 2005, https://www.henrymakow.com/000808.html

Lassen Sie uns damit beginnen, die “Neue Weltordnung” zu definieren. Die Triebfeder der Neuen Weltordnung ist der Wunsch der Zentralbanker der Welt, ihre enorme wirtschaftliche Macht in permanente globale Institutionen politischer und sozialer Kontrolle umzusetzen. Ihre Macht basiert auf ihrem Monopol über Kredite. Sie benutzen den Kredit der Regierung, um Geld zu drucken, und verlangen vom Steuerzahler, dass er ihnen Milliarden an Zinsen überweist. Zentralbanken wie die Federal Reserve geben vor, staatliche Institutionen zu sein. Das sind sie aber nicht. Sie befinden sich in Privatbesitz von vielleicht 300 Familien.

Es ist bezeichnend, dass die Mehrheit dieser Familien jüdisch ist, wie bezeichnend, weiß ich noch nicht. Wenn sie Lutheraner oder Zulus wären, wären unsere Einwände sicherlich die gleichen. Ich bin ein nicht-observanter Jude, der glaubt, dass diese Situation für die Menschheit und die Juden gleichermaßen tödlich ist. Wir haben die tragischen Folgen davon bereits im Zweiten Weltkrieg gesehen. Der amerikanische Erfinder Thomas Edison beschrieb diesen kolossalen Betrug, den die Neue Weltordnung verewigen soll, wie folgt:

“Es ist absurd zu sagen, unser Land kann Anleihen ausgeben und kann keine Währung ausgeben. Beides sind Zahlungsversprechen, aber das eine mästet den Wucherer und das andere hilft dem Volk.”

Die Zentralbanken kontrollieren auch die Kreditvergabe an Unternehmen und Privatpersonen.



Robert Hemphill, Kreditmanager der Federal Reserve Bank in Atlanta, beschreibt diese unhaltbare Situation.

“Das ist ein erschütternder Gedanke. Wir sind völlig abhängig von den Geschäftsbanken. Irgendjemand muss sich jeden Dollar, den wir im Umlauf haben, leihen, ob in bar oder auf Kredit. Wenn die Banken reichlich synthetisches Geld schaffen, sind wir wohlhabend; wenn nicht, verhungern wir. Wir sind absolut ohne ein dauerhaftes Geldsystem. Wenn man das Bild vollständig erfasst, ist die tragische Absurdität unserer aussichtslosen Lage fast unglaublich, aber so ist es… Es ist so wichtig, dass unsere gegenwärtige Zivilisation zusammenbrechen kann, wenn es nicht sehr bald allgemein verstanden und die Mängel behoben werden.” ” Robert Hemphill, Kreditmanager der Federal Reserve Bank in Atlanta

Als die Federal Reserve 1913 eingeweiht wurde, räumte ein Londoner Banker ein, dass es sich um einen Betrug handelt.

“Die wenigen, die das System verstehen, werden entweder so sehr an seinen Profiten interessiert oder so sehr von seinen Gunstbezeugungen abhängig sein, dass es keine Opposition aus dieser Klasse geben wird … Die große Masse des Volkes, die geistig nicht in der Lage ist, es zu begreifen, wird seine Last klaglos tragen, und vielleicht sogar ohne zu ahnen, dass das System ihren Interessen zuwiderläuft.”



KONSEQUENZEN

Offensichtlich sollte das Drucken von Geld in der öffentlichen Sphäre sein, wie es die US-Verfassung vorschreibt. Diese anomale Situation ist die Ursache für die Misere der Menschheit. Sie bringt die Leute, die die Wirtschaft kontrollieren, gegen die Gesellschaft als Ganzes auf. Es ist in ihrem Interesse, die Gesellschaft zu destabilisieren, Unmoral, interne Spaltung (wie die Homo-Ehe) und Krieg zu fördern, um die Schulden zu erhöhen und die Massen abzulenken und zu kontrollieren.

Die Banker sind verantwortlich für Social-Engineering-Programme wie die (homo)sexuelle Revolution, Feminismus und Multikulturalismus, die die Familie und den sozialen Zusammenhalt untergraben. Dieser fundamentale Antagonismus unterstützt auch eine riesige kriminelle Unterwelt, die tatsächlich von den Eliten geführt wird. Die Banker sind verantwortlich für die Ermordung von Präsidenten wie Lincoln und JFK, und für den Angriff auf das World Trade Center. Sie besitzen oder kontrollieren die Massenmedien, die George W. Bush, den Krieg im Irak und den bevorstehenden Angriff auf den Iran legitimieren.

Der Krieg liefert einen Vorwand, um die Wehrpflicht und einen repressiven Polizeistaat einzuführen. Erfolg basiert heute auf der Bereitschaft eines Menschen, wissentlich oder unwissentlich zum Komplizen des Betrugs der Banker zu werden. Selbst reiche Unternehmer sind von Krediten abhängig und nicht bereit, echte Veränderungen zu unterstützen. Als Ergebnis des Betrugs der Banker basieren die westliche Gesellschaft und Kultur auf einem Betrug. Wir haben keine echte Demokratie, keinen gleichberechtigten Zugang zu den Massenmedien und keine offene und wahrheitsgemäße Bildung. Die westliche Gesellschaft ist ein Betrug, geführt von Feiglingen, die wissen, dass sie Betrüger sind.



SIND “DIE JUDEN” VERANTWORTLICH?

Die Neue Weltordnung ist ein hydra-köpfiges Monster. Die Banker arbeiten durch viele Fronten wie Kommunismus, Sozialismus, Liberalismus, Feminismus, Zionismus, Neokonservatismus und Freimaurerei. Unbekannt für die meisten Mitglieder sind diese “progressiven” Bewegungen alle heimlich der “Weltrevolution” gewidmet, was ein Euphemismus für die Hegemonie der Banker ist. (Siehe mein “Rothschild dirigiert die Rote Symphonie“)

Einschub von Michael Mannheimer:

Video beweist: “Jeder Aspekt der Impfungen und der Corona-Plandemie ist jüdisch! “

Einschub Ende

Die Banker kontrollieren die großen Konzerne der Welt, die Medien, die Geheimdienste, die Think-Tanks, die Stiftungen und die Universitäten. Sie sind verantwortlich für die Unterdrückung der Wahrheit. Juden spielen bei all dem eine wichtige Rolle, eine Ursache des Antisemitismus. Natürlich streben auch viele andere Menschen nach “Erfolg”. Die Banker arbeiten auch durch Länder. Sie sind weitgehend verantwortlich für den britischen und amerikanischen Imperialismus, dessen Ziel es ist, den Reichtum der Welt zu monopolisieren. In seinem Buch “Die Juden” (1922) schreibt der britische Sozialkritiker Hilaire Belloc, dass das britische Empire eine Partnerschaft zwischen der jüdischen Finanzwelt und der britischen Aristokratie darstellte.

“Nach Waterloo [1815] wurde London der Geldmarkt und die Clearingstelle der Welt. Die Interessen des Juden als Finanzhändler und die Interessen dieses großen kommerziellen Gemeinwesens näherten sich mehr und mehr an. Man kann sagen, dass sie im letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts praktisch identisch geworden waren.”



Das Zusammentreffen jüdischer und britischer Interessen erstreckte sich auch auf das Heiraten.

“Heiraten begannen im großen Stil zwischen den ehemals aristokratischen Territorialfamilien dieses Landes und den jüdischen Handelsgütern stattzufinden. Jahrhunderts waren diejenigen der großen englischen Territorialfamilien, in denen es kein jüdisches Blut gab, die Ausnahme. In fast allen von ihnen war die Belastung mehr oder weniger stark ausgeprägt, in einigen von ihnen so stark, dass, obwohl der Name immer noch ein englischer Name war und die Traditionen die einer rein englischen Abstammung der langen Vergangenheit, der Körperbau und der Charakter völlig jüdisch geworden waren…” Der britische Sozialkritiker Hilaire Belloc, in: “Die Juden” (1922)



Wenn die Heirat der Tochter von Al Gore mit dem Enkel von Jacob Schiff ein Hinweis darauf ist, erstreckt sich diese Vermischung von jüdischen und nichtjüdischen Eliten auch auf Amerika. John Forbes Kerry ist ein weiteres Beispiel.

Belloc fährt fort zu sagen, dass das britische und jüdische Ziel der Weltherrschaft synonym war und die Freimaurerei als Instrument benutzte.

“Speziell jüdische Institutionen wie die Freimaurerei (die die Juden im siebzehnten Jahrhundert als eine Art Brücke zwischen sich und ihren Gastgebern eingeweiht hatten) waren in Großbritannien besonders stark, und es entstand eine politische Tradition, die aktiv war und sich schließlich als sehr wichtig erweisen sollte, wobei der britische Staat von ausländischen Regierungen stillschweigend als offizieller Beschützer der Juden in anderen Ländern akzeptiert wurde. Es war Großbritannien, von dem man erwartete, dass es [überall dort, wo Judenverfolgung stattfand,] eingriff und die jüdischen finanziellen Energien in der ganzen Welt unterstützte und im Gegenzug den Nutzen dieser Verbindung erhielt.” Der britische Sozialkritiker Hilaire Belloc, in: “Die Juden” (1922)

Wenn Belloc recht hat, könnte man sagen, dass die Neue Weltordnung eine Erweiterung des Britischen Empires ist, in der die britischen, amerikanischen und jüdischen Interessen der Eliten ununterscheidbar sind. Siehe auch mein “Die jüdische Verschwörung ist britischer Imperialismus”.

SCHLUSSFOLGERUNG: WAS IST JÜDISCH?



Die Mehrheit der Juden würde keinen Teil der Neuen Weltordnung a.k.a. “Globalisierung” wollen, wenn sie deren undemokratischen Charakter verstehen würden und wie sie benutzt werden.

Der wahre jüdische Geist besagt, dass Wahrheit und Moral absolut sind und nicht auf die eigenen Interessen zurechtgestutzt werden können. G.J. Nueberger drückt diesen Geist in seinem Essay “Die große Kluft zwischen Zionismus und Judentum” aus.

“Das jüdische Volk ist nicht zur Herrschaft über andere auserwählt, nicht zur Eroberung oder Kriegsführung, sondern um Gott und damit der Menschheit zu dienen…Daher ist physische Gewalt keine Tradition oder ein Wert der Juden. Die Aufgabe, für die das jüdische Volk auserwählt wurde, ist nicht, ein Beispiel für militärische Überlegenheit oder technische Errungenschaften zu geben, sondern Perfektion in moralischem Verhalten und spiritueller Reinheit zu suchen.



Von allen Verbrechen des politischen Zionismus ist das schlimmste und grundlegendste, und das erklärt all seine anderen Untaten, dass der Zionismus von Anfang an versucht hat, das jüdische Volk von seinem Gott zu trennen, den göttlichen Bund null und nichtig zu machen und eine “moderne” Staatlichkeit und betrügerische Souveränität an die Stelle der erhabenen Ideale des jüdischen Volkes zu setzen.” G.J. Nueberger, in: “Die große Kluft zwischen Zionismus und Judentum”



Die Banker kümmern sich offensichtlich nicht um das wahre Judentum oder die Rassenreinheit und waren durchaus bereit, Millionen von Juden zu opfern, um ihren Plan zu erreichen, indem sie Hitler unterstützten. Sie opfern Tausende weiterer jüdischer, amerikanischer und muslimischer Leben im Nahen Osten in ihrem Orwellschen “immerwährenden Krieg für immerwährenden Frieden.”

Dient die Neue Weltordnung einer “jüdischen” Agenda oder einer Agenda der Banker-Elite?



Ich würde wagen, dass sie dem Letzteren dient, und das jüdische Volk ist ein Instrument dieser Agenda wie so viele andere Menschen. Indem wir Privatpersonen die Fähigkeit gegeben haben, Geld aus dem Nichts zu erschaffen, haben wir ein Monster erschaffen, das droht, den Planeten zu verschlingen und mit ihm die menschliche Rasse.



Artikel von Henry Makow Ph.D.

Über den Autor

Henry Makow Ph.D., ist ein am 12. November 1949 in Zürich in der Schweiz geborener assimilierter kanadischer ethnischer Jude. Er betrachtet das kabbalistische Judentum als einen satanischen Kult, der sich als Religion ausgibt. Seine Großeltern wurden im Holocaust geopfert, um aus seiner Sicht eine Begründung für die Errichtung Israels als Zentrum der satanischen Weltherrschaft zu liefern. Seine Eltern entgingen knapp dem Tod, indem sie vorgaben, nicht jüdisch zu sein und emigrierten später mit Henry nach Ottawa, Kanada. Henry Makow begann 1960 im Alter von 11 Jahren eine Kolumne für Eltern zu schreiben, die unter dem Titel “Ask Henry” (Frag Henry!) in uber 40 Zeitungen in den USA & Kanada publiziert wurde. Aus dieser Kolumne entstand bereits 1963 sein erstes Buch, das ebenfalls “Ask Henry” hieß. Henry Makow studierte englische Literatur und erhielt seinen Ph.D. in diesem Fach 1982 von der Universität Toronto, Kanada. 1984 entwickelte Henry Makow das international millionenfach verkaufte Brettspiel “Skrupel,” in dem es um moralische Dilemmas geht. Seit 2007 veröffentlicht Henry Makow Bucher zu Themen der neuen Weltordnung und ihrer Hintergrunde. Er betreibt zum Thema “Was steckt hinter Feminismus und der Neuen Weltordnung?” außerdem die Website http://www.henrymakow.com zu der es seit 2015 auch eine deutsche Version unter http://www.henrymakow.org gibt.

