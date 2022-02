Mythos Wiedervereinigung: Wer übernahm hier eigentlich wen? Westmedien komplett von Stasi unterwandert

Von Michael Mannheimer, 11. Februar 2022

Wie aus dem freien Westdeutschland ein von der Stasi gelenktes kommunistisches Gesamtdeutschland wurde

Viele Deutsche glauben heute noch, dass Deutschland ein demokratisches Land ist. An ihnen ist die massive Veränderung Deutschlands in den letzten 30 Jahren intellektuell offenbar spurlos vorübergegangen. Recht und Verfassung sind dank Merkel längst außer Kraft gesetzt und werden nur noch im “Kampf gegen Rechts” angewandt. Deutsche die jünger als 40 Jahre sind, kennen nicht das alte Westdeutschland, auch von der Republik genannt, und haben keine Ahnung, was für ein freiheitliches Paradies damals im Vergleich zu heute herrschte. Das natürlich auch damals nicht alles Gold war, was glänzte, das muss hier nicht speziell thematisiert werden. Nichts im Leben, nichts in der Natur und nichts in den historischen Gesellschaften war jemals frei von Not, Betrug, Hinterhalt und Ungerechtigkeit.

Vor etwa 10 Jahren wurde mir zunehmend klar, dass die Wiedervereinigung ein Coup des kommunistischen Warschauer Pakts zur Infiltrierung des Westens durch den Kommunismus war. Inzwischen wurde dies von Historikern wie etwa einem der weltbesten Kenner der DDR, Dr. Hubertus Knabe, vollauf bestätigt. In meinem Artikel vom 9. November 2014 “Ein „Fest für Deutschland“? 25 Jahre Mauerfall – Eine etwas andere Würdigung” behauptete ich, dass nicht Ostdeutschland (DDR) von der weitaus mächtigeren DDR, sondern umgekehrt, Westdeutschland (BRD) von der ideologisch bestens in Unterwanderung und innerer Zersetzung geschulten DDR übernommen wurde. Nicht die physische oder wirtschaftliche Größe eines Staates entscheidet über dessen Schicksal, sondern die Toxizität* des diesen Start an greifenden Feindes.

* Vor wenigen Wochen sah ich eine TV-Dokumentation über Afrika, in welcher eine ganze Löwenherde von einer einzigen schwarzen Mamba getötet wurde. Die 9-köpfige Löwenfamilie hatte sich unwissentlich vor dem Eingang der schwarzen Mamba zu ihrem Höhlensystem zum Schlafen gelegt und wurde eine nach der anderen mit einem einzigen Biss im Schlaf getötet .

Zitat aus meinem oben erwähnten Artikel:

“Linke, zur Wiedervereinigung befragt, tönen fast unisono davon, dass die DDR damals von Westdeutschland geschluckt worden sei. Damit bauen sie jetzt bereits schon an einer zweiten Legende, die genauso verlogen ist wie die, dass der NationalSOZIALISMUS rechts gewesen sei… De facto ist die Wiedervereinigung – wenn man es mit einem Terminus aus der Wirtschaft belegt – eine gelungene “feindliche Übernahme” des weitaus größeren durch den kleineren Partner. Seit 1990 hat sich im Gesamt-Deutschland nicht etwa der liberale und durchaus gut-bürgerliche Geist der ehemaligen Bonner Republik durchgesetzt. Im Gegenteil: In nahezu allen Bereichen (Politik, Justiz, Schulwesen, Verlagswesen, Medien, öffentliche Diskussion etc) hat sich ein eisiger Hauch stalinistischer Gedankenkontrolle, Meinungszensur und Geschichtsklitterung etabliert, die aus der Berliner Republik de facto eine DDR2.0 gemacht haben. Wer dies anders sieht, hat entweder die Bonner Republik nicht mehr erlebt, oder ist ein ehemaliger DDR-Bürger – oder (und dies ist der schlimmste, weil verwerflichste Teil) ist ein fakten- und erkenntnisresistenter Linker aus dem Westen. 25 Mauerfall sind daher kein Grund zur Freude, sondern ein Grund, sich unserem Widerstand zur Restauration des ehemals freiesten Deutschlands, das es jemals auf deutschem Boden gegeben hat, anzuschließen: Dem Westdeutschland von 1949-1990.” Michael Mannheimer

Dank Stasi-Unterwanderung: Kein einziges deutsches Leitmedium ist heute noch frei und unabhängig

Der im Anschluss publizierte und aktuelle Artikel von Oliver Driesen auf Anonymousnews.org zeigt, wie Recht ich damals schon hatte. Wie ich ihn dutzenden meine Artikel anhand von zahllosen Beispielen zeigen könnte, wurden nahezu alle westlichen Medien von der Stasi unterwandert und haben damit nichts mehr mit jenen Medien zu tun, die wir noch aus der Bonner Republik könnten. Die Medien heißen zwar immer noch so wie damals. Doch ist inhaltlich, ideologisch und von Ihrer damals noch recht objektiven und ausgewogenen Berichtserstattung so gut wie nichts mehr übrig geblieben.

Viele Spiegel-Leser, die vor 40 Jahren den Spiegel gelesen haben und ist heute auch noch tun, glauben allen Ernstes immer noch, es mit demselben Blatt zu tun zu haben wie in den 50er-80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Doch heute sind ehemalige deutsche Weltklasse-Medien wie der eben erwähnten Spiegel, die FAZ, die Zeit, und die Süddeutsche Zeitung ideologisch zu einem Einheitsbrei kommunistischer Couleur und inhaltlich zu einem unterirdischen Niveau verkommen. Zahllose kritische Redakteure und Journalisten wurden gekündigt oder sind von selbst gegangen, weil sie den von ihren Chefredaktionen vorgegebenen Lügenkurs nicht länger mitgehen wollten. Welches Medium man heute auch immer in der Hand halten mag – vom Stadtanzeiger einer kleinen Stadt bis hin zur FAZ oder Die Zeit oder eben dem Spiegel: Der Name mag sich unterscheiden, der Inhalt jedoch ist so identisch, wie er damals bei den Einheitsmedien der DDR und UdSSR war.

Profitiert davon haben vor allem die Grünen. Zitat aus dem Buch “Deutschland verrecke” von Peter Helmes:

“Vor kurzem ist eine Studie des “Allensbach Instituts” herausgekommen, die sich mit den hohen Umfragewerten der “Grünen” beschäftigt hat. Die Studie kommt zu dem Schluß, daß nicht das inhaltliche Vermögen der Grünen dafür verantwortlich ist, sondern ausschließlich die wohlwollende Berichterstattung in den Mainstreammedien und die Überpräsenz bei Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Auch die Schulen tun ihr Bestes. Da werden die nächsten Grünen-Wähler herangezüchtet.” Peter Helmes, in: “Deutschland verrecke” (S.103)

“Wiedervereinigung”: Verloren haben vor allem Demokratie und Freiheit in Deutschland

Beides ist untrennbar verbunden mit einer objektiven und ausgewogene Berichterstattung über die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland und im Rest der Welt. Die Bonner Republik hatte sowohl eine freie und kritische Berichterstattung der Medien, die damals ihren Auftrag zur Überwachung der Regierung als inoffizielle “vierte Macht” des Staates noch ernst nahmen. Wer anderes behauptet, hat niemals in der Bonner Republik gelebt, ist entweder ein ideologisch verblendeter Linker oder die Aufzucht des Antifa-Nachwuchses in den deutschen Gymnasien, die besonders von Lehrern der Fächer Geographie, Politik, Gemeinschaftskunde, Geschichte und Religion betrieben wird, wie eine wissenschaftliche Studie vor kurzem herausfand (Quelle). Ein Ergebnis, das wohl niemand erstaunen wird.

Die DDR hingegen hatte zu keiner Zeit demokratische Verhältnisse und auch zu keiner Zeit das, was ich als in der Bonner Republik Aufwachsender am meisten schätzte: Eine nahezu unendliche Freiheit des Ausdruckes von Gedanken, eine unendliche Reisefreiheit und Freiheit in der Selbstbestimmung des Individuums. Das alles verschwand Schritt um Schritt nach der so genannten Wiedervereinigung 1990, die wie wir heute war wissen, ein vom KGB und der Stasi geplanter Coup zur ideologischen Übernahme Deutschlands und damit Gesamteuropas war.

“Die Nachforschungen über Michail Gorbatschow ha­ben ergeben, dass Glasnost und Perestroika ein riesi­ges Täuschungsmanöver der Kommunistischen Inter­nationalen waren. Die Idee der Perestroika geht auf Lenin zurück, und Gorbatschow ist ein zutiefst über­zeugter Leninist (Lenin, ein Freimaurer im 33. Grad). Michail Gorbatschow ist ebenfalls Hochgrad-Frei­maurer.” https://europaeer.jimdofree.com/glasnost-und-perestroika-untergang-der-sowjetunion-und-gemeinsames-europ%C3%A4isches-haus/

Der Weg zum Weltkommunismus musste über Europa führen

Von einer demokratischen Wahl kann dann nicht mehr gesprochen werden, wenn Wähler über Jahre und Jahrzehnte ausschließlich Informationen erhalten, die linksideologisch gefärbt sind und sie von allen anderen Informationen ab geschadet werden. Genau das geschah und geschieht bis heute im “vereinigten” Deutschland, wo eine ehemalige Mini-Partei wie die Grünen bei faktisch jeder Talkshow und jeder Nachrichtensendung im Vordergrund stand und ihre zahllosen deutschenhassenden Thesen und Zitate niemals zur Sprache kamen, während die bedeutendste deutsche Oppositionspartei, die AfD, aus den Nachrichten nahezu ausgeschlossen worden ist. Und wenn über die AfD berichtet wurde, dann stets mit dem Zusatz, dass es sich um eine “rechtsextreme Partei” handele mit einer großen “Nähe zum Nationalsozialismus”. Was in beiden Fällen eine dreiste Lüge war, da bewiesenermaßen die meisten AfD-Abgeordneten ehemalige Abgeordnete der CDU oder CSU waren, die den neo-bolschewistischen Kurs dieser ehemals konservativen Parteien nicht länger mittragen wollten.

Mit Angela Merkel, der “gefährlichsten Politikerin der europäischen Geschichte” (so eine englische Tageszeitung vor etwa fünf Jahren) war für die komplette Unterwanderung der weitaus größeren und bedeutenderen BRD durch die geschulten Politkader der Stasi- und SED-DDR bestens auf die feindliche Übernahme vorbereitet.

Und ich wage zu behaupten, dass mit dem Europa der Nationalstaaten vor dem Fall des “Eisernen Vorhangs” ein solch gewaltiger Coup wie der Corona-Komplott der Globalisten gegen die menschliche Zivilisation niemals möglich gewesen wäre. Die Schaffung einer zentralistischen EU und der Euro waren zwei der wichtigsten Vorbedingungen, um einen ganzen Kontinent zu übernehmen. Mit der EU mussten die Globalisten nur noch eine einzige Institution kontrollieren, anstatt davor mehrere dutzend Einzelstaaten. Und erst mit der Erschaffung des Euro wurde es möglich, die die Abschaffung des Bargelds voranzutreiben. Es brauchte nur noch die geeigneten gekauften Politiker in der Europäischen Zentralbank, die nicht umsonst im wiedervereinten Deutschland errichtet worden ist. Kein deutscher Politiker hätte es vor der Einführung des Euro gewagt, die Abschaffung der damals härtesten und begehrtesten Währung der Welt – die deutsche Mark – auch nur im Traum zu fordern und anstelle dessen eine Weltwährung einzuführen, bei der es kein Bargeld* mehr geben würde und jeder Warenverkehr oder private Einkauf mit einer ununterbrochen überwachten Chip-Plastikkarte stattzufinden habe. Seine Partei hätte ihn entlassen müssen, um nicht bei der nächsten Bundestags- oder Landtagswahl schwerwiegende Einbrüche zu erfahren.

* Nicht ohne Grund betonen unabhängige Wirtschaftswissenschaftler und Währungsspezialisten immer wieder, dass Bargeld “gedruckte Freiheit” ist.

Wer übernahm hier eigentlich wen? Westmedien komplett von Stasi unterwandert

von Oliver Driesen, 5. Februar 2022, https://www.anonymousnews.org/2022/02/05/ddr-westmedien-stasi-unterwanderung/

Zwischenüberschriften von Michael Mannheimer

Markus Wolf, Chef der DDR-Auslandsspionage (HVA) und sein Vorgesetzter Erich Mielke



MM: Der zweifache Polizistenmörder Mielke wurde zum Führer der bewaffneten stalinistischen Kräfte in Berlin-Nord und zeichnete für zahlreiche Terrortaten gegen politisch Andersdenkende verantwortlich. Seinem Terrorregiment fielen am 9. August 1931 auf dem Berliner Bülowplatz (heute Rosa-Luxemburg-Platz) auch die Polizisten Franz Lenk und Paul Anlauf zum Opfer, deren Ermordung Mielke angeordnet hatte und an der er persönlich mitwirkte. Einer seiner auch steckbrieflich gesuchten Helfer war der Sachse Walter Ulbricht. Unterstützerin Mielkes war Rosa Luxemburg, die jüdische Parteivorsitzende der radikal-bolschewistischen KPD.



Quelle: Rolf Kosiek: DDR-Generaloberst Mielke – ein Mörder, in: Rolf Kosiek / Olaf Rose (Hgg.): Der Große Wendig. Grabert Verlag, Tübingen, Band 1, 2006, S. 327 f.

Der unheimliche Einfluss des linksverklärten Haltungsjournalismus ist nicht bloß eine Lifestyle-Erscheinung. Die historischen Wurzeln reichen tief – manche bis in die Ost-Berliner Zentrale der Stasi. Von dort verzweigte sich ihr Geflecht tief in den Westen der deutschen Medienlandschaft. Ein Erfahrungsbericht.

Manchmal ist ein Loch in den Archiven. Im Deutschlandfunk zum Beispiel fehlt ein Kommentar vom 13. August 2021, dem 60. Jahrestag des Berliner Mauerbaus. Davon existiert nur noch eine Anreißerzeile in den Suchmaschinen: „60 Jahre nach dem Bau der Mauer traue sich die vierte Generation mit Empathie und Neugier auf die DDR zu gucken, kommentiert Katharina Thoms.“

Warum dieser Kommentar still und leise von den Media-Plattformen der ARD entfernt wurde, wird nicht erklärt. Offen bleiben musste deshalb für alle Nicht-Hörer der Erstausstrahlung, welche Schokoladenseiten man mit Empathie und Neugier an der repressiven und gegenüber Dissidenten brutalen SED-Diktatur entdecken könnte.

Überhaupt erwähnten anlässlich des Mauerbau-Jubiläums 2021 bemerkenswert viele Journalisten und twitternde Politiker nicht einmal mehr den eigentlichen Zweck des Bauwerks – das Einsperren der eigenen Bevölkerung – oder auch nur die Bauherrin, die SED. Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock beispielsweise deutete die Mauer schwülstig-verschleiernd als „in Beton gegossenen kalten Krieg“. Und über alle Jahrestage hinweg weigert sich Jacqueline Bernhardt, Linkspartei-Politikerin und Justizministerin in Mecklenburg-Vorpommern, bis heute demonstrativ, die DDR als Unrechtsstaat zu bezeichnen. In den meisten Medien erntet sie dafür keine Kritik.

Die Klitterung der totalitären DDR-Geschichte ist voll im Gange

Je mehr die DDR im Dunst der Geschichte verschwindet, desto mehr Nebelkerzen zünden ihre Beweihräucherer in Rundfunk und Presse. Und desto leiser werden dort die Warnungen vor dem Unrechtsstaat von Links. „Außer zu den üblichen Gedenkfeiern“, so die Narrativ-Analysten von Media Tenor, „sind kaum noch Beiträge in den deutschen Leitmedien über die DDR zu finden, obwohl vieles von heute ohne diese Vergangenheit kaum zu verstehen ist. Um so mehr verblüfft, wie bei ARD und ZDF die Darstellung der DDR mehr und mehr ins Positive dreht.“

Die Grundlagen für diese Beschönigungen und Geschichtsklitterungen sind über viele Jahre in aller Stille geschaffen worden, bis sie zum festen Bestandteil des heutigen „Haltungsjournalismus“ werden konnten. Gleich zu Anfang meines journalistischen Lebens bin ich auf jemanden getroffen, der sehr engagiert und sehr verborgen daran mitwirkte. Die Begegnung mit Heinz D. Stuckmann hat mich für immer geprägt – wobei die „Begegnung“ aus Hunderten von Unterrichtsstunden und manch bizarrer Szene außerhalb des Curriculums bestand. Stuckmann war der Leiter der „Kölner Schule – Institut für Publizistik e.V.“, an der ich von 1987 bis 1991 als Journalist für Wirtschaft und Politik ausgebildet wurde. Seine Geschichte ist heute, da fast alle Details längst öffentlich gemacht wurden, keine Enthüllungsstory. Sie ist in Teilen ein Erfahrungsbericht des Autors, der den Einfluss der Vergangenheitsfälscher bis hinein in völlig ungefährdet geglaubte Bereiche dokumentiert.

Mit Anfang zwanzig glaubte ich damals ebenso leidenschaftlich wie naiv an einen der Wahrheit verpflichteten Journalismus. Dank Stuckmann erlebte ich diese Schulzeit als vier Jahre des Missbrauchs meiner Ideale durch eine vermeintliche Respektsperson. Das lag nicht etwa daran, dass dieser exzentrische und zerrissene Charakter mich eifriger als andere Schüler aufs Korn seiner Gehässigkeiten und Zynismen genommen hätte. Es lag, wie ich im Nachhinein weiß, vielmehr an einem großen Verrat, der in dieser stickigen kleinen Privatschule in der Luft hing, ohne sich zu offenbaren. Diese Offenbarung kam erst Jahre später.

Stuckmann, Jahrgang 1922, war damals schon offiziell im Rentenalter. Aber mit uns verfolgte er nach wie vor eine Mission. Ein Mann, der sich im Klassenraum wie ein Napoleon gebärden konnte, der demagogische Attacken auf Einzelne inszenierte und auskostete, dann wieder minutenlang in stummer Anklage vor dem Jahrgang stand und schließlich Sätze sagte wie: „Ich verlasse jetzt den Raum, bis jeder von Ihnen seinen Mantel am Haken aufgehängt hat!“ Ein kleiner Mann, der wie ich aus kleinen Verhältnissen stammte. Als Kriegsfreiwilliger in der Wehrmacht Fallschirmspringer. Neuanfang als freier Journalist im Nachkriegs-Köln, bald schon aufgestiegen in den Autorenkreis der großen linksliberalen Blätter „Zeit“ und „Stern“, später ergänzt um den Sender WDR. Träger des Theodor-Wolff-Preises 1962 für die beste innenpolitische Reportage.

Als Berichterstatter fiel er früh durch äußerst wohlwollende und verständnisvolle Stücke über das Arbeiter- und Bauernparadies östlich des „antifaschistischen Schutzwalls“ auf. Schon früh auch führte er ein Doppelleben, wie später publik wurde: Während Stuckmann für die bürgerlichen Leitmedien arbeitete, schulte er heimlich Redakteure der westdeutschen DKP, die Betriebszeitungen herstellten.

Im ikonischen Aufbruchsjahr der antiautoritären, antibürgerlichen und antikapitalistischen Emanzipationsbewegung, 1968, gründete er das Institut für Publizistik – gemeinsam mit linksliberalen Exponenten wie der Theologin Dorothee Sölle und dem Kölner Soziologen Erwin K. Scheuch. Stuckmann, der dem Institut sein privates „Gut Schillingsrott“ im Kölner Villenstadtteil Rodenkirchen zur Verfügung stellte, wurde auch erster Schulleiter und blieb es ein Vierteljahrhundert lang.

Die höchstens zwei Dutzend neu angenommenen Studierenden pro Jahr wurden in einem anspruchsvollen Auswahltest mit Probeaufgaben und Einstellungsgesprächen selektiert. Bald machte es der Schulleiter zum Brauch, dass Schülerinnen und Schüler während der Ausbildung mit ihm in die DDR reisten – ein naheliegender, völlig unverdächtiger Informationsbesuch für angehende Medienmacher in Politik und Wirtschaft. Nur handverlesene Teilnehmer durften mit.

Als meine Ausbildung an der Kölner Schule schon hinter mir lag, traf mich eine Meldung wie ein Vorschlaghammer: 1994 wird Stuckmann in seinem Urlaubsdomizil in der Provence festgenommen – Verdacht auf geheimdienstliche Tätigkeit für das DDR-Ministerium für Staatssicherheit (MfS). Mit 71 Jahren landet er als Untersuchungshäftling in der JVA Wittlich, wo er drei Monate verbringt. Dann kommt er gegen Kaution auf freien Fuß.

Im August 1996 folgt der Prozess vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf. Bundeskriminalamt und Bundesanwaltschaft werfen Stuckmann vor, als Inoffizieller Mitarbeiter (IM) unter dem Decknamen „Dietrich“ agiert zu haben. Seit den Siebzigerjahren habe er Dutzende Studenten der Schule als mögliche Perspektivagenten der „Hauptverwaltung Aufklärung“ (HVA) der Stasi zugeführt, also Namen und Einschätzungen übermittelt und Kontaktaufnahmen angebahnt. Schließlich das Urteil des 4. Strafsenats: Der Angeklagte wird wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung plus 10 000 Mark Geldstrafe verurteilt. Das Strafmaß fällt auch deshalb milde aus, weil ein „messbarer Schaden“ nicht festgestellt wurde. Ob sich tatsächlich jemand anwerben ließ, ergab der Prozess nicht.

Linke Politiker verhindern heute die Aufbereitung der Straftaten der totalitären DDR

Das war auch deshalb nicht möglich, weil die Akten der HVA – anders als die der anderen Stasi-Bereiche – 1989 besonders gründlich vernichtet worden waren. Allerdings existieren noch heute Hunderte Säcke mit zerrissenen und deshalb unerschlossenen HVA-Papieren. Der Versuch eines Fraunhofer-Instituts, die Schnipsel mit Spezialscannern und computergestützt zusammenzusetzen, scheiterte unter anderem daran, dass die Politik sich irgendwann weigerte, dafür weitere Mittel bereitzustellen. Angeblich liefen die Kosten aus dem Ruder – ein Argument, das in Deutschland nie zu hören ist, wenn Abgeordnete und Kabinettsmitglieder ein Projekt wirklich durchsetzen wollen.

Wie schnell man in Stuckmanns Nähe mit Stasi-Leuten in Berührung kam, zeigt das Beispiel eines Absolventen der Kölner Schule, der bereits 1974 während seiner Ausbildung mit ihm in die DDR gereist war. Dieser Absolvent, der Diplomat Rainer Müller, wurde 1994 fast gleichzeitig mit dem Schulleiter festgenommen. Müller gehörte damals zu den leitenden Mitarbeitern der deutschen Botschaft in Gabun. Zwischen einer Begegnung beim Aufenthalt in Rostock 1974 und dem Jahr 1986 hatte es einem Pressebericht zufolge wiederholt Kontaktaufnahmen durch Kader gegeben, die später als MfS-Mitarbeiter enttarnt wurden. Auch bei Müller lautete der Vorwurf auf geheimdienstliche Tätigkeit für die DDR. Ein Nachweis wurde nicht erbracht, das Verfahren 1995 eingestellt. Müller trug keinen Makel davon: Er blieb bis zur Pensionierung 2018 Diplomat, zuletzt als Botschafter in Angola.

Erst als Stuckmann bereits aufgeflogen war, erinnerte ich mich an eine Situation, in der ich als Journalistenschüler unerwartet zu einer Privataudienz ins Büro des Schulleiters gebeten worden war. Halb jovial, halb lauernd befragte er mich dort ohne erkennbaren Anlass zu meiner journalistischen „Haltung“. Ich weiß noch, dass ich mich wunderte, womit ich diese merkwürdige Inquisition verdient hatte. Vorsichtig blieb ich im Ungefähren – und fuhr nie mit ihm nach Ost-Berlin. Dennoch stellte ich nachträglich ein Auskunftsersuchen an die damalige Gauck-Behörde in der Hauptstadt, ob über mich eine Stasi-Akte existiere. Der Bescheid, viele Wochen später, war negativ.

Bis mindestens zum Ende der DDR durchzog ein verborgenes Wurzelwerk den Boden der deutschen Medienlandschaft: Ideologische Überzeugungstäter mit Mikrofon und Schreibmaschine, die heute wohl „Aktivisten“ heißen würden, ließen sich von der Stasi anwerben, in Desinformations- und Zersetzungstaktiken schulen oder mit eigens fabriziertem Material zur Publizierung versorgen. Täter, die Wahrheiten nicht ergründen, sondern konstruieren wollten. Möglichst schon in jungen Jahren an vielversprechenden Positionen im Medienbetrieb kontaktiert, nahmen sie langsam die Stufen auf den Karriereleitern – um immer wertvollere Dossiers liefern oder Desinformationskampagnen betreiben zu können.

Der westdeutsche Historiker Hubertus Knabe: Ein Leuchtfeuer für die Wahrheit des DDR-Unrechtsstaates. Heute von Medien totgeschwigen

Der verdienstvolle Historiker Hubertus Knabe, langjähriger Leiter der Gedenkstätte Hohenschönhausen im gleichnamigen zentralen Stasi-Untersuchungsgefängnis, hat bei Quellenstudien in MfS-Unterlagen zahlreiche Namen und Tätigkeiten recherchiert. Er machte daraus gut dokumentierte Bücher wie „Der diskrete Charme der DDR – Stasi und Westmedien“ (2001) und „Die Täter sind unter uns – über das Schönreden der DDR-Diktatur“ (2007). Im Jahr 2010 legte er noch ein weiteres Enthüllungsbuch nach („Die Wahrheit über die LINKE“). Im November 2018 verlor er seinen Job. Grobe Fehler im Umgang mit historischen Fakten hatte man Knabe trotz jahrelanger Bemühungen nicht nachweisen können; vor allem der Vorwurf eines „strukturellen Sexismus“ in der Gedenkstätte unter seiner Leitung brachte ihn zu Fall. Die „Zeit“-Autorin Jana Hensel pries Knabes Sturz damals als „Chance für einen neuen Blick auf die DDR“, den der Historiker mit seinen Forschungen lange verstellt habe.

In Knabes Büchern wird auch Stuckmann mit seiner strategischen Position an der Quelle des Nachwuchses erwähnt. Klar geworden ist mir zwischenzeitlich, dass mein Schulleiter aus MfS-Sicht eine Schaltstelle von zweifacher strategischer Wichtigkeit besetzte. Im Gut Schillingsrott und parallel dazu an der volkswirtschaftlichen Fakultät der Universität Köln wurden wir Nachwuchsjournalisten nicht nur für die Politikressorts der Leitmedien, sondern auch als Wirtschaftsexperten ausgebildet – für den Einsatz in Redaktionen, aber wahlweise auch in der Welt der Konzerne.

Namhafte Unternehmen aus dem Kölner Raum und weit darüber hinaus sponserten das Institut für Publizistik und beschickten es mit Lehrbeauftragten. Mochte es auch dem rebellischen und systemkritischen Geist von Achtundsechzig entsprungen sein: Die fachliche Qualität der Ausbildung hatte sich herumgesprochen. Die bei den Journalistenschülern begehrten Praktika fanden in Pressestellen von Siemens bis zum Institut der Deutschen Wirtschaft statt. Wir wussten, dass wir später mit einiger Wahrscheinlichkeit als Pressesprecher, PR-Journalisten oder Redenschreiber in der Unternehmenskommunikation arbeiten würden (ich selbst bin ein Beispiel dafür), falls unser Weg nicht umstandslos zur „Zeit“ oder zum „Handelsblatt“ führte. Gerade diese Zugänge zur Wirtschaftselite, dicht am Ohr der Vorstände, müssen das Kölner Institut für Ost-Berlin perspektivisch doppelt attraktiv gemacht haben.

Aber die erste Regel des Fight Club lautet: Niemand ist Mitglied im Fight Club. So mancher, der beruflich und wirtschaftlich eng mit Stuckmann verbandelt war, hatte ihn vom Tag des Auffliegens seiner Doppelexistenz an nie gekannt. „Freitags war er noch ein geachteter Mann und saß mit den Herren aus Wirtschaft und Politik am Tisch. Ab Samstag sprach fast niemand mehr mit Stuckmann. Das BKA hatte ihn festgenommen.“ So heißt es in einer Kurzdarstellung der Ereignisse, die vermutlich von ihm selbst stammt – Stuckmann liebte es, in der dritten Person von sich zu schreiben, besonders in der Rolle des Systemopfers.

Sein Gut Schillingsrott in Köln-Rodenkirchen als Sitz des Instituts für Publizistik verlor er mitsamt seinem schwarzen „Volks-Porsche“ 924, nachdem seine komfortable Position durch das Bekanntwerden seiner toxischen Verbindungen unhaltbar geworden war. Neue Schulleiterin wurde vorübergehend Stuckmanns Mit-Gründerin Ingeborg Hilgert. Die Schule selbst benannte sich bald darauf in „Kölner Journalistenschule“ um und zog in den glitzernden neuen Kölner Mediapark, wo sie 2018 im Beisein von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ihr 50-jähriges Bestehen feierte. Das Institut, das zu keinem Zeitpunkt nur aus Stuckmann bestand, hat Generationen integrer und versierter Journalisten hervorgebracht – aber auf seiner Webseite ist das lange Kapitel seines leitenden Stasi-IM auf ein paar Schwarzweiß-Fotos im Imagefilm kondensiert. Falls es eine selbstkritische Aufarbeitung je gegeben hat, ist dort nicht ein Wort zu finden.

Der WDR, als sprichwörtlicher „Rotfunk“ seit Jahrzehnten personell aufs Engste mit Schülern, Absolventen und Ausbildern der „Kölner Schule“ verbandelt (ich zum Beispiel war dort Praktikant und langjähriger freier Mitarbeiter), sah sich 2004 genötigt, einer kleinen Flut von Bekenntnisbüchern und Berichten über West-Journalisten mit MfS-Vergangenheit durch eine Klarstellung zu begegnen: Niemals habe man sich von der Stasi oder anderen finsteren Einflüsterern der SED-Diktatur unterwandern lassen. Das belegte eine damals praktischerweise neu erschienene Studie des „Forschungsverbunds SED-Staat der Freien Universität Berlin“, beauftragt und finanziert von der ARD.

„Im WDR keine Stasi-Verstrickungen“ konnte die Pressestelle des Senders nach deren Veröffentlichung erleichtert vermelden – und auch gleich einen schlagenden Grund für die Unbeflecktheit liefern: „Der Westdeutsche Rundfunk stand, wie die Wissenschaftler herausfanden, schon aufgrund seiner geographischen Lage nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS).“ Die Wissenschaft hatte also festgestellt, dass Köln zu keinem Zeitpunkt in Ostdeutschland lag.

Fast komisch, dass der WDR im selben Pressetext einräumte, 1982 einen Stuckmann-Film über eine „vorbildliche sozialistische Hausgemeinschaft“ in Rostock gesendet zu haben. Oder eben diese Aussage: „Als Leiter der ‚Kölner Journalistenschule‘, an der auch der WDR beteiligt war, lieferte er zunächst Informationen aus dem Umfeld der Schule und dem Medienbereich. Später übermittelte Stuckmann der Hauptverwaltung Aufklärung des MfS persönliche Angaben zu seinen Studenten und sorgte dafür, dass Offiziere des DDR-Geheimdienstes gezielt Kontakt zu ausgewählten Studenten aufnehmen konnten.“ Wie dies zur Headline passen soll, es habe keine „Stasi-Verstrickungen“ gegeben, lässt sich wohl nur auf sozialistisch-dialektische Weise erklären.

Zwei Jahre nach der Reinwaschung des Senders veröffentlichte sein ehemaliger Filmautor und enger Ausbildungspartner dann wie zum Hohn seine eigenen Stasi-Memoiren: „Verdammte Kommunisten! – Die Bekenntnisse des IM ‘Dietrich‘“. Die Entwicklung, die zur Implosion der ideologisch und ökonomisch abgewirtschafteten DDR führte, dokumentiert Stuckmann darin mit den Augen eines Stasi-Spitzels. Über die Oppositionsbewegung der achtziger Jahre räsoniert er etwa: „Die Pfaffen wurden frech … Am weitesten wagte sich eine Berliner Gruppe unter Leitung des Pfarrers Rainer Eppelmann mit dem ‘Berliner Appell‘ vor. ‘Frieden schaffen ohne Waffen‘…!“

Wie seine Führungsoffiziere hatte Stuckmann das in seiner Macht Stehende getan, um das Erstarken dieser Bewegung zu behindern. Als einer seiner Kölner Schüler Mitte der Achtzigerjahre im Rahmen der Lehrproduktion einen Artikel über die Friedensgruppen verfasste, ohne sie als Staatsfeinde zu diffamieren, ließ der Schulleiter den Artikel wieder und wieder umschreiben. Die Auseinandersetzung eskalierte, bis der Schüler schließlich entnervt das Kölner Institut verließ. Der Artikel erschien nie.

Doch die friedliche Revolution von 1989 konnte auch Stuckmanns publizistische Sabotage nicht aufhalten. In „Verdammte Kommunisten“ charakterisiert er sie so, wie sie heute in angeblich linksliberalen Kreisen wieder verstärkt interpretiert wird – als „Konterrevolution“. Entsetzt notiert er beispielsweise: „Im März 1989 agitierte eine Berliner Gruppe, wieder evangelische Christen, völlig offen gegen den Staat, die ‘Arbeitsgruppe Wahlen‘. Per Flugblätter forderten sie die Bürgerinnen und Bürger der Republik auf, bei der Kommunalwahl im Mai nicht zur Wahl zu gehen. ‘Wie reagiert Ihr da?‘, fragte ich den Führungsoffizier.“

Im Deutschlandfunk, der damals noch alle Tassen im Redaktionsschrank hatte, rezensierte der heute 92-jährige Journalist Karl Wilhelm Fricke – in den Fünfzigerjahren Entführungsopfer und politischer Häftling des MfS – den Band und seinen Autor: „Geprägt von ursprünglich linksliberaler, später kommunistischer Ideologie, ist ihm die Einsicht, mit seiner Liaison mit der Stasi den falschen Weg gegangen zu sein, nicht gegeben. Gewissenskonflikte sind ihm fremd. Er ist im Gegenteil stolz darauf, dass er zu Wolfs ‘Kundschaftern im Westen‘ gezählt hat.“ Und weiter: „Stuckmann ist sich und dem Stasi-Milieu treu geblieben. Seine Autobiografie ist Selbstverklärung und Verschleierung. Zeitgeschichtlich seriöse Aufarbeitung bietet sie nicht.“

Stuckmanns „Bekenntnisse“ waren 2006 im randständigen Kai Homilius Verlag erschienen, der sich auf eine bestimmte Art politischer Bücher spezialisiert hatte. Homilius brachte knapp zwei Jahre später auch die Autobiographie „40 Jahre in Spionageabwehr und Aufklärung“ des ehemaligen Generalmajors Heinz Geyer heraus, des letzten Stabschefs der Hauptverwaltung Aufklärung (HV A). Zur Buchpräsentation lud Homilius nach Frankfurt ein, an die „erste Wirkungsstätte“ des „konsequenten Antifaschisten“ Geyer. Es kam zum Eklat, Opferverbände der DDR-Diktatur verhinderten die Veranstaltung. „Verleger Kai Homilius zeigte für die Aufregung kein Verständnis“, notierte die Lokalpresse damals.

Der Rezensent Fricke indes rückte die Verhältnisse erneut zurecht und schrieb auch hier das Notwendige, diesmal in der „Frankfurter Rundschau“, die damals gleichfalls noch bei Trost war: Veröffentlichungen wie die von Stuckmann oder Geyer betrieben genau das, so Fricke, „was ehedem im MfS als ‘Desinformation‘ definiert wurde: die ‘bewusste Verbreitung von den Tatsachen grundsätzlich oder teilweise widersprechenden Informationen in Wort, Schrift, Bild und Handlungen‘ mit dem Ziel, ‘feindliche Kräfte über die eigenen Pläne, Absichten und Maßnahmen zu täuschen.‘“ Frickes bündiges Fazit: „Charakteristisch für all diese Druckerzeugnisse ist nicht zuletzt, dass in ihnen unverblümt und aggressiv einst in der DDR Verfolgte verhöhnt und diffamiert werden.“

Gegen Selbstzweifel immunisiert wie eh und je tingelte Stuckmann mit seinen Helden-Memoiren durchs Land der Opfer seiner Ideologie, nun selbst die Opferrolle des Ausgestoßenen beanspruchend. Für den 23. März 2007 etwa kündigte das Mitteilungsblatt der DKP Leipzig eine Lesung des inzwischen 84-Jährigen im Liebknechthaus an, Beginn 18 Uhr. Die DKP, ursprünglich von Ostberlin finanzierte, schlagkräftig organisierte und mitgliederstärkste Partei der westdeutschen Linksextremen, war da schon zur Zombiegruppierung verkümmert. Aus dem speziellen Milieu des „antifaschistischen“ Szeneviertels Leipzig-Connewitz dürften aber einige Dutzend späte Fans des Autors den Weg zum Leseabend gefunden haben. Noch heute steht sein längst vergriffenes Buch als ausdrückliche Leseempfehlung im Internet – auf einer Webseite mit dem Titel „Kundschafter der DDR – ehemalige Aufklärer klären auf“.

Auch anderswo im Netz hat mein Journalistenschulleiter Spuren hinterlassen: „Am 06.10.2011 verstarb der Kundschafter Heinz D. Stuckmann“, vermeldete fast militärisch jemand namens „Alfred“ im einschlägigen „Forum DDR-Grenze“, das von geistesverwandten Ex-„Kundschaftern“ betrieben wird. Stuckmann war 89 Jahre alt geworden. Uns ehemalige Schüler erreichte damals ein ausführlicher Nachruf aus dem Familienkreis, der auch die Enttarnung als Stasi-IM thematisiert. Briefwechsel aus der Untersuchungshaft hätten gezeigt, wie sehr Stuckmann gerade als Überzeugungstäter von vielen geschätzt worden sei: „Nur wenige distanzieren sich wegen seiner Arbeit für die DDR von ihm und brechen den Kontakt mit ihm ab.“ Auch habe er bis zuletzt den Kontakt zu den alten Genossen in Berlin gehalten – und durch einen späten Eintritt in die DKP neue hinzugewonnen.

Der Mann, der als Journalist lieber Täter als Beobachter war, wurde auf eigenen Wunsch anonym und ohne Trauerfeier bestattet. Eigentlich standesgemäß für jemanden, der getarnt und verdeckt einer namenlos operierenden Maschinerie der Zersetzung gedient hatte. Allerdings darf man sicher sein, dass dieser sehr deutsche Spuk trotz aller Beerdigungsrituale nicht für immer gebannt ist. Das politische Biotop eines IM „Dietrich“ für verdorrt zu halten, nur weil der Dunkle Lord namens Totalitarismus vorübergehend in keinem Landesteil mehr körperliche Gestalt annehmen konnte, wäre eine gefährlich naive Illusion.

Die DDR 1.0 ist tot. Man braucht sie nicht länger. Denn man hat ja eine weitaus bedeutendere DDR 2.0 errichtet

Die DDR 1.0 ist lange tot, das MfS aufgelöst. Eine direkte Beeinflussung ist heute aber nicht mehr nötig, um ein mildes journalistisches Beurteilungsklima für die SED-Herrschaft zu erzeugen. Das Narrativ ist mittlerweile für viele Medienschaffende selbstverständlich geworden. Gerade in Zeiten des entfesselten Staates und der zentralisierten Wahrheit ist die Versuchung für den Journalismus quicklebendig, verschwiegene Bündnisse mit der Macht zu schließen. Sie müssen nur einen beiderseitigen Nutzen versprechen, etwa staatliche Alimentierung auf der einen und Abwehr eines neu definierten „inneren Feindes“ auf der anderen Seite. Diesem Ungeist spielt es noch in die Karten, wenn sich junge deutsche Journalisten wie selbstverständlich als „Aktivisten“ verstehen.

Heinz D. Stuckmann, seit 1982 stolzer Träger der Verdienstmedaille der DDR, rühmte sich bis zuletzt, seine Auftraggeber nie verraten zu haben. Bei seiner Festnahme hatte er sich ausweislich seines Buches an die Instruktionen seiner Partner von der Stasi-HVA erinnert: „Name, Vorname, Geburtsdatum – Kein Wort mehr. Schweigen. Abwarten. – Was wissen die?“ Stuckmann hielt sich eisern daran. Er hat bloß den Journalismus verraten.

