Corona-Diktatur: Die Freiheit wird siegen!

„Wer nicht selbst die Zukunft in die Hand nimmt, wer nicht selbst die Zukunft gestaltet, dem wird sie gestaltet.“

Andreas Hofer, Südtiroler Freiheitskämpfer (1767-1810)

Zu allererst: Ob die Freiheit wirklich siegen wird gegenüber den satanischen Corona-Regierungen, ist bei weitem noch nicht ausgemacht. Doch es zeichnet sich ein deutlicher Trend ab:

In Afrika etwa nehmen die allermeisten Länder an den Coronamaßnahmen überhaupt nicht teil und wenn sie es tun, dann sind es Länder, die sich noch unter dem Druck ihrer ehemaligen westlichen Kolonialherren wie Frankreich oder England befinden.

Auch in den USA beginnt sich die Situation immer mehr von der in Europa zu unterscheiden. In insgesamt 9 Bundesstaaten waren Masken nie verpflichtend. Mittlerweile sind sie bereits in 22 Bundesstaaten nicht mehr vorgeschrieben. Und natürlich auch keine Lockdowns mehr und andere drakonische Maßnahmen. Die Entwicklung des Infektionsgeschehens ist gleich wie in den Staaten mit Maskenpflicht und Lockdown oder sogar besser. Die Arbeitslosigkeit und Kollateralschäden sind deutlich geringer. (Quelle) Dies war schon 2021. Ein Jahr später sind es bereits über 40 US-Staaten, die sämtliche Coronamaßnahmen aufgehoben haben. In den europäischen, insbesondere den deutschen Massenmedien, vernimmt man darüber nichts.

NWO: Ehemalige demokratische Vorzeigeländer wurden zu tyrannischen Diktaturen

Zum anderen haben ehemals demokratische Vorzeige-Systeme wie Österreich und Italien ihre Maßnahmen derartig verschärft, dass man in beiden Ländern nicht mehr länger von einer Demokratie reden kann (Deutschland, Kanada und Australien miteinbezogen). Seit wenigen Tagen verlieren alle Italiener über 50 Jahre Ihren Arbeitsplatz, wenn sie sich nicht haben impfen lassen. In Österreich ist es nicht viel anders. In beiden Ländern und in den übrigen Ländern des Westens, in denen die Coronamaßnahmen aufrechterhalten und zum Teil sogar noch verschärft werden, sind die Führer dieser Länder eng mit dem Word Economic Forum des Psychopathen Klaus Schwab verbunden und gehören ohne Ausnahme zu seinem Elite-Zirkel “Global Leaders”. Macron ist einer dieser WEF Global Leaders, genau so Draghi aus Italien, der ehemalige Bundeskanzler Kurz aus Österreich stammt aus diesem Edith Zirkel, Baerbock ist Mitglied, und auch der smart auftretende, aber nicht anders als sadistisch und tyrannisch zu nennende Premier Kanadas, Justin Trudeau, ist ebenfalls Mitglied im Global-Leaders-Club des Klaus Schwab.

Klaus Schwab: “Wir haben sie alle in der Tasche”

Die obige Überschrift bringt das, was Klaus Schwab sagte, auf eine pointierte Form. Von der Harvard John F. Kennedy School of Government stammt der folgende, kurze Ausschnitt aus einem Interview, das im Jahre 2017 stattgefunden hat. Klaus Schwab, der Mann vom World Economic Forum, der die Welt schon seit den 1970er Jahren mit seinen abstrusen ökonomischen Ideen unterhält, spielt darin die Hauptrolle. Er plaudert aus dem Nähkästchen. Man sei stolz, dass viele Regierungschefs aus dem Young Global Leader Stall des World Economic Forum, WEF, stammten. Vor allem der sich zum Satanismus bekennende und pädophile Justin Trudeau (ein enger Freund von Jeffrey Epstein) scheint ein Geschöpf des World Economic Forum zu sein. Die Hälfte der kanadischen Regierung setze sich aus WEF-Leuten zusammen, so Klaus Schwab. Selbst Putin ist ein von Schwab “Auserwählter”.(Quelle) Das glauben Sie nicht? Schauen Sie selbst:

Videodauer: 67 Sekunden

Oben sehen Sie meine Sicherung des Videos

Doch gerade in jenen Ländern, die sich ganz offensichtlich im Griff des Milliardärsclubs WEF befinden, spielen sich auch die größten Demonstrationen der jüngeren Geschichte, global gesehen sogar der Weltgeschichte ab. Allein in Deutschland finden im Schnitt pro Tag 300 Demonstrationen in 300 verschiedenen Städten und Gemeinden statt, an manchen Tagen waren es über 2000 Demonstrationen, wo sich Millionen Menschen zeitgleich an einem einzigen Tag gegen die sadistische und tyrannische Corona-Herrschaft des Merkel-Nachfolgers und bekennenden Kommunisten Olaf Scholz in friedlichen Demonstrationen versammelten – und gleichwohl von den Systemmedien und manchen rot grünen Politikerdarstellern als “Rechtsradikale” der diffamiert wurden. Was angesichts des nicht minder beeindruckenden Widerstands in Kanada, Österreich, Italien und Australien in deutschen Blocks oft vergessen wird: In keinem anderen Land ist der Widerstand so flächendeckend und was die Anzahl der daran teilnehmenden Coronakritiker anbetrifft, zahlenmäßig so groß wie im viel geschmähten Deutschland.

Die deutsche Polizei hatte nicht genügend Kräfte, um auch nur eine einzige Demonstration kontrollieren zu können. Bei manchen dieser Demonstration waren gerade mal 5-10 Polizisten anwesend. Das zeigt, dass die Massendemonstrationen an verschiedenen Orten die richtige Strategie sind, nicht nur, um die Coronadiktatur zu beenden, sondern ihr Ziel muss es sein, die Regierung zu entmachten. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern das gilt ebenfalls für Österreich, Italien, Kanada und der nicht mehr wieder erkennbaren Kontinent Australien.

Wohl noch nie in der Geschichte der Menschheit gab es so viele Demonstrationen über eine so lange Zeit in so vielen Ländern wie in der Gegenwart

All die genannten Hardcore-Coronadiktaturen erleben derzeit die größte Demonstrationswelle ihrer Geschichte, und bei allen diesen Diktaturen wird nicht nur nicht eingelenkt, sondern werden die Maßnahmen weiter verschärft. Doch wer sich Trudeaus Ausrufung des Kriegsrechts in Kanada angeschaut hat – nicht in der Kurzform, die auch von den Massenmedien gezeigt wurde, sondern in der etwas längeren Form, wo man tumultartige Szenen im kanadischen Parlament nach Trudeaus Verkündung des Kriegsrechts zu sehen bekam (s. das folgende Video) – und wer mitbekommen hat, dass sich nicht nur der private Sicherheitsberater von ihm abgewandt hat mit der Begründung, er weigere sich, weiterhin Trudeaus tyrannischen Befehlen Folge zu leisten, sondern auch der Polizeipräsident Ottawas zurücktrat ist aus demselben Grund wie der zuvor genannte Sicherheitsberater, der wird erkennen, dass Trudeaus politische Zukunft sehr bald für immer beendet sein könnte.

Hier das Video über die tumultartigen Szenen in Parlament Kanadas nach der Ausrufung des Kriegsrechts durch den Ministerpräsidenten Trudeau (mit deutschen Untertitel):

Videodauer: 3:07 Minuten

Das kanadische online Medium LifeSiteNews titelte schon im März 2020: “Justin Trudeau is destroying Canada from the inside out” (“Justin Trudeau zerstört Kanada von innen heraus”) und meinte: “Hätte Trudeau auch nur einen Funken Anstand in seinem Wesen, würde er sofort zurücktreten.” Dieser Anstand fehlt grundsätzlich allen führenden Politikern, die seit der Installierung der Neuen Weltordnung (die 2001 mit der spektakulären Zerstörung der Twin-Towers in New York offiziell begann). Denkt man an die tausenden von Demonstrationen gegen Angela Merkel und denkt man sich zurück an die Bonner Republik, so wäre jeder Bundeskanzler damals angesichts der schieren Masse an Demonstrationen aus Anstand längst von sich aus zurückgetreten.

NWO-Regierungen ignorieren jeden Widerstand systematisch – bislang mit Erfolg

Doch die Nicht-Reaktion auf Petitionen mit Millionen Unterschriften, auf Strafanzeigen von hunderten führender Verfassungsrechtler, auf tausende klare Gesetzes- und Verfassungsbrüche durch die Politik sowie auf Massendemonstrationen, wie sie die Welt bislang noch nie gesehen hat, ist nicht zufällig, sondern hat System. Die Regierungen ignorieren die massive Kritik an ihnen und setzen den Widerstand aus, im Wissen oder im Glauben, dass sich dieser irgendwann erschöpfen wird. Womit sie bislang in den meisten Fällen recht behielten: Von Pegida ist nicht mehr als ein harmloser Spaziergang an der Elbe übriggeblieben.

Daher muss es das primäre Ziel des Wiederstandes sein – ich kann das nicht oft genug wiederholen und betonen – nicht nur gegen die tyrannische Politik ihrer jeweiligen Regierungen zu protestieren, sondern diese Regierungen zu entmachten. Alles andere wäre und ist kontraproduktiv.

Die Polizei Sachsen kaufte den Survivor R:

Ein Panzer zur “Deeskalation”

Die westlichen Regierungen haben ihre Polizeieinheiten inzwischen zur quasi paramilitärischen Kampfeinheiten aufgerüstet: Sie haben spezielle Fahrzeugtypen bauen lassen, die sich kaum noch von militärischen Kampfpanzern unterscheiden. Die Zeit drängt daher, dass der Widerstand die richtigen Schlussfolgerungen zieht und sich erst mit der Entmachtung der Regierungen zufriedengibt. Doch damit ist die Arbeit nicht getan. Damit fängt die eigentliche Arbeit an einer völlig Neukonstruktion demokratischer Systeme erst richtig an.

Wo viel Schatten ist, da gibt es bekanntlich auch viel Licht. Über dieses Licht berichtet der folgende Artikel von Eberhard Staub, der von “Anonymousnews”, einem der besten deutschsprachigen Blogs, übernommen worden ist. Bilden Sie sich wie immer ihre eigene Meinung und schreiben Sie gerne, was Sie von Staubs Meinung halten, dass die Freiheit siegen wird.

Corona-Diktatur: Die Freiheit wird siegen!

6. Februar 2022

Leipzig: Polizisten und Spaziergänger stehen sich bei Protest gegen Corona-Maßnahmen gegenüber

Bürger, die den Regierenden mißtrauten und deswegen unter Verdacht gerieten, galten auch früher schon als Demagogen, die in der Öffentlichkeit nichts zu suchen haben. Doch das Hambacher Fest zeigte, daß sich das deutsche Volk nicht einschüchtern ließ. Was sagt uns das heute?

Von Eberhard Staub

Es gibt eine Krankheit, die auch heute weit verbreitet ist. Sie äußert sich in panischer Angst vor Verschwörern. Sie machte sich in der Neuzeit zum ersten Mal während der Französischen Revolution bemerkbar und tritt seitdem in immer neuen Variationen auf. Von ihr werden anfänglich nur Machthaber und deren sinnstiftende Orientierungshelfer infiziert. Beide stecken mit ihren nervösen Zuständen alsbald alle an, die täglich von ihnen aufgefordert werden, Warnungen, Anordnungen und Empfehlungen Folge zu leisten, um drohenden Gefahren erfolgreich vorbeugen zu können.

Das setzt voraus, dem Anderen und Nächsten mit äußerster Vorsicht zu begegnen, der möglicherweise schon von Halbwahrheiten oder offenkundigen Fälschungen verführt, zum Risiko für seine Nachbarn geworden ist. Die Furcht vor Verschwörern verleitet endlich dazu, überall Versuche zu wittern, mit schnödem Trug, als Theorie getarnt, das jeweilige System zu destabilisieren. Keiner darf wegschauen, jeder wird angehalten, auf alles sorgsam zu achten, genau hinzuschauen und gegebenenfalls Meldung zu erstatten, wenn ihm etwas Verdächtiges auffällt.

Die totalen Demokraten um Danton, Saint-Just und Robespierre waren nahezu besessen von ihrer Furcht vor „Aristokraten“, „Österreichverstehern“, „Priestern“, „Jesuiten“ und „Verächtern“ der philosophes, also der Intellektuellen und Wissenschaftler. Diese umtriebigen Dunkelmänner hätten sich, wie sie beharrlich verkündeten oder mit zunehmender Laustärke in ihren Gazetten verbreiten ließen, mit Zuarbeitern in unübersichtlichen Gruppen – heute „Querdenker“, „Schwurbler“, „Rechtsradikale“ oder „Staatsfeinde“ genannt – zusammengetan in der offenkundigen Absicht, die republikanischen Tugenden als Laster zu verunglimpfen und die aufrechte Gesinnung wahrhafter und wehrhafter Demokraten zu zersetzen.

Regierungskritiker bestärkten Verdachtsmomente

Die Hüter der Verfassung durften daher nicht zimperlich sein. Es ging um die Gesundheit und das Überleben der freien Bürger. Robespierre und seine Gefolgschaft wollten daher während ihrer Schreckensherrschaft 1793/94 mit aller Härte Kampfbereitschaft gegenüber einer „maßnahmekritischen“ Klientel“ beweisen, unter sich verschworenen Verfassungsfeinden, die rasch und sehr gewaltsam zum Schweigen gebracht werden mußten.

Aufgeregte Elemente, die den Regierenden mißtrauen, haben, wie sie ununterbrochen versicherten, nichts in der Öffentlichkeit zu suchen. Denn sie stiften Unfrieden. Sie wollen die demokratische Wertegemeinschaft nicht verstehen und verleumden deren entschlossene Sachwalter, die nicht im herkömmlichen Sinn Parteipolitik treiben wie die Aristokraten. Sie sorgen sich vielmehr im „Ausschuß für die allgemeine Wohlfahrt“ überparteilich um die totale Gesundheit der Demokraten, was heißt, die ihrer Aufsicht anvertrauten Menschen vor Ansteckungen und ungesunden Einflüssen jeglicher Art zu bewahren. Wehret den Anfängen!

Diese programmatische Devise resümierte den Auftrag zu dauernder, selbstloser Hilfsbereitschaft. Parlamentarier, die sich um das allgemeine Wohlergehen und die totale Gesundheit der Solidargemeinschaft verdient gemacht hatten, durften unbedingt Dankbarkeit und Anerkennung verlangen. Wer sie ihnen verweigerte und sich gar auf Straßen und Plätzen versammelte, bestätigte mit seinem auffälligen Verhalten, im Einverständnis mit Verschwörern zu handeln und den Umsturz der öffentlichen Ordnung vorzubereiten.

Viele Unbelehrbare ließen sich nicht einschüchtern

Solche unvernünftigen, von Leidenschaften aufgewühlten Störenfriede bedurften pädagogischer Maßnahmen, um nach einer gründlichen Umerziehung Freiheit und Glück darin zu finden, endlich mit unverhohlenem Enthusiasmus das zu denken und zu wollen, was alle wahren und wehrhaften Demokraten denken und wollen sollen. Da es nur eine Vernunft gibt, vereinte die vom Irrtum Befreiten eine sie wechselweise dynamisierende Einmütigkeit und Gleichheit. Der heilsamen Vernunft verdankten sie allseits gesunde Ansichten.

Die Bereitschaft, sich mehrfach ideologisch impfen zu lassen, um immun gegenüber den Listen der Verführer zu werden, beschleunigt diesen Genesungsprozeß. Verstockte, nicht zu belehrende Gegner ideologischer Impfstoffe gaben sich unweigerlich als Gefährder zu erkennen, weil sie nicht den Vorschriften folgten, welche Wohlfahrtsfunktionäre und deren wissenschaftliche Berater, ehedem philosophes, heute „Experten“ genannt, als dringend erforderlich erachteten für das kollektive Heil und Wohlbefinden. Unbelehrbare mußten mit drakonischen Disziplinierungsmaßnahmen rechnen, von denen sich viele allerdings gar nicht einschüchtern ließen.

Die pädagogische Schreckensherrschaft ging vorüber. Sie wurde keineswegs „delegitimiert“, wie es heute heißt, von aufsässigen Minderheiten, die versuchten, eine Mehrheit daran zu hindern, uneingeschränkt zu herrschen oder „durchzuregieren“. Systeme bringen sich durch die Dreistigkeiten, Übertreibungen und Torheiten der jeweiligen systemrelevanten Kräfte um ihre Legitimität. Diese Lehre beherzigten die entschlossenen Legitimisten nicht, die nach den Metamorphosen in Staat und Gesellschaft und den verschiedenen Legitimitätsverlusten zwischen 1789 und 1814 an die Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung dachten.

Sie fürchteten sich – darin den radikalen Demokraten, den Jakobinern ähnlich – vor den Umtrieben von „Demagogen“, die „leidenschaftlich unbestimmte Ziele“ im Auge hatten, deren Vagheit Könige und ihre Minister aber gar nicht beruhigte, sondern erst recht von einer Aufregung in die nächste stürzte. Die schrecklichen und unfaßbaren Demagogen, die überall ihr Unwesen trieben, konnten revolutionäre Jakobiner sein, Terroristen, Demokraten, aber auch Bonapartisten oder Opfer der amerikanischen Freiheitspropaganda. Sie waren auf jeden Fall Verschwörer, die eine andere Gesellschaft und einen anderen Staat erstrebten.

Zensur sorgte für geistiges Wohlbefinden

Demagoge entspricht dem heute vertrauten Feindbild: Nazi, Faschist, Rechter oder Rechtsradikaler. Die Legitimisten nach 1815 schauten dauernd zurück und gebrauchten Schlagworte, die eklatant ihre Hilflosigkeit vor der Gegenwart und neuen Herausforderungen offenbarten. Den inneren Frieden verwechselten sie mit einer von der Polizei hergestellten und kontrollierten Ruhe. Mit unnachsichtiger Strenge sollten Gendarmen eingreifen, wo sich der Geist des Widerspruchs regte. Untergeordnete Beamte, „gemeine Ehrgeizige, die das Handwerk der Verfolgung mit dem Eifer eines Schweißhundes trieben“ wie der liberale Historiker Heinrich von Treitschke grimmig spottete, ermöglichten es, daß deutsche Politik zur deutschen Polizei herabsank und die Gewaltstreiche der jetzt legitimistischen Ordnungsmächte sich gar nicht mehr von dem schrecklichen Wohlfahrtsregime radikaler Demokraten um Robespierre unterschieden.

Die berüchtigten Karlsbader Beschlüsse vom 20. September 1819 nach dem Attentat eines Studenten auf den Dichter August von Kotzebue, der von seinem Mörder verdächtigt wurde, ein Agent der russischen Weltverschwörung zu sein, sollten mit unnachsichtiger Strenge die Widerstandsfähigkeit des Systems, das Ordnung durch Recht repräsentierte, eindrucksvoll dokumentieren.

Polizeiliche Befugnisse wurden ohne pedantische Rücksicht auf das Recht und die Verfassung erweitert. Briefe wurden erbrochen, willkürliche Hausdurchsuchen waren nun möglich, wer sich an Volksfesten beteiligte, gefährdete andere. Die Zensur sorgte für das geistige Wohlbefinden. Studenten und Professoren, die ungesunde Lehren verbreiteten, konnten sofort aus den Universitäten entfernt werden, weil sie nicht ihren Pflichten nachkamen, „die Wissenschaft“ in Übereinstimmung mit den Grundgesetzen des monarchischen Prinzips und den Verlautbarungen der Staatskanzleien zu halten.

In Mainz wurde eine Zentralkommission eingerichtet, um sämtliche Gesellschaften und deren Mitglieder, die vermutlich den Verfassungsumsturz planten, zu erfassen. Es konnte subalterne Beamte in diesem Amt für Verfassungsschutz und die ihm zugeordneten Polizisten gar nicht beruhigen, überhaupt keine revolutionären Zellen zu entdecken. Dieser Umstand spornte sie vielmehr dazu an, erst recht aktiv zu werden und auf die Unterstützung rechtschaffener Bürger zu rechnen, mit Denunziationen bei der Verteidigung der inneren Sicherheit mitzuwirken. Die polizeiliche Seelenangst der Behörden äußerte sich vor allem darin, bewußt undeutlich formulierte Anordnungen auf die möglichst schärfste Weise auszulegen und anzuwenden.

Eine ängstliche Ordnung wird fragwürdig

Dennoch gelang es nicht, die Ruhe unter polizeilichem Druck zu erzwingen. Die Bürger ließen sich ihre Feste und Feiern nicht verbieten. Sie waren an Zahl größer als die Gendarmen. Doch ihre insgesamt gesundheitsschädlichen und dem allgemeinen Wohlbefinden – wie es die Obrigkeit und Polizei begriffen – abträglichen Demonstrationen mit Tänzen, Gesängen, mit Schmausereien und Trinkereien, verbitterten die aufgeschreckten Hüter der Verfassung. Empört über solche Frechheiten reagierten sie 1832 bundesweit mit einer Sturzflut außerordentlicher Sicherheitsregeln und Verboten, etwa politische Vereine zu bilden, sich auf Straßen und Plätzen zu versammeln, um Freiheitsbäume zu tanzen oder in der Öffentlichkeit zu rauchen und dabei gar die schwarzrotgoldene Fahne mit sich zu führen. In solchem verwegenen Treiben erkannten Verfassungsschützer die fürchterliche Absicht, das ihrer Kontrolle unterworfene monarchische Prinzip zu „delegitimieren“.

Doch es waren bornierte Beamte und Minister, die eine von ihnen problematisch gemachte Ordnung in Unordnung stürzten. Sie waren sich ihrer Legitimität so wenig sicher wie früher radikale Demokraten. Beide vertrauten nicht der Voraussetzung öffentlicher Gesundheit: nämlich der Freiheit. Denn gesund ist nur der Staat, in dem – wie damals der Liberale Karl Mathy mahnte – jeder auf eigene Gefahr und Verantwortung hin seine Gedanken aussprechen kann, ohne als Verschwörer und Feind verdächtigt zu werden.

Es ist die Freiheit mit ihrem mannigfachen Eigensinn und nicht der Zwang und die Polizei, die das sittliche Leben der Völker vor Unruhen und Umsturz bewahren. Eine Ordnung, die sich mehr auf die Polizei und die Abwehr von Verschwörern verläßt als auf die kräftigen Ideen von Recht und Freiheit, verliert ihr Gleichgewicht und wird fragwürdig.

