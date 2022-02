Deutsche: Der kommunistische Staatsputsch schreitet voran. Kämpft um eure und euer Kinder Zukunft. Jetzt. Es gibt keine weitere Chance!

Von Michael Mannheimer, 21. Februar 202 2

Immer mehr Deutsche erkennen, dass ihr Land und vor allem ihre Freiheit in einem Maße bedroht sind wie vermutlich nie zuvor in der Geschichte

Mir ist bewusst, dass ich eigentlich momentan über die linksfaschistischen Verhältnisse in Kanada und Australien berichten müsste. In beiden Ländern geht die Polizei auf Befehl verbrecherischer Politiker wie Morrison und Trudeau mit einer in beiden Ländern beispiellosen Härte gegen Menschen vor, die für nichts anderes als für ihre Freiheit und für ihr Leben in Selbstbestimmung demonstrieren. Auch diese beiden Politiker kommen aus Klaus Schwabs “Global-Leader”-Giftküche. In Kanada hat sich Polizei nicht gescheut, eine Oma, die mit ihrem Rollator an einer Demonstration teilgenommen hat, mit Polizeipferden niedertrampeln zu lassen. Und in Australien beschließt die Polizei Demonstranten mit Mikrowellen-Strahlenwaffen*, die die Hautoberfläche der Beschossenen bis zu einem halben Zentimeter Tiefe komplett verbrennen kann.

*

Einige von tausenden Opfern des Strahlenwaffen-Einsatzes durch die Polizei in Canberra, Australien

https://t.me/MMannheimer/5326

Da sich aktuell die Hälfte aller Blogs und Telegram-Beiträge mit diesem unfasslichen Krieg von einstigen Vorzeige-Demokratien gegen ihr eigenes Volk befassen, werde ich dieses wichtige Thema heute ausblenden und mich auf die politische Situation im vom Kommunismus übernommenen Gesamtdeutschland konzentrieren.

Deutschland kommt neben Kanada und Australien eine absolute Schlüsselrolle beim Endkampf der Zivilisation gegen seine tödlichen Feinde – dem “Great Reset” des Milliardärclubs von Klaus Schwab und der noch gefährlicheren internationalen Netzwerke der Neuen Weltordnung (NWO) – zu. Fallen diese drei wichtigen Staaten an die Globalisten, so muss nur noch die USA in ihre Hände fallen, damit sie den Endsieg des Kommunismus feiern können. Und die USA befinden sich faktisch schon seit langem in der Hand globalistischer Machtjuden:

1,4 Prozent der US-Amerikaner sind Juden. Dennoch beherrschen sie sämtliche US-Medien, alle US-Großbanken, alle US-Parteien (s.hier)

Die wichtigsten Posten beim CDC (dem amerikanische Center of Disease Control, also das staatliche Kontrollzentrum für Krankheiten), das verantwortlich für alle Corona-Maßnahmen ist, sind nahezu vollkommen von US-Juden besetzt. (s. hier)

Ein erheblicher Teil der Biden Regierung wurde mit Juden besetzt, obwohl diese nur 1,4 Prozent der US-Bevölkerung ausmachen. Ohne Juden geht in den USA politisch de facto nichts mehr. (s. hier)

Auch der US-Kongress besteht aus überproportional vielen Juden. Der Kongress der Vereinigten Staaten ist die Legislative der Vereinigten Staaten von Amerika. Am 3. Januar 2021 hat sich der 117. Kongress konstituiert. (s. hier)

Dass die Neue Weltordnung in Wahrheit die Errichtung der jüdisch-talmudischen Weltordnung ist, darüber habe ich schon so viel berichtet, dass ich mir die entsprechenden Beweise und Zitate aus dem Talmud und aus dem Mund von jüdischen Politikern und Rabbis an dieser Stelle ersparen will. *

* Wer sich mit diesem Thema näher befassen will, dem empfehle ich die Lektüre folgender Artikel:

• Die NWO ist in Wahrheit die säkulare Fassung einer jüdisch-talmudischen Weltregierung

• Dr. Henry Makow: “Corona ist ein Spiel der kabbalistischen Globalisten, um ihr langfristiges Ziel der Versklavung und Enteignung der Menschheit voranzutreiben”

• Jeder Aspekt der Corona-Plandemie und der Massenimpfung ist jüdisch



.

Deutschland: Kommunisten haben faktisch die Macht in unserem Land übernommen und einen regelrechten Staatsputsch durchgezogen

Was genau unter einem Staatsputsch (oder Staatsstreich) verstanden wird, darüber haben juristische und historische Laien völlig unterschiedliche Auffassungen. Für die gerichtliche Ahndung eines Staatsputsches zählt jedoch allein dessen juristische Definition, die hier von zwei der führenden deutschen Nachkriegs-Staatsrechtlern juristisch und staatsrechtlich verbindlich definiert werden. Zitat:

“Staatsstreich von oben ist der Verfassungsbruch seitens der Staatsorgane… Der Staatsstreich von oben kann durch Tun wie Unterlassen erfolgen, sei es, daß Verfassungsinstitutionen beseitigt, sei es, daß Verfassungsaufträge nicht ausgeführt werden. …



Wenn etwa die zuständigen Organe generell darin versagen, dem freien Individuum Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten, so verwirken sie den Gehorsamsanspruch gegenüber ihren Untertanen, und der Widerstandsfall tritt ein.“ Der Staatsrechter Josef Isensee, in: “Das legalisierte Widerstandsrecht”, Verlag Gehlen, Bad Homburg 1968

Dass auch die Massenimmigration unter den Begriff Staatsstreich fällt, das wissen wohl die wenigsten Deutschen. Zitat:

„Die Artikel 16 und 116 GG garantieren die Institution der Staatsangehörigkeit in ihren hergebrachten Strukturen. Sie verwehren eine solche Maßnahme.



Daher ist eine autoritative Umdefinition des deutschen Volkes so etwas wie ein Staatsstreich durch das Parlament.“ Dr. Josef Isensee, Professor für Staatsrecht, zit. aus: Die Welt vom 6. Januar 1998

Doch Medien und Politiker sind darüber bestens informiert und schweigen dieses Großverbrechen komplett tot nach dem Motto: Sind erstmal die Fakten von Millionen eingewanderten Moslems geschaffen worden, gibt es kein Zurück mehr. Sie täuschen sich. Ein Blick in die Geschichte Spaniens und Griechenlands, den beiden einzigen Ländern, die vom Islam besetzt waren und diesen wieder unter dem Verlust von zahllosen Menschenleben aus ihren Ländern vertrieben, zeigt, dass eine komplette Remigration aller in Deutschland lebenden Moslems bei entsprechendem politischen willen ebenfalls durchführbar ist. Spanien etwa war 700 Jahre lang von Moslems besetzt und vermochte dennoch, diese restlos aus ihrem Land zurück nach Afrika zu vertreiben.

Unvergessen: Die Märzrevolution 1848/49

Und heutige Deutsche kämpfen wie zuletzt nur in der 1848er-Revolution für ihre Menschenrechte, für Freiheit und für ein Leben in Selbstbestimmung. Die Deutsche Revolution von 1848/49 oder auch Märzrevolution war die Erhebung des deutschen liberalen Bürgertums für mehr politische Mitbestimmungsrechte sowie für eine Einigung der deutschen Staaten. Entgegen weitläufiger Meinung war die 1848 Revolution keinesfalls friedlich: Zehntausende von Deutschen, die sich für eine parlamentarische Demokratie und eine gesamtdeutsche Verfassung eingesetzt haben, wurden von den Machthabern der deutschen Teilstaaten niedergeschossen.

Am 12. Juni 1849 trafen die Truppen unter dem Befehl des Prinzen WILHELM VON PREUßEN, des späteren Kaisers WILHELM I., in Mainz ein. Ihr Ziel war die Vernichtung der Streitkräfte der Revolutionäre und damit der Sieg der Konterrevolution. Der „Kartätschenprinz“, wie er genannt wurde, weil er 1848 in Berlin Aufständische und völlig Unbeteiligte mit Kanonen zusammenschießen lassen hatte, war Oberbefehlshaber aller in Baden und der bayerischen Pfalz eingesetzten Truppen. Deren Stärke belief sich auf rund 71 000 Mann. Den Truppen der Konterrevolution standen mit etwa 16-18.000 Mann weit unterlegene revolutionäre Truppen gegenüber

Bereits im Im Oktober und November 1848 gewannen die Großmächte Preußen und Österreich mit ihren Militärs die Kontrolle über das politische Geschehen zurück. Österreich blieb als absolutistischer Vielvölkerstaat bestehen. In Preußen ließ Friedrich Wilhelm IV. die preußische Nationalversammlung unter Waffengewalt auflösen. Er erließ eine oktroyierte Verfassung, mit der er seine im März gemachten Zugeständnisse wieder zurücknahm. Die Revolution befand sich nun auf dem Rückzug. (Quelle). Vor allem in der Mark Baden kam es zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den Revolutionären und den Militärs der gegen-Revolution. Zahlreiche Anführer der Revolution wurden hingerichtet. Etwa 5 600 Revolutionsteilnehmer wurden als Gefangene in die Festung, die sie zuvor verteidigt hatten, zurückgebracht und erwarteten dort ihr Schicksal. Damit war der Aufstand in Baden beendet. (Quelle)

Die Rache der Sieger der Gegenrevolution

Nun begann die Abrechnung der Konterrevolution mit den Aufständischen. Dutzende Todesurteile wurden von Kriegsgerichten gefällt und mit standrechtlicher Erschießung vollzogen. Tausende wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Fast 80 000 Menschen flüchteten aus Baden. Davon wanderten viele nach Amerika aus. Unter ihnen war auch GUSTAV STRUVE, einer der Führer der Revolution in Baden, der im Amerikanischen Bürgerkrieg dann auf Seiten der Nordstaaten kämpfte.

Ein Großteil der badischen Soldaten wurde in Strafkompanien versetzt. Eine Kriegssteuer, Einquartierungskosten und „freiwillige“ Zwangsanleihen wurden von der Bevölkerung erhoben. Alle Männer über 21 Jahre mussten in Kirchen den Huldigungseid auf den Großherzog leisten. Auch die Justiz und die Verwaltung wurden gründlich gesäubert. Am 18. August 1849 schließlich kehrte Großherzog LEOPOLD endgültig wieder in seine Residenz Karlsruhe zurück.

.

2022 kämpfen Deutsche wie zuletzt nur in der 1848er-Revolution und den Bauernkriegen 1525 für ihre Menschenrechte, für Freiheit und für ein Leben in Selbstbestimmung

Der deutsche Widerstand gegen die Corona-Tyrannei ist beispielhaft und so groß wie nie zuvor in der gesamtdeutschen Geschichte, abgesehen vom Bauernaufstand 1525. Bis zu 2000 Demonstrationen pro Tag werden in Deutschland aktuell abgehalten. Kein anderes Land kann damit mithalten. Doch das ist keine Garantie dafür, dass die Widerständler siegen werden. Eine Maxime aller Diktaturen, vor allem linker Diktaturen, ist, sich unter keinen Umständen mehr von der Macht vertreiben zu lassen. Sie werden uns mit Waffen bekämpfen und sie werden die zivilen und beispielhaft friedlichen Widerständler als “Rechtsextreme” und “Rechtsradikale” denunzieren. In Kanada hat der pädophile und sadistische Präsident Trudeau die Trucker bereits zu “Staatsfeinden” und “Terroristen” erklärt. Ähnliche Äußerung kennen wir aus Deutschland, Österreich, Italien und Australien.

Unser Widerstand darf sich von solchen Äußerungen nicht beeindrucken lassen und muss unter allen Umständen weitergeführt werden. Denn die Staatsfeinde und Terroristen sind nicht wir Widerständler, sondern jene, die sich wie trojanische Pferde in die bisherigen halbwegs funktionierenden demokratischen Länder des Westens eingeschlichen und diese zu links-faschistischen Diktaturen umfunktioniert haben. Es sind allesamt Staatsputschisten – und damit kriminelle Politiker, die sich gegen Volk, Recht und Verfassung gewandt haben und zudem die Frechheit besitzen, ihre Regierung und Politik als Verteidiger der Demokratie zu bezeichnen.

Das Hauptziel des Widerstands muss in der Absetzung der Regierung und Bestrafung der Staatsputschisten liegen

Das Hauptziel des Widerstands darf nicht darin bestehen, dass die unmenschlichen Maßnahmen gegen die Corona Fake-Plandemie zurückgefahren und beendet werden. Sein Ziel muss die völlige Entmachtung des politischen Establishments und vor allem die Entmachtung der Regierung sein.

Denn dieselben Köpfe, die heute bis vor kurzem unvorstellbare sadistische Maßnahmen gegen ihre eigenen Völker verhängen und in den beiden zurückliegenden Jahren verhängt haben, werden sich, wenn sie nicht aus ihren Ämtern gejagt werden, wieder sammeln und einen Masterplan entwickeln, wie sie ihre Macht nicht nur auf Dauer behalten können, sondern wie sie jeden weiteren Widerstand entweder im Keim ersticken oder, wie es damals zu Zeiten der UDSSR war, mit Armee und Panzer niederschlagen werden.

Man denke nur an den Prager Frühling, wo Tausende, sich nach Freiheit sehnende der tschechische mutige Bürger von Panzer überrollt und von Maschinengewehren niedergemäht worden sind. Und man denke an den Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953, wo es dem DDR-Regime nur noch mit Hilfe russischer Panzer möglich war, diesen Aufstand niederzuschlagen. Auch damals mussten hunderte tapfere DDR-Freiheitskämpfer – allesamt Arbeiter – im so genannten “Arbeiter und Bauernparadies DDR” für ihren Protest und ihren Widerstand gegen das stalinistische SED-Unterdrückungssystem mit ihrem Leben bezahlen.

Um es in aller Kürze zu sagen: Wenn die Pandemie abklingt und man der Masse Lockerungen als Freiheit und Recht verspricht, ist das am Ende nichts anderes als das Luftholen des Drachen, bevor er wieder Feuer spucken wird.

Dass Merkel und ihre hunderttausenden Stasi- und SED-Helfer – zusammen mit den westdeutschen Linken und den Massenmedien – die Vorbereitung zu diesem Staatsputsch perfekt organisiert haben, bedarf keiner erneuten Erwähnung. Dass das Bundesverfassungsgericht als oberster Schutzherr der des Grundgesetzes nichts gegen diesen Staatsputsch getan hat – im Gegenteil ihn mit unfasslichen und rechtswidrigen Urteilen abgesegnet hat – macht die Verfassungsrichter zu Mittätern dieses Staatsputsches.

Um hier ein gängiges Missverständnis auszuräumen: Ob eine Verfassung von einem souveränen Volk erstellt wurde oder ob eine Verfassung, wie im Beispiel Deutschland, von den Siegermächten diktiert wurde, spielt für die Abwehr eines Staatsputsches so gut wie keine Rolle. Die Verfassung kann noch so stabil und noch so gut sein und Verfassungsfeinden theoretisch keine Möglichkeit für einen Putsch geben. Aber kein demokratischer Staat ist gegen eine über Jahre oder Jahrzehnte intensiv vorbereiteten Staatsputsch von innen durch eine kleine Clique, die sich politisch geschickt im Hintergrund hielt oder hält, gefeit. Das wusste schon Cicero in seiner berühmten Rede über den inneren Feind, die ich hier auszugsweise zitiere:

“Eine Nation kann ihre Narren überleben – und sogar ihre ehrgeizigsten Bürger. Aber sie kann nicht den Verrat von innen überleben. Ein Feind vor den Toren ist weniger gefährlich, denn er ist bekannt und trägt seine Fahnen für jedermann sichtbar.



Aber der Verräter bewegt sich frei innerhalb der Stadtmauern, sein hinterhältiges Flüstern raschelt durch alle Gassen und wird selbst in den Hallen der Regierung vernommen. Denn der Verräter tritt nicht als solcher in Escheinung: Er spricht in vertrauter Sprache, er hat ein vertrautes Gesicht, er benutzt vertraute Argumente, und er appelliert an die Gemeinheit, die tief verborgenen in den Herzen aller Menschen ruht.



Er arbeitet darauf hin, dass die Seele einer Nation verfault. Er treibt sein Unwesen des Nächtens – heimlich und anonym – bis die Säulen der Nation untergraben sind. Er infiziert den politischen Körper der Nation dergestalt, bis dieser seine Abwehrkräfte verloren hat. Fürchtet nicht so sehr den Mörder. Fürchtet den Verräter. Er ist die wahre Pest!” Marcus Tullius Cicero, 3. Januar 106 v. Chr. † 7. Dezember 43 v. Chr

.

Wir erleben momentan Staatsputsche in den den ältesten Demokratien in der Neuzeit:

In den USA, in Kanada, in England, in Frankreich, in Australien, Neuseeland, und in jüngeren Demokratien wie Italien, Österreich und Deutschland.

Diese Staatsputsche sind von langer Hand vorbereitet mit gigantischen Netzwerken wie den Bilderbergern, dem WEF, dem Council of Foreign Affairs, den Freimaurern und den übrigen Geheimbünden, die allesamt miteinander kooperieren sowie dem Machtjudentum, welches allein in der Person Rothschild mehr Geld zur Verfügung hat als die allermeisten Staaten und Kontinente zusammen genommen.

Ob es uns gefällt oder nicht: Der Gegner ist zwar zahlenmäßig in der absoluten Minderheit (man schätzt den Kern der Kabale auf einige tausend superreiche Familien, Konzerne und Finanzmagnaten), aber diese wenigen tausend Globalisten haben sich seit Beginn der Neuen Weltordnung, die mit der spektakulären Zerstörung der Twin-Towers in New York (9/11) offiziell eingeleitet worden ist, ihre Macht kontinuierlich in den meisten Staaten dieser Welt ausgebreitet. Von den 192 Nationen sind inzwischen die Hälfte bis zwei Drittel – und zwar die wichtigsten – in den Händen der von Klaus Schwab handverlesenen “Global Young Leaders”.

Der Unterschied zu den Demokratien davor ist: Nichts wird sie mehr von dieser errungenen Macht abhalten. Weder tausende von Demonstrationen, noch Petitionen mit Millionen Unterschriften, noch Klagen vor den höchsten Gerichten. Alles wurde schon 100- und 1000-fach probiert, und alles ist vom politischen ist Establishment komplett ignoriert worden. Daraus ergibt sich eine einzige logische Schlussfolgerung: Die Globalisten werden ihre Macht nur noch über einen aktiven und wehrhaften Widerstand der Völker abgeben. Das kann tausende, wenn nicht Millionen Tote kosten.

Genau dahingehend haben sich auch NWO Unterstützer bereits geäußert: Im Falle einer weltweiten Erhebung der Völker würden sie nicht zögern, einen dritten Weltkrieg zu initiieren und sogar Nuklearwaffen einzusetzen. Biden etwa drohte US-Protestanten gegen den Wahlbetrug bei der zurückliegenden Präsidentschaftswahl mit dem Einsatz von Nuklearwaffen, abgeworfen von F16-Kampfjets (Quelle). Auch hierüber las mal in den westlichen Massenmedien so gut wie nichts. Und Prince Charles sagte auf G20-Gipfel 2021: „Wir werden die Welt in eine kriegsähnliche Lage versetzen“. Die Reaktion in den Massenmedien ging auch bei dieser unglaublichen Äußerung gegen null. Wie ich schon zuvor formulierte: Die Staatsfeinde und Terroristen sind nicht jene Menschen, die weltweit für ihre Freiheit demonstrieren. Die Staatsfeinde und Terroristen sitzen in den Parlamenten und den Präsidentensesseln ihrer jeweiligen Länder

Ob es uns gefällt oder nicht: Dies ist die politische Ist-Situation

Es liegt jetzt an jedem einzelnen freiheitsbewussten Menschen, ob er bereit ist, seine Freiheit notfalls mit seinem Leben zu verteidigen. Die Zeit drängt: Denn mit jedem Monat rüsten sich die Globalisten wissenschaftlich und militärisch mit bislang für undenkbaren Mitteln und Möglichkeiten auf. Sie haben bereits mehrere tödliche Seuchen in ihren Schubladen: Etwa den tödlichen Ebola-Virus*, von dem die Politiker samt dem Psychopathen Bill Gates immer häufiger “warnen”. Nun, den Begriff Warnung können Sie getrost vergessen. Denn das ist keine Warnung, sondern eine handfeste Drohung.

* Die Mortalität (Sterberate) bei Ebola ist erschreckend hoch und liegt zwischen 30 und 90 Prozent. Die Sterblichkeitsrate variiert bei jedem Ebola-Ausbruch. Als Durchschnittswert kann man aber festhalten: Etwa jede oder jeder zweite Infizierte stirbt an der Erkrankung. (Quelle)

“Die schwerste Strafe für den Verzicht auf Herrschaft ist, von jemandem beherrscht zu werden, der einem unterlegen ist”

Platon

Deutschland wird in der Mehrheit von drittklassigen Politikern geführt. Politiker ohne Berufsabschluss und in manchen Fällen sogar ohne Schulabschluss. Politiker, die ihr Leben lang vom Staat bezahlt worden sind und nie in der freien Wirtschaft gearbeitet haben. Überproportional hoch ist in Deutschland die Zahl von homosexuellen Politikern, die naturgemäß keine Familie gründen können und daher auch keine Verantwortung für die Zukunft ihrer Kinder empfinden. Wer keine Verantwortung für seine Kinder und Kindeskinder hat, der hat auch kein Verantwortungsgefühl für die Zukunft seines Landes. Diese Politiker wurden bewusst ausgewählt, um das Werk der unwiderruflichen Zerstörung Deutschlands zu Ende zu führen.

Die offensichtlich sprachgestörte Politikerin Baerbock, ein weiteres Produkt des Global Leader Clubs von Klaus Schwab, eine intellektuell maximal mittelmäßige Person, hat etwa ausländische politische Aktivisten in ihr Außenministerium verbracht wie z.B. die US-amerikanische Greenpeace Chefin und weitere, von niemandem gewählte Mitglieder aus diversen NGOs, die allesamt von Soros gegründet und oder finanziert worden sind. Deutschland wird spätestens seit Merkel nicht mehr von Deutschen, sondern von Aktivisten der Neuen Weltordnung, des World Economic Forums und den Nachfolgeorganisation des Club auf Rome reagiert.

Kaum wiederzuerkennen:

Olaf Scholz als APO-Aktivist. Heute Bundeskanzler der BRD. Nicht zu verwechseln mit Deutschland.

Olaf Scholz, ein bekennender Kommunist und enger Freund der SED in seinen APO-Zeiten, wird das Werk von Merkel der Zerstörung Deutschlands fortführen. Auch er ist ein Produkt von Klaus Schwab (O-Ton Schwab: “Wir haben sie alle in der Tasche”). Als Fazit kann jetzt bereits schon unwiderlegbar behauptet werden, dass die meisten der ehemals westlichen demokratischen Vorzeigestaaten längst keine Demokratien, sondern neo-feudalistische Oligarchien sind, die zentral von den oben genannten Machtzentren gelenkt wird.

Nun wissen wir aus der Geschichte, dass kein System auf Dauer stabil geblieben ist und die meisten Systeme durch andere ersetzt worden sind. Aus der Römischen Republik machte Cäsar per Staatsputsch ein Kaiserreich, aus dem demokratischen Athen wurde eine römische Provinz, aus der Französischen Revolution, die die Monarchie ein für alle Mal abschaffen wollte und sie mit einer dem Kommunismus sehr ähnlichen “Diktatur des Proletariats” – einer kleinen Elite um die Jakobiner – ersetzt hat, machte Napoleon wieder eine Monarchie. Und so weiter und so fort.

Doch alle vorangegangenen Staatsmodelle hatten einen bedeutenden Unterschied zur Gegenwart. Die Herrschenden verfügten zu keiner Zeit über unsere aktuellen Massenvernichtungswaffen und über unsere überlegene Super-Technologie. Sie verfügten ebenfalls nicht über biochemische Waffen, wie wir sie bei der mRNA Corona-Impfung vorfinden, und sie konnten sich in ihren kühnsten Träumen ein Mensch-Maschinen-Mischwesen, wie es die Globalisten und Vertreter des sogenannten Transhumanismus um Klaus Schwab anstreben, nicht einmal ansatzweise vorstellen.

Gelingt es den Herrschenden, die menschliche DNA der acht Milliarden Menschen so zu manipulieren, dass sie jeden Widerstandswillen und jeden Wunsch nach Freiheit DNA-mäßig ausschalten können, dann ist es tatsächlich so, dass sich unsere Demokratie auf Nimmerwiedersehen verabschieden wird.

Es liegt jetzt ganz in den Händen der Völker dieser Welt, mit einem unbeugsamen Widerstandswillen und der Bereitschaft, für den Fortbestand von Freiheit und Demokratie notfalls auch ihr Leben einzusetzen, ob dieser gigantische Angriff gegen die menschliche Zivilisation noch in letzter Sekunde abgewehrt werden kann. Wir haben nur noch eine Chance. Und die liegt in der Gegenwart: Maximaler Widerstand auf allen Ebenen, und wenn es sein muss, auch mit maximaler Gewalt gegen die massive Gewalt der Globalisten. Eine weitere Chance wird es nicht mehr geben.

Das sieht sogar ein “Mann Gottes” so: Der Erzbischof Carlo Maria Viganò ist einer jener wenigen Theologen der römisch-katholischen Kirche, die offenbar noch Christ geblieben sind und sich im Gegensatz zu den allermeisten Vertretern des Katholizismus und Protestantismus hinter das Volk stellen und dieses vor den unermesslichen Gefahren der Neuen Weltordnung warnt. Zitat:

Erzbischof Carlo Maria Viganò:

“NWO möglicherweise nur mit Gewalt besiegbar”

“Die Korruption der Autorität ist so groß, dass es zumindest aus menschlicher Sicht sehr schwierig ist, sich einen friedlichen Ausgang vorzustellen. Im Laufe der Geschichte sind totalitäre Regime mit Gewalt gestürzt worden. Es ist schwer zu glauben, dass die Gesundheitsdiktatur, die in den letzten Monaten Einzug gehalten hat, anders bekämpft werden kann, da alle staatlichen Kräfte, alle Medien, alle öffentlichen und privaten internationalen Institutionen, alle Wirtschafts- und Finanzmächte an diesem Verbrechen beteiligt sind.



Angesichts dieses düsteren Szenarios von Korruption und Interessenkonflikten ist es unerlässlich, dass alle, die nicht dem globalistischen Plan verfallen sind, sich zu einer kompakten und geschlossenen Front zusammenschließen, um ihre natürlichen und religiösen Rechte, ihre Gesundheit und die ihrer Angehörigen, ihre Freiheit und ihr Eigentum zu verteidigen. Wenn eine Behörde ihren Pflichten nicht nachkommt und stattdessen den Zweck verrät, für den sie geschaffen wurde, ist Ungehorsam nicht nur legal, sondern auch eine Pflicht.



Gewaltloser Ungehorsam, zumindest im Moment, aber entschlossen und mutig. Ungehorsam gegenüber dem illegitimen und tyrannischen Diktat der zivilen Autorität und erbitterter Widerstand gegen das Diktat der kirchlichen Autorität, wenn diese sich als Komplizin des höllischen Plans der Neuen Weltordnung erweist.” Erzbischof Carlo Maria Viganò: “NWO möglicherweise nur mit Gewalt besiegbar”, 01. 09. 2021,

https://www.medias-presse.info/delivrez-nous-du-mal-considerations-sur-le-great-reset-et-sur-le-nouvel-ordre-mondial-par-mgr-vigano-seconde-partie/146093/

.

***

