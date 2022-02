NWO: “Wenn alles andere fehlschlägt, bringen sie uns den Ukraine-Krieg”

Von Michael Mannheimer, 27. Februar 202 2

Russlands Angriff gegen die Ukraine ist ein vom Nato-Imperialismus provozierter Verteidigungskrieg

Wer sich in Bezug auf den Ukraine-Konflikt, der sich zu einem heißen Krieg zu entwickeln scheint, auch nur ein einziges Wort den westlichen Medien Glauben schenkt, der ist verloren. Ich habe in den letzten Tagen hunderte von Medienberichten gelesen. Abgesehen von den deren Schilderung von Bombardements russischer Einheiten auf ukrainische militärische Ziele (Putin hat jeden Angriff auf Städte und Zivilisten ausgeschlossen) fehlt jeder Hintergrundbericht über die Ukraine und die Installierung eines kasachischen Juden als Präsident ausgerechnet in dem Land, in dem exakt jene Juden vor Jahrzehnten den Holodomor mit 7-15 Mio. Menschen durchgeführt haben. Wie kann es sein, dass die Ukrainer ausgerechnet einen jüdischen Präsidenten zu ihrem Staatsoberhaupt gemacht haben? Mit dieser Frage beschäftigt sich der zweite Teil des folgenden Artikels. Doch bevor ich auf den ersten Teil eingehe, müssen hier unbedingt einige Fakten klargestellt werden, die ebenfalls aus den Massenmedien komplett ausgeblendet sind, die aber den Schritt von Putin, alles zu tun, damit die Ukraine nicht in die NATO kommt, bestens verständlich macht.

Der Bruch des NATO-Versprechens, keine Osterweiterung anzustreben

1990 versprachen die NATO und westlichen Vertreter der 2+4 Verträge den Russen hoch und heilig, dass die NATO sich bei Zustimmung Russlands für ein wieder vereinigtes Deutschland nicht einen Zentimeter Richtung Osten erweitern würde. Was sich als glatte Lüge zeiget, die selbst von der Süddeutschen Zeitung aufrechterhalten wird: “Russland bekam nie bindende Zusagen”, so die SZ am Dezember 2021 (Quelle). Die SZ ist neben dem “Spiegel” und der “Zeit” die derzeit niederträchtigste “Propagandamaschinerie” der kriegslüsternen USA und der deutschen Regierung. Zum Glück konnte ich Videomaterial finden, die ganz klar beweist, dass die Russen Recht haben und die NATO ihr Wort gnadenlos gebrochen haben. Sehen Sie hier einen von Dutzenden Filmbeweien aus der Zeit von 1990, die ganz offensichtlich zeigen, dass Russland von der Nato betrogen worden ist:

Videodauer; 25 Sekuden, Quelle https://www.youtube.com/watch?v=F2iOAtNlleg

Transkription des Videos:

“Im Gegenzug zur deutschen Einheit verspricht der Westen, die NATO nicht weiter nach Osten vorrücken zu lassen. In Washington macht der damalige Außenminister weitreichende Zusagen. Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO Verteidigungsbudget auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell.”



Leere Versprechungen der Nato:

Bislang sind 12 (!”)Osteuropa-Staaten der NATO beigetreten.

Aus den baltischen Staaten sind bereits amerikanische Raketen auf St. Petersburg gerichtet. Eine russische Reaktion wurde somit erzwungen.“Der Spiegel” veröffentlichte den dokumentarischen Beweis dafür, daß die USA 1991 während der „2+4“-Verhandlungen Russland versprochen hatte, daß es keine Erweiterung der NATO nach Osteuropa geben würde. Alle Beteiligten wissen darüber Bescheid. Wer hat also sein Wort gebrochen? Die Russen oder die Amerikaner?

In der Stellungnahme zur Ukrainekrise und zur Kriegsgefahr schreibt Gerd Schultze Rhonhof. Bisher sind 12 Osteuropa-Staaten der NATO beigetreten.“1997: Der Wandel der NATO-Politik in dieser Hinsicht wird ab 1997 durch die tschechisch geborene US-Außenministerin Madeleine Albright eingeleitet und durchgesetzt. Bisher: sind 12 Osteuropa-Staaten der NATO beigetreten.” Quelle

Die NATO Osterweiterung begann unter der Außenministerin Madeleine Albright

Zwanzig Jahre sind seit dem von den USA orchestrierten NATO-Angriff auf Jugoslawien vergangen. Als die Vereinigten Staaten 1999 ihre Streitkräfte auf den Krieg vorbereiteten, organisierten sie eine Friedenskonferenz, die angeblich die Differenzen zwischen der jugoslawischen Regierung und den abtrünnigen ethnischen Albanern im Kosovo über den künftigen Status der Provinz lösen sollte. Hinter den Kulissen spielte sich jedoch ein anderes Szenario ab. US-Beamte wollten einen Krieg und bereiteten das Scheitern des Prozesses absichtlich vor, was sie als Vorwand für einen Krieg nutzen wollten. (Von Gregory Elich | Global Research | 13. Mai 2019)

Von Ibrahim Rugova, einem albanischen Aktivisten, der für Gewaltlosigkeit eintrat, wurde erwartet, dass er eine wichtige Rolle in der Delegation der albanischen Sezessionisten spielen würde. US-Außenministerin Madeleine Albright ließ Rugova jedoch regelmäßig links liegen und setzte lieber auf die Delegationsmitglieder der Hardliner der Kosovo-Befreiungsarmee (UCK), die routinemäßig Serben, Roma und Albaner im Kosovo ermordet hatte, die für die Regierung arbeiteten oder sich gegen den Separatismus stellten. Nur wenige Monate vor der Konferenz hatte UCK-Sprecher Bardhyl Mahmuti die Vision seiner Organisation von einem zukünftigen, getrennten und ethnisch reinen Kosovo dargelegt: “Die Unabhängigkeit des Kosovo ist die einzige Lösung… Wir können nicht zusammenleben. Das ist ausgeschlossen.” [“Albanian Rebels Say Kosovo Independence Vital,” Reuters, October 27, 1998].

Ich habe in zahlreichen meine Artikel beweisen können, dass der Konflikt zwischen Juden und Moslems Alba größten Tricks des Judentums ist. In Wahrheit sind Juden und Moslems die natürlich etwas finden. Auch das sage nicht ich, sondern unter anderem der Ober-Rabbiner von Moskau: “Moslems und Juden sind die natürlichen Verbündeten in Europa”.

Madeleine Albright eine Kriegsverbrecherin?



E. Jason Wambsgans / Chicago Tribune), Von Meghan Daum-Kolumnistin, May 12, 2016 5 AM PT, Quelle

Nach Ansicht einiger Studenten ist Albright, die unter Präsident Clinton diente und die erste weibliche Außenministerin der Nation war, eine Kriegsverbrecherin, weil sie an Entscheidungen über die Irak-Sanktionen und den Völkermord in Ruanda beteiligt war. Viele haben Albrights inzwischen berüchtigte Äußerung nicht verwunden, die sie während eines Wahlkampfauftritts von Hillary Clinton machte und die von den weiblichen Anhängern von Bernie Sanders mit Empörung aufgenommen wurde: “Es gibt einen besonderen Platz in der Hölle für Frauen, die sich nicht gegenseitig helfen.” Albright veröffentlichte einen Meinungsartikel in der New York Times, in dem sie sich nicht nur für diese Bemerkung entschuldigte, sondern sie auch in einen Kontext stellte, der ihr klares Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter unterstrich.

In einem offenen Brief, der am 8. April in derselben Studentenzeitung veröffentlicht wurde, verpflichteten sich 28 Professoren, die Abschlussfeier zu boykottieren, wobei sie sich auf Albrights höllische Äußerungen und ihre Unterstützung “verschiedener politischer Maßnahmen, die zum Tod von Millionen von Menschen geführt haben” beriefen. Die Wahl Albrights als weibliches Vorbild, so die Professoren, “entzieht dem Feminismus sein antirassistisches, antipaternalistisches und antiimperialistisches Potenzial, sich mit jenen Leben zu befassen, die systematisch durch Krankheit und Tod gefährdet sind.”

Bislang sorgsam verschwiegen: Madeleine Albright ist Jüdin

Madeleine Korbel Albright, geborene Marie Jana Korbelová (geb. 15. Mai 1937 in Prag) ist eine jüdische Politikerin im Ruhestand. Sie war die erste Frau im Amt des Außenministers der Vereinigten Stten. Frage: Warum hat man von Albright als Jüdin in den Massenmedien nie etwas mitbekommen? Antwort: Weil nahezu alle Massenmedien und TV-Sendungen unter der Kontrolle der Juden sind. “„Nichts freut die Israelis mehr als die Entdeckung, daß irgendwelche berühmten Leute jüdischer Abstammung sind“, schrieben die „Israel Nachrichten“ (Tel Aviv) am 4. Februar 1997, als bekanntgeworden war, daß die neue US-Außenministerin Madeleine Albright „ein Reis vom alten Stamme Davids“ ist, wie es das israelische Blatt formulierte. Frau Albright bekundete wenig glaubhaft, bis dahin selber nichts über ihre jüdische Herkunft gewußt zu haben; Einzelheiten seien ihr erst aus der Presse bekanntgeworden. Als Tochter des Joseph Körbel (später Korbel) ist sie 1937 in Prag zur Welt gekommen.” (Quelle: David Korn: Wer ist wer im Judentum? – FZ-Verlag ISBN 3-924309-63-9)

Ukraine: Putins Forderung nach Sicherheitsgarantien war hinreichend begründet, doch die westlichen Führer und die NATO stellten sich blind und taub

Putin hat seine grundlegenden roten Linien gesetzt: Die Ukraine darf nicht der NATO beitreten, und kein militärischer Versuch, die Krim einzunehmen, ist akzeptabel. Putins Forderung nach Sicherheitsgarantien war hinreichend begründet, doch die westlichen Führer und die NATO stellten sich blind und taub. Sie haben auf diese Weise ein Problem geschaffen und bieten sich nun selbst als die Lösung desselben an. Es geht dabei um Deutschland. Fast 80 Jahre nach dem Krieg ist es immer noch ein besetzter, korporativer Vasall Washingtons (Art. 120 GG) mit einer weisungsgebundenen Marionettenregierung (Art. 133 GG). Das US-Imperium baut seit langem darauf, Russland mittels Einflußnahme auf deutsche Politik zu behindern. Die Verhinderung einer russisch-deutschen Achse ist dabei eine geo-politische Schlüsselstrategie der USA. Die Pipeline Nord Stream 2 ist den Amerikanern ein Dorn im Auge. Diese wollen Deutschland ihr schmutziges und 5x so teures Fracking-Gas verkaufen.



Maidan 2014:Zu diesem Zeitpunkt marschierten die Neo-Cons (“sozialkonservative” SOZIALISTEN, die Gewalt anwenden, um ihre Ziele im Ausland durchzusetzen) und die CIA im kollaborativen Kiew ein, um dem Russischen Reich Sewastopol zu entreißen. Sie versagten jedoch. Putin gewann dabei die Krim und den Donbass als “Puffer”. Amerika erzählt uns seit Jahren, daß die Ukraine das souveräne Recht habe, ihr Bündnis zu wählen.Russland wird den Amerikanern jedoch genauso wenig erlauben, Atomwaffen und andere militärische Hardware in der Ukraine zu installieren, wie Amerika es den Russen damals nicht erlaubt hat, Atomwaffen in Kuba zu stationieren.

–

Systemfrage: Wenn alles andere fehlschlägt, bringen sie uns den Krieg

8. Februar 2022 · https://www.konjunktion.info/2022/02/systemfrage-wenn-alles-andere-fehlschlaegt-bringen-sie-uns-den-krieg/





Gerald Celente, einer der bekanntesten Trendforscher der vergangenen 30 Jahre, hat den Satz geprägt:

“ When All Else Fails They Take You To War.”

“Wenn alles andere fehlschlägt, bringen sie uns den Krieg. “ Gerald Celente, Trendforscher

Angesichts der weltweiten Proteste, der offensichtlichen Folgen der Giftinjektionen und der immer deutlicher werdenden Manipulation der Massen mittels einer Angst- und Panikpropaganda aufgrund einer gesteuerten Plandemie scheinen das Weiße Haus und die Herausgeber von Propagandanachrichten des Tiefen Staates (wie die Washington Post, NYT, CNN usw.) in einem Akt absurder Verzweiflung gezielt darauf zu drängen, einen Krieg mit Russland zu beginnen. Sie versuchen mit allen Mitteln, Putin dazu zu bringen, dass er Russlands Grenzen gegen die Provokationen der NATO verteidigt. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit – wenn ihnen obiges Szenario nicht gelingt, Putin zu einer Reaktion zu bewegen – groß, dass die USA und die NATO-Truppen ihren eigenen “Angriff unter falscher Flagge” auf die Ukraine durchführen und sofort Russland die Schuld geben werden. Wobei aber auch hier festzuhalten ist, dass die Rolle Chinas und Russland im Kontext des falschen Ost-West-Paradigmas nicht außer acht gelassen werden darf.

Die Verzweiflung der Internationalisten/Globalisten/Eliten (IGE), ob des zu früh eingesetzten weltweiten Widerstands in der Plandemie, ist unübersehbar und wirft selbst für die Unbedarftesten die Frage auf: warum will das Biden-Regime (und damit das Angriffsbündnis NATO) fast schon verzweifelt einen Krieg mit Russland herbeiführen?

Die Antwort ist natürlich, dass die Schaffung eines “größeren Notstandes” (d.h. eines internationalen Krieges) es den mit dem Rücken an der Wand stehenden Regimen ermöglicht, die Menschen auf alle möglichen bösartigen Arten weiter zu terrorisieren. Außerdem wird damit ein Deckmantel für Bidens, Scholz’ und Co. katastrophale wirtschaftliche Misserfolge geschaffen, die bereits jetzt Millionen von Menschen in Nahrungsmittelknappheit, Arbeits- und Obdachlosigkeit gestürzt haben.

Bei Ausbruch eines (konstruierten) Krieges mit Russland könnten es Bidens Handlanger wahrscheinlich schaffen, den nationalen Notstand auszurufen und das Kriegsrecht in den gesamten USA als “kriegsähnliche” Polizeistaatsaktion einzuführen. Dies wiederum würde es Biden und den Demokraten ermöglichen:

Die Zwischenwahlen auszusetzen und so lange an der Macht zu bleiben, wie sie den “Notstand” aufrechterhalten können.

Die landesweite Beschlagnahmung von Waffen in den USA zu versuchen.

Jeden, der sich gegen das Biden-Regime stellt, als “Terroristen” oder “Sympathisanten” Russlands zu bezeichnen.

Weitere Angriffe auf die Versorgungsketten durchzuführen und somit Lebensmittelunruhen auszulösen, während sie Russland für alles verantwortlich machen.

Erreichen des gewünschten Zusammenbruchs des US-Dollars als letzter Akt der Ausplünderung der produktiven amerikanischen Arbeiter.

Natürlich gelten diese “Optionen” nicht allein für die USA, sondern auch für den Rest der westlichen Regime, die alle Teil der Plandemie sind.

Darüber hinaus würde ein Krieg mit Russland dem US-Kriegsministerium die Möglichkeit geben, weitere Dutzende von Milliarden US-Dollar an US-Militärgütern zu zerstören – zusätzlich zu der geplanten Zerstörung/Verlust an Material, das während der “Evakuierung” von Kabul im letzten Jahr absichtlich “zurück gelassen” wurde. Neben der damit erfolgten Bewaffnung späterer “Feinde des Westens” setzt das Pentagon gerade alles daran, das Militär der USA zu lähmen, indem tödliche “Impfstoffe” zum Massenmord an aktiven Militärangehörigen eingesetzt werden, während gleichzeitig Kriegsszenarien entwickelt werden, um US-Militärgerät zu entsorgen. Nicht zu vergessen, dass ein geschwächtes Militär auch nicht mehr gegen das Regime selbst putschen kann. Ein Umstand, den viele bislang noch gar nicht auf der Rechnung haben dürften.

Im Kontext der jetzt öffentlich gewordenen massiven Folgen der Gentherapie beim US-Militär schreibt Daniel Horowitz vom TheBlaze:

“ Die Reaktion des Pentagons auf die brisanten medizinischen Daten des Verteidigungsministeriums ist eine noch größere Geschichte als die Daten. “ The Pentagon’s RESPONSE to the explosive DOD medical data is an even bigger story than the data.

Horowitz erklärt dies eingehender in seinem Artikel:

“Eines ist klar über die Enthüllung der epidemiologischen Daten des Militärs aus dem Jahr 2021 und die Reaktion des Militärs darauf: Es gibt zweifellos eine Krise der öffentlichen Gesundheit und der nationalen Sicherheit im Militär, und die Reaktion des Pentagons scheint nur darauf ausgerichtet zu sein, den Impfstoff zu entlasten, anstatt das eigene angebliche Problem zu lösen. Inzwischen steht fest, dass das Gesundheitsüberwachungssystem des Militärs – DMED – im Jahr 2021 einen massiven Anstieg der Krankheits- und Verletzungsdiagnosen im Vergleich zu den Vorjahren verzeichnete, insbesondere in den Kategorien neurologische, kardiovaskuläre, onkologische und reproduktive Gesundheit. Allerdings haben die Beamten des Militärgesundheitsamtes die Codes für 2016 bis 2020 nach und nach um zufällige Zahlen ergänzt. Mir wurde von Renz und zwei Whistleblowern gesagt, dass sie in der vergangenen Woche dieselben Daten erneut abgefragt haben und in den meisten ICD-Kategorien festgestellt haben, dass die Zahlen von 2016 bis 2020 exponentiell “erhöht” wurden, um den Anschein zu erwecken, dass 2021 kein anormales Jahr war.”

Das ist das pure Böse

Das Verteidigungsministerium erhöht buchstäblich die historischen Daten, um die explosionsartigen Impfschäden des Jahres 2021 als “normal” erscheinen zu lassen. Das ist mehr als Betrug… es ist kriminell. Es ist Verrat. Wir erleben ein System, das sich in seinen letzten Zuckungen befindet. Ein System, das alles tun wird, um sei All-In sprichwörtlich zu überleben. Welche Rollen dabei Peking und Moskau wirklich spielen, wird sich alsbald zeigen.

Quellen:

Gerald Celente: When All Else Fails They Take You To War!

Biden regime to FABRICATE war with Russia in order to TERRORIZE the American people

Horowitz: The Pentagon’s RESPONSE to the explosive DOD medical data is an even bigger story than the data

.

Ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine würde zum “Kommen des Messias” führen, sagt die 300 Jahre alte jüdische Prophezeiung

Ein befürchteter Kriegsausbruch zwischen Russland und der Ukraine könnte das Kommen des Messias ankündigen, behaupten Gelehrte. Ein Rabbiner sagt, es würde eine jahrhundertealte Prophezeiung seiner berühmten Vorfahren Vilna Gaon erfüllen, die als eine der einflussreichsten jüdischen Führerinnen der modernen Geschichte gefeiert wird. (https://www.thesun.co.uk/news/14585501/russia-ukraine-war-messiah-prophecy/) “Zionismus ist Judentum, und Judentum ist ohne Zionismus undenkbar.” (Harper’s Encyclopedia of United States History, Band X, “Zionisten”).

Es gibt also offensichtlich mehr als nur eine weitere Variante, die zum Kommen des jüdischen Messias beitragen könnte: Die erste Variante war der Holocaust von 6 Millionen Juden, der unabdingbar für das kommen des Messias. Damit hier kein Missverständnis auftritt: Ich meine nicht den Holocaust, den man den deutschen in die Schuhe schiebt, sondern ich meine eine uralte jüdische Prophezeiung des Holocaust derzufolge die Verbrennung von 6 Millionen Juden. bis zur kompletten Einäscherung die Voraussetzung für das Kommen des Messias ist. Und den das Judentum den Deutschen zuschreibt. Das wissen sogar Rabbis wie Chief Rabbi Arye Friedmann: “Rabbi Der Holocaust ist eine erfolgreiche geschichtliche Fiktion” (Quelle: Süddeutsche Zeitung, 12. Dezember 2006)

die New York Times und andere amerikanische Zeitungen – fast allesamt in der Hand von Juden – berichtet werden bereits vor dem Ersten Weltkrieg von verschiedenen stattgefundenen Holocaust. Die meisten Menschen der Welt haben keine Ahnung. (Quelle)

Die New Times hat in den Jahren 1880-1912 ungefähr ein Dutzend solcher angeblich stattgefundene Holocaust irgendwo in den Weiten dieser Welt beschrieben, wobei der Tenor stets gleichartig war: 6 Millionen Juden seien dem Holocaust Opfer gefallen. Abgesehen von der Tatsche, dass in dieser kurzen Zeitspanne keine 36 Millionen Juden auf der Welt lebten, die diesen “Holocausts” hätten zum Opfer fallen können, wirft das zwei Fragen auf:

Was für ein Messias ist der jüdische Messias, der das zu Asche verbrennen von 6 Millionen Juden als Vorausbedingung macht, dass er wieder zurückkehrt? Und die zweite Frage ist, warum haben die Prozent angeblicher Holocausts über die die jüdische New York Times richtet hat, nicht stattgefunden, aber warum soll ausgerechnet in Deutschland stattgefunden haben: jenem Land, das laut Aussagen führen da jüdischer Rabbi so und Schriftgelehrten der Todfeind der Juden ist und welches ausgelöst werden soll. “Deutschland muss in eine Wüste verwandelt werden.” (Der Jude Morgenthau Tagebuch S.11)

Die erste Frage kann relativ einfach beantwortet werden: Der jüdische Gott ist Luzifer/Satan. Das sage nicht ich, sondern das sagt einer der einflussreichsten Juden der USA, Der Jude Harold Rosenthal, pers. Berater des berüchtigten jüdischen Senators Jacob Javits. Zitat: “Nur wenn es auf dieser Erde keine Nichtjuden mehr gibt, sondern nur mehr Juden, werden wir zugeben, dass Satan unser Gott ist.”

.

Welche Rolle spielt die jüdische Komponente im Ukraine-Konflikt?

Von Peter Haisenko, Februar 22, 2022, https://uncutnews.ch/welche-rolle-spielt-die-juedische-komponente-im-ukraine-konflikt/

Vorwort zur aktuellen Lage

Das Abkommen von Minsk existiert seit sieben Jahren. Es sollte Frieden bringen. Die Wahrheit ist aber, das von Seiten Kiew´s nicht ein einziger Punkt aus diesem Abkommen auch nur ansatzweise in Angriff genommen worden ist. Auf der anderen Seite hat Kiew aber die abtrünnigen Ostprovinzen faktisch aus seinem Staatsgebiet ausgegliedert. Kiew ist seinen Pflichten gegenüber “seinen” Staatsbürgern nicht mehr nachgekommen. Es wurden keine Renten mehr ausgezahlt und Tausende Zivilisten im Osten sind durch den Beschuss der ukrainischen Armee ums Leben gekommen. Infrastruktur ist zerstört worden und lebenswichtige Versorgungseinheiten wie die Wasser- und Energiestruktur sind gezielt angegriffen worden. Der sogenannte Minsk-Prozess war niemals lebendig und so ist es eine Farce, wenn jetzt gesagt wird, Putin hätte dieses Abkommen getötet.

Realistisch betrachtet, hatte Kiew seine Ostprovinzen schon lange aufgegeben und so könnte man auch sagen, Kiew hätte das Minsker-Abkommen übererfüllt. Nämlich die Autonomie, die im Abkommen gefordert war, in eine faktische Ausgliederung verwandelt. In diesem Sinn gab es dann auch keine Hemmungen mehr, nahezu offenen Krieg gegen die Bevölkerung im Osten zu führen. Nachdem Kiew mit der massiven Unterstützung des Westens zu keiner Lösung des Problems bereit war, im Sinn des Minsker Abkommens, und offen davon gesprochen hatte, mit Gewalt und unzähligen Toten einzumarschieren, hat Russland die Reißleine gezogen. Russland hat die abtrünnigen Provinzen als unabhängige Staaten anerkannt.

Welchen Wert hat ein Abkommen, das seit sieben Jahren ignoriert wird?

Damit hat Putin den seit acht Jahren laufenden Prozess auf eine neue Ebene gehoben. Er hat praktisch das anerkannt, was Kiew seit acht Jahren mit seinen Ostprovinzen betreibt. Niemand, wer die Situation realistisch einschätzt, kann annehmen, dass sich der Donbas jemals wieder Kiew unterordnen wird, nach all den Grausamkeiten, die Kiew dort verbrochen hat. Diese Provinzen sind für Kiew verloren. Das ist die Realität seit acht Jahren. Realität ist auch, dass in diesen Provinzen mehrere Wahlen stattgefunden haben und diese sind nicht weniger demokratisch abgelaufen, als im Westen der Ukraine. Die Wahlergebnisse korrespondieren mit denjenigen der Vergangenheit, als sich bis zu 80 Prozent für eine prorussische Politik ausgesprochen hatten. Eine Abtrennung der Ostprovinzen stand eigentlich schon lange im Raum.

Als der Westen Jugoslawien zerschlagen hat, der Staat in mehrere Kleinstaaten zerfallen ist, hat sich niemand über diese neuen Grenzordnungen aufgeregt. Auch nicht, als sich 1992 Slowaken und Tschechen getrennt hatten. Auch in Jugoslawien hat es unzählige Tote gegeben und die NATO hat ihren Teil dazu geleistet. Dennoch ist schließlich halbwegs Frieden eingekehrt. Die EU hat sich weite Teile Jugoslawiens einverleibt und das ist einfach “in Ordnung”. Jetzt hat Putin den Angriffen und Morden Kiews im Osten ein Stoppschild gesetzt. Er hat anerkannt, dass der Minsk-Prozess seit sieben Jahren nichts, aber auch gar nichts in Richtung Frieden gebracht hat. Welchen Sinn könnte man noch in einem Abkommen sehen, das seit sieben Jahren von Kiew schlicht ignoriert worden ist? Welche Lösungsmöglichkeit hätte es noch gegeben?

Sanktionen gegen Putin, weil er Leben schützt?

Wenn Russland jetzt seine schützende Hand offiziell über die Bürger der Ostukraine hält, wird für Kiew der Preis hoch werden, sollten sie dort fortfahren, ihre abtrünnigen Provinzen zu zerstören. Sanktionen? Da kann man nur lachen. Diese Kriegserklärung an Russland ist schon lange ausgeschöpft. Gaslieferungen über Nordstream 2 verweigern? Super! Wir drohen Russland, uns den Ast abzusägen, auf dem wir mit unserer irrsinnigen Energiepolitik sitzen. Russland von SWIFT abhängen? Super! Wie wollen wir dann unsere Gasrechnung bezahlen und können wir erwarten, dass wir Gas erhalten, ohne es bezahlen zu können?

Es war immer der Westen, der den Hasardeuren in Kiew den Rücken gestärkt hat und so eine Lösung des Konflikts verhindert hat. Kiew hat faktisch schon die Abtrennung der Ostprovinzen vollzogen und Krieg gegen sie geführt. Der Schritt Russlands zur Anerkennung dieser faktisch schon von Kiew vollzogenen Trennung wird das Morden dort beenden und den Menschen dort wieder eine Zukunft geben. Putin hat die Konsequenzen gezogen, weil seit acht Jahren nur hohles Geschwätz anstatt ehrlicher Bemühungen für eine Lösung auf diplomatischer Ebene stattgefunden hat. Jetzt muss der Westen sehen, wohin er mit seiner aggressiven Haltung gegenüber Russland gekommen ist. Putin hat Fakten geschaffen, die einer Friedenslösung dienlicher sein werden, als sieben Jahre fruchtloser Verhandlungen.

So kann ich mich nur der Einschätzung Putins anschließen, er werde Friedenstruppen entsenden, wenn es notwendig sein sollte. Und was anderes als Friedenstruppen können es sein, wenn diese dafür sorgen, dass der unerklärte Krieg gegen eine Region ein Ende haben wird? Völkerrecht? Die seit acht Jahren faktisch existierenden unabhängigen Ostprovinzen haben um Anerkennung gebeten und die Bevölkerung steht geschlossen dahinter. Wer also Frieden will und nicht einen Dauerkonflikt, der kann Russlands Schritt nur begrüßen. So gibt es jetzt eben zwei neue Kleinstaaten in Europa, die aber auch nicht kleiner sind als die Baltischen Staaten oder diejenigen, die von Jugoslawien übrig geblieben sind. Die Freude der Bürger in Donezk oder Lugansk ist überschäumend wegen der Aussicht, endlich in Frieden und selbstbestimmt leben zu können. Es ist eine posttraumatische Euphorie.

Nachtrag: Eben wird bekanntgegeben, dass die USA faktisch ebenfalls die neuen Republiken in der Ostukraine anerkannt haben. Wie sonst wäre es interpretierbar, dass sie Sanktionen gegen diese verhängt haben?

https://de.rt.com/international/132127-biden-unterzeichnet-dekret-ueber-sanktionen-dvr-lvr/

Jetzt komme ich zu meiner Betrachtung zur Ukraine-Krise, die ich bereits vor den aktuellen Ereignissen niedergeschrieben habe. Die aktuelle Lage hat sie nicht obsolet gemacht.

.

Welche Rolle spielt die jüdische Komponente im Ukraine-Konflikt?

Februar 21, 2022, Von Peter Haisenko . https://uncutnews.ch/welche-rolle-spielt-die-juedische-komponente-im-ukraine-konflikt/

In Palästina reklamieren Juden ein Heimatrecht, das 2.000 Jahre zurückreichen soll. Das kann aber nur für Sephardim gelten und die machen keine 20 Prozent der Israelis aus. Die überwiegende Mehrheit der Israelis sind Khasaren und deren Heimat war im Südosten der Ukraine, bevor sie von den Warägern besiegt wurden und sich über die Welt verstreuten. Das geschah vor etwa 1.000 Jahren. Kann daraus ein jüngeres Heimatrecht konstruiert werden?

Bevor wir uns mit der jüdischen Komponente des Ukraine-Konflikts beschäftigen, erläutere ich kurz die Herkunft der unterschiedlichen jüdischen Stämme. Ich zitiere aus meinem Werk „England, die Deutschen, die Juden und das 20. Jahrhundert“:

Vom Ursprung der Hebräer und weshalb die heidnischen Khasaren, ein Hunnenvolk, zu den eigentlichen Stammvätern der heutigen Juden wurden

Vor ungefähr 5.000 Jahren zog ein wild zusammengewürfelter Haufen arabischer Herkunft unter ihrem Führer Habr von einem Gebiet los, das ungefähr dem heutigen Jemen entspricht. Sie überquerten das Rote Meer nach Äthiopien und wurden bald nach ihrem Führer Hebräer genannt. Sie zogen weiter und ließen sich im Gebiet des heutigen Uganda nieder. Die Umstände wollten es, dass die Hebräer einen Konflikt mit den Ägyptern hatten. Es kam zum Krieg und die siegreichen Ägypter versklavten die Hebräer, wie es damals so üblich war. Dann kam die Geschichte mit Moses, die allgemein bekannt ist. Das ist der Ursprung der arabischen, also semitischen Juden. Sie werden auch als „sephardische“ Juden bezeichnet.

Die Geschichte des anderen Zweiges der Juden, den „aschkenasischen“ Juden, zitiere ich direkt aus dem Lexikon „The Jewish Encyclopedia“:

“Die Khasaren sind ein Volk türkischer Abstammung, deren Leben und Geschichte mit dem Entstehen der jüdischen Geschichte in Russland verflochten ist. Aus der Türkei kommend waren die Khasaren eine Gruppe von Steppennomaden, deren Leben aus Plünderungen und Rachefeldzügen bestand. In der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts zogen die Khasaren in Richtung Westen und ließen sich im gesamten Süden Rußlands nieder, lange vor dem Entstehen der russischen Monarchie der Waräger (855 n. Chr.). Zu diesem Zeitpunkt stand das khasarische Königreich auf dem Höhepunkt seiner Geschichte und befand sich ständig im Krieg. Es gab eigentlich keinen Zeitpunkt seit dem Entstehen der Khasaren, an dem sie nicht im Krieg standen. Das Reich der Khasaren beherrschte weite Gebiete vom Schwarzen bis zum Kaspischen Meer und vom Kaukasus bis zur Wolga.

Ende des 8. Jahrhunderts traten der Chagan, der König der Khasaren, seine Herren und ein großer Teil seines Volkes der jüdischen Religion bei. Der Grund dafür war eine prekäre Lage zwischen dem oströmischen Reich und den siegreichen Anhängern Mohammeds. Beide verlangten von den Khasaren, ihrer Religion (Christen oder Islam) beizutreten, doch die Khasaren wählten, beides ablehnend, den Judaismus. In den folgenden zwei Jahrhunderten trat nicht nur ein großer Teil des khasarischen Volkes der jüdischen Religion bei, sondern bis Mitte des 9. Jahrhunderts hatten sogar alle Khasaren die jüdische Religion angenommen.

Es war ein Thronfolger von Bulan, namens Obadiah, der das Königreich auffrischte und die jüdische Religion verstärkte. Er lud jüdische Gelehrte dazu ein, sich in seinem Königreich niederzulassen und gründete Synagogen und Schulen. Das Volk wurde in die Bibel, in die Mischna und in den Talmud eingeführt und die Khasaren verwendeten die hebräische Schrift. In der Sprache behielt jedoch die Muttersprache der Khasaren die Oberhand.

Obadiah gab seinen Thron an seinen Sohn Hezekiah weiter, dieser seinen wiederum an seinen Sohn Manasseh, und Manasseh an Hanukkah, einen weiteren Sohn von Obadiah. Hannukah übergab seinen Thron an seinen Sohn Isaak, Isaak an seinen Sohn Moses (oder Manasseh II.), der wiederum an seinen Sohn Nisi und Nisi an seinen Sohn Aaron II.. König Joseph selbst war der Sohn von Aaron und bestieg den Thron nach dem Thronfolgerecht der Khasaren.

Die russischen Waräger etablierten sich in Kiew, bis zur letzten Schlacht gegen die Khasaren. Nach einer harten Schlacht besiegten die Russen die Khasaren und vier Jahre später eroberten die Russen das komplette khasarische Reich östlich des Asov.

Viele Mitglieder der khasarischen Königsfamilie sind nach Spanien ausgewandert, einige gingen nach Ungarn, doch der Großteil des Volkes blieb in seinem Reich.” (Jewish Encyclopedia, Volume IV, article on Chazars, Seite1-5). – Zitat Ende.

Wollen die khasarischen Juden ihr ursprüngliches Herrschaftsgebiet zurückerobern?

Die khasarischen Juden haben den Warägern, den Russen, nie verziehen. Sie waren auch immer eine unterdrückte Minderheit im russischen Reich. Allerdings war die kommunistische Revolution in Russland von Juden/Khasaren beherrscht. Die gesamte Führung unter Lenin waren Juden und ihr Werk hat Russland als Sowjetunion mehr als sieben Jahrzehnte in einen Unterdrückungsstaat verwandelt, der sich nicht mehr frei entwickeln konnte. Mit dem Jahr 1990 ist die Mehrzahl der russischen Juden in den Westen und nach Israel gegangen. In der neu als eigenständiger Staat entstandenen Ukraine war der Abgang nicht so stark.

Festzustellen ist sowohl für die Ukraine als auch Russland, dass alle Oligarchen dort Juden sind.

Sie erhielten massive Unterstützung von ihren Glaubensbrüdern im Westen, um ihre Vermögen aufzubauen. Während Putin mit seinem Amtsantritt die Macht der russischen Oligarchen gebrochen hat, fand das in der Ukraine nicht statt. Die letzten beiden Präsidenten nach dem Putsch sind Juden/Khasaren. Könnte man also annehmen, dass diese Khasaren ihr ursprüngliches Herrschaftsgebiet zurückerobern wollen?

Der verbreitete Hass von Juden gegen Russen zeigte sich sofort nach der Machtergreifung von Poroschenko. Er hat die russische Sprache in der Ukraine verboten und damit den Konflikt mit den überwiegend russisch sprechenden Ostukrainern ausgelöst. Der Jude Igor Kolomoiski hat mit seinen Söldnern, den sogenannten “Asov-Brigaden”, in der Ostukraine gewütet, Infrastruktur vernichtet inklusive des neu gebauten Flughafens von Donezk. Der Punkt dabei ist, dass gerade der Donbas und die Krim Zentren des khasarischen Herrschaftsgebiets waren und gerade dort ist man mehr Russland zugeneigt. Kann es also sein, dass das ein Grund dafür ist, warum die Herrscher in Kiew so unnachgiebig alle Bemühungen des Abkommen von Minsk zum Frieden hintertreiben?

Fakt ist, dass die Ukraine von khasarischen Juden beherrscht wird, Politiker und Oligarchen.

Könnte ihr Ziel sein, auf dem Gebiet der Ukraine ein “kasarisches Israel” zu errichten und das kann dann nur in steter Feindschaft mit den Nachkommen der Waräger agieren, den heutigen Russen? Erinnern wir uns kurz an die Zeilen aus dem Lexikon „The Jewish Encyclopedia“: “…befand sich ständig im Krieg. Es gab eigentlich keinen Zeitpunkt seit dem Entstehen der Khasaren, an dem sie nicht im Krieg standen.” Was uns „The Jewish Encyclopedia“ hier mitteilt, ist alles andere als erfreulich. Nimmt man an, die Khasaren in Kiew sehen sich den Traditionen ihrer Urahnen verpflichtet, bekommt ihr Umgang mit den abtrünnigen Teilen der Ostukraine eine Basis. Kiew zeigt keinerlei Ansätze, den Krieg gegen das eigene Volk zu beenden. Oder betrachten diese khasarischen Herrscher den russischen Teil der Bevölkerung nicht als Teil “ihres Volks”, sondern als Nachkommen derjenigen, die ihnen einst ihr Herrschaftsgebiet entrissen haben?

Die Dominanz der jüdischen Oligarchen hat zu nichts Gutem geführt

Werfen wir dazu einen Blick auf Putin. Auch wenn ich hier nicht unbedingt die alleinige Ursache sehe, ist doch auffällig, dass die Hass-Kampagnen gegen Putin begannen, nachdem er die khasarischen Oligarchen in Russland entmachtet hatte. Der Zustand unter Jelzin war ja, dass die junge russische Föderation nahezu vollständig unter Kontrolle dieser Oligarchen stand und diese dabei waren, den Rest der russischen Nationalökonomie an ihre Freunde im Westen zu verhökern. Man könnte also auch sagen, dass diese Oligarchen Rache geübt haben an Russland für die Schmach vor 1.000 Jahren und der böse Putin hat ihnen da einen Strich durch ihre Rechnung gemacht. So haben sie ihre Freunde in aller Welt mobilisiert, das zu revidieren. Das ging umso leichter, als ihre Ziele mit den geopolitischen Zielen der USA übereinstimmen.

Wer mich nun als Antisemiten verunglimpfen will, dem empfehle die Lektüre meines Werks “England, die Deutschen, die Juden und das 20. Jahrhundert”, bevor er sich in etwas versteigt, was nicht haltbar ist. Ich sage hier auch unmissverständlich, dass es sich nur um einen ganz kleinen Teil der Khasaren handelt, der üble Machenschaften betreibt. Es ist mit Juden/Khasaren dasselbe wie mit jeder Ethnie: Wenige Prozent sind abgrundtief schlechte Charaktere, machtgierige Psychopathen. Das Problem ist nur, dass diese skrupellosen Schurken es geschafft haben, überall Positionen zu erobern, die es ihnen erlauben, den 95 Prozent anständigen Menschen ihre kriegerische Agenda aufzuzwingen.

Ganz allgemein muss ich feststellen, das der gesamte Westen, inklusive der Ukraine, von Oligarchen dominiert wird. Russland eben nicht mehr. Wir erleben, dass die Dominanz dieser Kapitalgewaltigen zu nichts Gutem geführt hat. In der Ukraine aber ist dieser Zustand auf die Spitze getrieben. Oligarchen regieren das Land und sie sind Khasaren mit der Dauerkriegs-Historie. Will man also in dieser Konfliktregion zum Frieden finden, müssten zuerst diese Oligarchen aus der Regierung entfernt werden, nach dem Modell, das Putin vorgeführt und sein Land so gerettet hat. Mit Merkel ist zwar keine Oligarchin abgetreten, aber die größte Förderin eben dieser. Nicht zu vergessen dabei, dass auch Merkel khasarische Wurzeln hat wie alle, die sich zwar aus dem Osten kommend Juden nennen, aber keine Semiten sind. Ob es da auch eine Rolle spielt, dass der US-Außenminister Antony Blinken ein Khasare ist?

Die Ukraine in ihren heutigen Grenzen ist ein Kunstgebilde

Das Schlamassel in der Ukraine ist natürlich auch von geopolitischen Interessen der USA geprägt. Aber welche Köpfe stehen dahinter? Immerhin ist eine Folge des Maidan-Putsches, dass der Khasare Poroschenko Präsident geworden ist, und er hätte ohne die Unterstützung westlicher Freunde niemals Oligarch und Präsident werden können. Hilfreich für den Hass, den die Ostukraine erleiden muss, ist der ebenfalls uralte Hass der Westukrainer gegen Moskauer Russen, die sie schon während des Zweiten Weltkriegs “Moskali” nannten und umbrachten, wann immer sie konnten. Auch Polen waren vor ihrer Mordgier nicht sicher. Immerhin haben Westukrainer 1945 noch schnell die Gelegenheit ergriffen und etwa 60.000 Polen umgebracht. So kann ich nur lachen, wenn Ukrainer in Kiew heute Polen ihre Freunde nennen.

Die Ukraine in ihren heutigen Grenzen ist ein Kunstgebilde, das so niemals hätte entstehen dürfen. Vergessen wir nicht, dass sie schon 1917 vom Deutschen Reich als Konfliktmittel gegen das Zarenreich aufgestellt worden ist. Die Ukraine ist nach Russland das flächenmäßig größte Land Europas mit verhältnismäßig wenigen Einwohnern. Ich gehe davon aus, dass dauerhafter Frieden in dieser Region nur erreicht werden kann, wenn das Gebiet der Ukraine in mindestens zwei Teile aufgeteilt wird. Etwa entlang des Flusses Dniepr. Alle Wahlergebnisse der letzten 30 Jahre zeigen deutlich, dass im Osten und Westen des Landes immer konträr gewählt wurde, bis zum Verhältnis 80 zu 20 Prozent. Es wäre also vernünftig, eben entlang dieser “Wahlgrenze” das Land zu teilen. Der Haken daran ist aber, dass dann genau der Ostteil russlandfreundlich sein wird und das ist eben das ehemalige “Herzland” der Khasaren. Ob die jemals die Größe zeigen werden, darauf zu verzichten? Zur Zeit sieht es nicht danach aus.

Lesen Sie dazu meine Analyse von 2014. Darin können Sie en détail sehen, wie in der Ukraine “schon immer” gewählt worden ist. Am Modell Tschechoslowakei zeige ich auf, wie ähnliche Konflikte in diesem Kunstprodukt durch friedliche Aufteilung gelöst werden konnten. Aber wer erinnert sich noch daran?

https://www.anderweltonline.com/politik/politik-2014/kann-die-tschechoslowakei-das-modell-zur-loesung-der-ukraine-krise-sein/

Hier können Sie das Werk “England, die Deutschen, die Juden und das 20. Jahrhundert” dierkt beim Verlag bestellen oder Sie erwereben es in Ihrer Buchhandlung: https://anderweltverlag.com/epages/7ebd50b8-862e-4d44-b6b2-7afce366b691.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/7ebd50b8-862e-4d44-b6b2-7afce366b691/Products/ISBN9783940321039

