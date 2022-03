“Ordnung aus dem Chaos”: Wie der Ukraine-Konflikt den Globalisten nutzen soll

Von Michael Mannheimer, 2. März 202 2

Das Ukraine-Problem ist konstruiert und als weiterer Dominostein in einer Kette von beabsichtigten Krisen zur Durchsetzung des Great Reset gedacht

“Ordnung aus dem Chaos”: Wer meinen Blog regelmäßig liest, wird wissen, dass ich als einer der ersten auf das Prinzip der Neuen Weltordnung eingegangen bin*, welches heißt: “Ordo ex Chao”: Aus dem Chaos zur Ordnung. Zuerst müsste die Alte Weltordnung komplett zertrümmert werden, bevor man die Neue Weltordnung aufbauen könne. Für das größte Chaos der mir bekannten Weltgeschichte, das Chaos mittels eines Virus, der bislang nirgendwo nachgewiesen worden ist, der aber dennoch zu den verheerendsten globalen Maßnahmen geführt hat, was die Welt als Ganzes anbetrifft: dafür haben die Globalisten selbst längst gesorgt:

* Ordo ab Chao: AUS DEM CHAOS ZUR ORDNUNG

Globalisten haben die Wirtschaftsflüsse und die gewachsenen wirtschaftlichen Strukturen zwar noch nicht ganz eingerissen, aber global betrachtet doch schon so schwer beschädigt wie nie zuvor.

Globalisten haben die halbe Weltbevölkerung mit ihren Lockdownmaßnahmen in einen Gulag verwandelt – eine Vorstellung, die noch vor drei Jahren von keinem vernünftigen Menschen so wirklich gehalten worden wäre.

Globalisten haben ein Impfprogramm gestartet gegen eine nicht existente Gefahr, bei dem mehr Menschen umgekommen oder zu Invaliden geworden sind als in den zurückliegenden 50 Jahren aller Impfungen weltweit gegen alle Krankheiten, die per Impfung geheilt oder in ihrem Ausmaß gelindert werden konnten.

Globalisten haben Millionen Menschen ihrer Arbeit beraubt, Millionen Kinder in ihren Wohnungen eingesperrt anstelle sie in die Schule zu schicken.

Und Globalisten scheren sich einen Dreck, dass die Impffolgen derartig gravierend sind, dass jene halbwegs menschliche oder demokratische Regierung, die an diesen Impfungen beteiligten Impfstoffe sofort aus dem Verkehr gezogen und die Verantwortlichen vor ein Gericht gezerrt hätten.

Im COVID-19-Pandemiejahr 2020 gab es die historisch niedrigste Bettenauslastung in deutschen Krankenhäusern. Wohin haben sie alle die angeblich Millionen Coronatoten verbracht, bevor diese starben? (Quelle)

Zwar haben sowohl die NWO als auch das RKI inzwischen zugegeben, dass es niemals eine Pandemie gegeben hat und dass die Corona-Pandemie (ich nenne sie einmal einfach mal so), nichts anderes war als eine ganz normale saisonale Grippe. Die Reaktion der von der NWO, der WHO und des WEF geführten Länder* war jedoch gleich null. Man tat so, als wäre die Welt weiterhin von einer Pandemie bedroht, und man zwingt bis heute in den meisten Ländern der Welt Menschen sich von einem Impfstoff spritzen zu lassen, von dem Welt führende Virologen und Epidemiologen sagen, dass jeder mit dem RNA Impfstoff Geimpfte in absehbarer Zeit sterben wird: “Die Impfstoffe sind perfekt kontruierte Tötungsmaschinen”, so die renommierte US-amerikanische Impfstoffexpertin Prof. Dr. Sherri Tenpenny (Quelle). Jede Regierung, die trotz der erwiesenen Sinnlosigkeit der Impfungen ihre Bevölkerungen unter Anwendung maximalen zwangsimpfen lässt, macht sich damit der aktiven Planung und Teilnahme an einem Völkermord schuldig. Das ist ein Straftatbestand, der wie Mord niemals verjährt.

* Klaus Schwab, WEF: “Wir haben Regierungen in der Tasche” (Quelle)

Jacob Rothschild: “Die Wahrheit spielt keine Rolle mehr”

Jakob Rothschild

Am 14. Dezember Dezember2021 zitierte Henry Makow den Bannerträger des Machjudentums, Jacob Rothschild, mit den Worten: “Die Wahrheit spielt keine Rolle mehr.” In den folgenden Zitaten von Rothschild erkennen Sie, wie Globalisten denken und funktionieren. In ihren politischen Überlegungen haben Menschlichkeit, Ehre und Mitgefühl keinen Platz. Es geht Ihnen einzig und allein um den Ausbau ihrer Macht mit dem Ziel der Erlangung der alleinigen Weltherrschaft, die sie als neue Weltordnung beschreiben, die jedoch in Wirklichkeit nichts anders ist als die Umsetzung der talmudistischen Vorstellung einer jüdischen Weltherrschaft: O-Ton Rothschild:

“Wir sehen eine zukünftige Welt, in der es nicht genug zu verteilen gibt, und deshalb müssen wir zuerst lernen, sie zu kontrollieren und dann das, was da ist, so zu teilen, wie wir es für diejenigen, die wir auswählen, für am vorteilhaftesten halten. Dazu ist die Macht da.” “Wenn die Menschen zulassen, dass solche Impfstoffe in ihren eigenen Körper und den ihrer Kinder eindringen, um sich zu fügen und mit “allen” gleich zu sein, dann werden sie sich sicherlich nicht dagegen wehren, dass ihr Reichtum, ihre Ressourcennutzung und ihr Lebensstil ebenfalls angeglichen werden.” “Alle müssen das Gleiche tun. In allen kommunistischen Nationen, die wir gefördert haben, ist es üblich, dass für die “Gleichheit”, für die gewünschte und geplante “Nivellierung” in dieser neuen Ordnung, damit die Menschen das Gleiche in ihren Bedürfnissen und Wünschen haben, alle psychologisch geschult werden müssen, um die gleichen Befehle zu befolgen” “Die universellen Impfprogramme öffnen nicht nur die Tür für die Verhaltenskontrolle durch Genmodifikation und Enhancement, sondern – was für die gegenwärtige Operation noch wichtiger ist – die psychologische Verhaltenskontrolle mit den Impfstoffen ist noch grundlegender. Unabhängig davon, ob die Impfstoffe in Bezug auf das Virus unnötig und nutzlos oder sogar schädlich für viele sind, sind sie die einheitlichste und konzertierteste psychologische Waffe, die jemals zur Kontrolle des menschlichen Verhaltens entwickelt wurde.” Jacob Rothschild, Quelle

Rothschild hat recht: Die meisten Menschen sind nicht an der Wahrheit interessiert

„Durch ihre Unglaubwürdigkeit entzieht sich die Wahrheit dem Erkanntwerden.“

Zitat des Philosophen Heraklit von Ephesos

Und Rothschild hat mit seiner Aussage, dass die Wahrheit keine Rolle mehr spielt, sogar recht. Wenn Menschen es erlauben, dass potentiell tödlich Impfstoffe in ihren Körper gespritzt werden und sie nicht den Experten, sondern den Medien und der Regierung glauben schenken, wenn sie ihn über ihrer überwiegenden Mehrheit stundenlang vor Impfzentren Schlange gestanden haben und dann glücklich geimpft nach Hause gingen, wo sie dann häufig an schwersten Nebenwirkungen erkrankten. Was sie jedoch nicht davon abhält, sich nach der Erst- dann die Zweit- und Drittimpfung abzuholen. Wenn dem so ist – und so ist es, wie alle alle gesehen haben – dann kann man diesen Menschen alles weismachen. Auch den gerade stattfindenden Krieg in der Ukraine. Wer sich nicht in den alternativen Medien erkundigt, sondern wer seine Informationen ausschließlich aus den Massenmedien und staatlichen Sendern bezieht, der sieht in den Russen den Angreifer und in der NATO den Verteidiger. Gegen so viel Leichtgläubigkeit und Dummheit ist leider kein Kraut gewachsen und wird auch in Zukunft kein Kraut wachsen.

Betrachtet man sich die folgende Grafik, da wird selbst dem Blindesten klar sein, dass nicht Corona, sondern die Impfung die größte Gefahr für die Menschheit bedeutet. Um es klarer auszudrücken: Die Mortalität bei Geimpften ist unfassbare 70 mal höher als die bei Ungeimpften. Dass sich dennoch so viele Menschen dieser täglichen Impfung unterzogen haben zeigt erneut, dass er sich beim Homo sapiens überwiegend um ein irrational denkendes Wesen handelt, bei dem nur ganz wenige Individuen dieser Spezies zu rationalen Überlegungen fähig sind. Und es zeigt darüber hinaus, dass jene, die im vollen Wissen über die große tödliche Gefahr, die den geimpften droht, die Impfung mit den härtesten Maßnahmen durchziehen, ohne Ausnahme um psychopathische Verbrechern handelt, die längst aufgegabelt haben, sich als Politiker in den Dienst ihrer Wählerschaft zu stellen, sondern zu ihren Tonfall geworden sind.

“Die Todesquote folgt der Impfquote”,

Nobelpreisträger Luc Montagnier

Im Jahr 2020 im Corona Jahr hat in Deutschland die geringste Sterblichkeit der zurückliegenden 30 Jahre: Ein Witz gegenüber der präzedenzlosen Panik, in die Politik und Medien die deutsche Bevölkerung hineingetrieben haben. Im Jahr 2021, dem Jahr, in dem die Massenimpfungen begonnen haben, hat sich der Spieß jedoch gedreht: Es sterben kaum noch Menschen an Corona (sie starben auch vorher nicht an Corona, sondern an der normalen jährlichen Grippewelle, da bis heute kein Coronavirus isoliert worden ist), dafür ging aber die Kurve der Todesfälle von Menschen, die ihre Impfung erhalten haben, raketenartig erhoben. “Die Todesquote folgt der Impfquote”, so Luc Montagnier, einer der weltweit führenden Virologen und Nobelpreisträger (Quelle)

Auch hier war die Reaktion der Politik wiederum gleich null. Was nur eines bedeuten kann: Es ging um zu keinem Zeitpunkt um Corona, sondern es ging immer darum, die Impfung als das modernste Mittel des Völkermords durchzusetzen. Ich habe dazu so viele Berichte verfasst, dass ich mich hier nicht noch einmal vertieft einlassen.

Die hinterhältigen Tricks der West-Medien

„Was ist Wahrheit? Drei Wochen Pressearbeit, und alle Welt hat die Wahrheit erkannt. Ihre Gründe sind so lange unwiderleglich, als Geld vorhanden ist, sie ununterbrochen zu wiederholen.“

Oswald Spengler, im Buch “Der Untergang des Abendlandes”

Beispiel 1: Ukraine – wie man aus gesunden Zivilisten schwerste Kriegsopfer hinschminkt

Um zu zeigen, mit welchen hinterhältigen Tricks Medien den Ukraine-Feldzug der Russen im Sinne der Neuen Weltordnung ausschlachten, seien hier zwei Beispiele erwähnt. im folgenden Kurzvideo können Sie sehen, wie Mitarbeiter des jüdischen CNN-Kanals angebliche ukrainische Zivilisten mit Zuhilfeahme durch professionelle Maskenbildner so zubereiten als wären sie Opfer russischer Kampfhandlungen oder russischer Grausamkeiten gegenüber ukrainischen Zivilisten:

Videodauer: 9 Sekunden, Man beachte: Die CNN-Mitarbeiter haben ihr Gesicht vor der Kamera sorgsam versteckt. (Quelle)

Beispiel 2: Ulfkotte berichtet, wie Journalisten ausgebrannte und verlassenen Panzer mit Benzin übergossen und anzündeten, um angebliche Kampfhandlungen zu inszenieren,

Auch schon vor Jahrzehnten haben die öffentlichen Medien gelogen und betrogen und Fakenews produziert. Udo Ulfkotte war früher Kriegsberichterstatter. Leider ist er viel zu früh verstorben (worden). Er war an einem Thema, was zu gefährlich für die Herrscher wurde. Udo Ulfkotte war einer der ganz seltenen Guten. Zeigt das vorliegende Video mal Euren Eltern und den Systemgläubigen: Es handelt davon, mit welchen Tricks Medien ihre Lügen fabrizieren …

Jeder einzelne sogenannte Journalist, der das mitmacht, muss später ebenfalls vor Tribunale gestellt und sehr hart bestraft werden. Mindestens lebenslänglich Gefängnis. Die Medien, die ausnahmslos in jüdischer Hand sind, sind hauptverantwortlich und an jedem Mitarbeiter, der von all dem weiß und trotzdem mitmacht, klebt viel Leid und Blut und er hat dazu beigetragen, viele Menschen zu töten und Millionen Menschen mit gezielten Falschinformationen in die Irre zu führen. Diese Menschen sind Psychopathen und völlig skrupellos!

Glaube nichts. Überprüfe alles

Ich habe in meinem Archiv über 50 weitere Kurzvideos, die in den Massenmedien als angeblicher Beleg für die Grausamkeit der russischen Truppen angeführt werden. Man sieht Fabriken, wie sie in die Luft gesprengt werden, man sieht Panzer mit Höchstgeschwindigkeit durch Städte fahren und auf zivile Gebiete zielen, man sieht Sprengungen aller Art. Eines haben alle diese Videos gemeinsam: Kein einziger Filmausschnitt stammt aus dem aktuellen Ukrainekrieg, sondern ausnahmslos aus den Archiven der nicht anders als verbrecherisch zu nennen den Massenmedien und öffentlichen TV-Anstalten, die so zusammengeschnitten waren, dass man in den Videos keine Hoheitsabzeichen russischer Kampfpanzer und keine russischen Uniformen erkennen konnte.

Daher gilt nicht nur für den Ukrainekrieg, nicht nur für die Heilsversprechungen des Psychopathen Klaus Schwab (“In zehn Jahren werde dir nichts mehr besitzen, aber ihr werdet glücklich sein”), nicht nur für die Aussagen der Bundesregierung und anderer Regierungen wie etwa der kanadischen und australischen, folgender Leitsatz: Glaube nichts, sondern überprüfe alles. Was man nicht überprüfen kann, das kann man zur Kenntnis nehmen und in eine Art Parkstellung verbringen, bis neueste Erkenntnisse aufgetaucht sind.

Ordnung aus dem Chaos: Wie der Ukraine-Konflikt den Globalisten nutzen soll

By Brandon Smith, February 24, 2022,

https://alt-market.us/order-out-of-chaos-how-the-ukraine-conflict-is-designed-to-benefit-globalists/

Zwischenüberschriften von MM

“Ordo ab Chao” ( Bild von MM )

In den nächsten Monaten wird es wahrscheinlich zu einer direkten militärischen Beteiligung der USA in der Ukraine kommen*, da Russland nun offen separatistische Gruppen in der Donbass-Region am östlichen Rand des Landes unterstützt und anerkennt und offenbar dazu übergeht, sie bei der Abspaltung militärisch zu unterstützen. Es ist nicht das erste Mal, dass Russland Militäreinheiten in die Ukraine entsendet, aber es ist das erste Mal seit 2014 und der Annexion der Krim, dass die Drohung mit militärischen Maßnahmen offen und nicht verdeckt ausgesprochen wird.

* MM: Wie hellsichtig der Autor Brandon Smith mit dieser Voraussage war, die er am 24. Februar 2022 traf, zeigt sich daran, dass Russland bereits einen Tag später die Ukraine angegriffen hat.

Hauptziel der Ukrainekrise ist die weltweite Isolierung Russlands

Wenn der Konflikt ausbricht, wird es in den westlichen Ländern eine Flut von Medienberichten geben, die versuchen, die Komplexität der Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine seit dem Zerfall der Sowjetunion darzustellen und dabei bestimmte unbequeme Wahrheiten auszublenden. In vielen dieser Berichte wird ein Narrativ konstruiert, das die Situation zu sehr vereinfacht und Russland als den monströsen Aggressor darstellt. Das Ziel wird sein, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass unser Engagement in der Ukraine eine moralische und geopolitische Notwendigkeit ist. Es wird versucht werden, die Gunst der Amerikaner zu gewinnen, und es wird der Ruf nach amerikanischen Truppen vor Ort laut werden. Joe Biden wird bei diesem Vorstoß an vorderster Front stehen.

Der oberflächliche Auslöser für die Konfrontation liegt offensichtlich in der Entscheidung westlicher Mächte und ukrainischer Beamter aus dem Jahr 2009, das Land für eine Mitgliedschaft in der NATO in Betracht zu ziehen. Die meisten Handlungen Russlands im Umgang mit der Ukraine sind auf das Engagement der NATO in der Region zurückzuführen, einschließlich der russischen Invasion der Krim im Jahr 2014. Aus strategischer Sicht ist das sinnvoll. Stellen Sie sich vor, Mexiko würde plötzlich ankündigen, einem Militärbündnis mit China beizutreten, und chinesische Militäreinrichtungen würden in die Nähe der Südgrenze der USA verlegt? Das würde wahrscheinlich nicht gut ausgehen.

Sicherlich hat Russland in der Vergangenheit ein heuchlerisches Verhalten an den Tag gelegt, wenn es um seine Einmischung in die Angelegenheiten seiner Nachbarn ging. Erst vor wenigen Monaten kam es in Kasachstan zu Massenprotesten, die die Regierung auf “ausländische Manipulation” zurückführte. Für diese Behauptung wurden keinerlei Beweise vorgelegt. Die Behauptung reichte jedoch aus, um die Entsendung von 2300 russischen Soldaten über die Grenze zu rechtfertigen, um die Proteste zu beenden.

In Wirklichkeit waren die Bürgerinnen und Bürger Kasachstans wütend über den Anstieg der Inflation und die hohen Gaspreise, die die Mittelschicht und die Armen immer weiter in den Ruin treiben (kommt Ihnen das bekannt vor?). Im Jahr 2019 lebten nur 4 % der Bevölkerung unter der offiziellen Armutsgrenze. Im Jahr 2020 wird diese Zahl auf 14 % der Bevölkerung explodieren. Genaue Zahlen für 2021 sind schwer zu finden, aber es ist wahrscheinlich, dass die Armutsquote jetzt eher bei 16 % bis 20 % liegt. Die Gründe für die Unruhen lagen auf der Hand und waren berechtigt, aber die protestierenden Kasachen wurden beschuldigt, Handlanger ausländischer Feinde zu sein. Wie ich in letzter Zeit in vielen Artikeln festgestellt habe, ist dies eine typische Strategie korrupter Regierungen, die versuchen, an der Macht zu bleiben, wenn sich das Volk aus legitimen Gründen erhebt und rebelliert.

Noch einmal: Stellen Sie sich vor, die kanadische Regierung unter Trudeau hätte das US-Militär um Hilfe gebeten, um die Proteste der Trucker gegen seine drakonischen Impfvorschriften zu zerstreuen. Wir müssen diese Entscheidungen im Zusammenhang sehen, um zu begreifen, wie verrückt sie wirklich sind.

Ironischerweise unterstützt Russland gerne die Unruhen der Separatisten in der Ukraine und hilft gleichzeitig, die Unruhen in Kasachstan zu unterdrücken. Behalten Sie dieses Muster im Hinterkopf, denn es wird Ihnen helfen zu verstehen, wie die Ereignisse um Russland einen globalen Trend widerspiegeln, der sich in Zukunft auf die Amerikaner auswirken könnte.

Das Ukraine-Problem ist konstruiert und als erster Dominostein in einer Kette von beabsichtigten weiteren Krisen gedacht

Das diplomatische Chaos zwischen der Ukraine und Russland kann zum Teil beiden Seiten angelastet werden, und es ist diese Art von historischer Zweideutigkeit, in der Globalisten zu gedeihen pflegen. Der Nebel des Krieges hilft, die Aktivitäten des Establishments zu verschleiern, und oft ist es für die Menschen schwer zu erkennen, wer wirklich von dem Chaos profitiert, bis es zu spät ist. Ich glaube, dass das Ukraine-Problem zumindest teilweise konstruiert ist und als erster Dominostein in einer Kette von beabsichtigten Krisen gedacht ist.

Ich glaube nicht, dass der Ukraine-Konflikt für die Globalisten etwas Einzigartiges ist; sie hätten genauso gut versuchen können, einen regionalen Krieg in Taiwan, Nordkorea, Iran usw. anzuzetteln. Es gibt zahlreiche Pulverfassländer, die sie seit einigen Jahrzehnten kultiviert haben. Wir sollten uns nicht zu sehr darauf konzentrieren, wer die Schuld trägt, die Ukraine oder Russland, sondern auf die Auswirkungen, die sich aus jeder größeren regionalen Katastrophe ergeben, und darauf, wie die Globalisten solche Katastrophen ausnutzen, um die Agenda der totalen Zentralisierung der Macht voranzutreiben.

Seit 2014 pumpten die USA Geld und Waffen in Höhe von 5,4 Milliarden Dollar in die Ukraine

Das Szenario in der Ukraine könnte leicht entschärft werden, wenn beide Seiten einige grundlegende diplomatische Maßnahmen ergreifen würden, aber das wird nicht geschehen. Die NATO-Vertreter könnten einen Schritt zurücktreten von ihrem Bestreben, die Ukraine in ihre Reihen aufzunehmen*. Die USA könnten aufhören, Geld und Waffen in Höhe von 5,4 Milliarden Dollar seit 2014 in die Ukraine zu pumpen. Allein im Jahr 2022 wurden über 90 Tonnen militärische Ausrüstung in das Land geliefert. Russland könnte aufhören, verdeckte Spezialeinheiten in den Donbass zu entsenden, und eher bereit sein, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, um diplomatische Lösungen zu finden. Der Grund dafür, dass diese Dinge nicht geschehen, ist, dass sie von den Machtmaklern hinter dem Vorhang nicht zugelassen werden.

* Das sieht der Autor völlig falsch: Der Eintritt der Ukraine in die NATO wird einen nuklearen Weltkrieg auslösen, wie russische Politiker seit Jahrzehnten warnen. Die NATO hat im Übrigen beim Fall der Mauer und im Wiederreinigungsvertrag, bei dem Russland als eines der Siegermächte teilnahm, eine Osterweiterung der NATO gegen Osten kategorisch ausgeschlossen. Das war eine der Bedingungen Russlands für die Zustimmung zur deutschen Wiedervereinigung. Wie so oft hat die NATO, die faktisch der verlängerte militärische Arm der USA ist, ihr Versprechen gebrochen. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sondern gleich elfmal nahm die NATO ehemalige Länder des Warschauer Pakts in ihren Reihen auf. Das ist nicht nur ein bloßer Wortbruch, sondern es ist eine höchst aggressive Politik der totalen militärischen Einkreisung Russlands, die bereits mittelfristig in einer weltweiten Katastrophe enden kann. Näheres dazu mit Videobeweis-Material hier.

Wir alle sind uns der globalistischen Einflüsse hinter den Führern der USA und der NATO bewusst, und wir legen regelmäßig die unbestreitbaren Beweise dafür vor. Bidens Vorliebe für globalistische Institutionen ist allgemein bekannt. Aber was ist mit Russland?

Russland ist keinesfalls anti-globalistisch. Das Land arbeitet aktiv an der NWO

In den alternativen Medien und der Freiheitsbewegung gibt es einige, die fälschlicherweise glauben, Russland sei globalisierungsfeindlich. Wie viele politische Führer bedient sich auch Putin gelegentlich globalisierungsfeindlicher Rhetorik, aber seine Beziehungen erzählen eine andere Geschichte. In Putins erster Autobiografie mit dem Titel “First Person” beschreibt er mit Vorliebe seine erste Begegnung mit dem Globalisten der Neuen Weltordnung Henry Kissinger als Mitglied des FSB (früher KGB). Als Putin in der Politik aufstieg, pflegte er eine ständige Freundschaft mit Kissinger, mit dem er bis heute regelmäßig zu Mittag isst, und Kissinger war Berater in verschiedenen Bereichen des Kremls.

Aber das ist noch nicht alles. Putin und der Kreml haben auch einen ständigen Dialog mit dem Weltwirtschaftsforum geführt, dem Projekt des inzwischen berüchtigten Globalisten Klaus Schwab. Erst im letzten Jahr kündigte Russland an, dem WEF-Netzwerk der “Vierten Industriellen Revolution” beizutreten, das sich auf die wirtschaftliche Vergesellschaftung, künstliche Intelligenz, das “Internet der Dinge” und eine Vielzahl anderer globalistischer Interessen konzentriert, die alle zu weltweiter Technokratie und Tyrannei führen werden.

Noch einmal: Die russische Regierung ist NICHT globalisierungsfeindlich. Diese Behauptung ist Unsinn und war es schon immer. Ich würde die Fantasie der russischen Opposition auf einen ständigen Strom von Propaganda und das, was ich das falsche Ost/West-Paradigma nenne, zurückführen – die betrügerische Vorstellung, dass die globalistische Agenda eine rein westliche oder amerikanische Agenda ist und dass Länder wie China und Russland dagegen sind. Wenn man sich die engen Wechselwirkungen zwischen dem Osten und den Globalisten ansieht, fällt diese Vorstellung völlig auseinander.

Die meisten Kriege zwischen Ost und West sind konstruierte Konflikte zur Ablenkung der Weltbevölkerung von den wahren Zielen in der Globalisten

Es ist wichtig zu verstehen, dass die meisten Konflikte zwischen dem Osten und dem Westen konstruierte Konflikte sind und dass die Führer BEIDER SEITEN nicht wirklich im Streit miteinander liegen. Vielmehr sind diese Kriege Kabuki-Theater; es sind Kriege der Bequemlichkeit, um verdeckte Ziele zu erreichen, während sie die Massen mit Momenten des Terrors und des Unheils hypnotisieren. Wer daran zweifelt, dem empfehle ich dringend die Lektüre der gründlich recherchierten und belegten Arbeiten des professionellen Historikers und Wirtschaftswissenschaftlers Antony Sutton, der eher zufällig auf die Fakten rund um die globalistische Verschwörung gestoßen ist und ihre Gewohnheit aufgedeckt hat, in fast allen Kriegen des letzten Jahrhunderts, von der bolschewistischen Revolution bis zum Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus, beide Seiten zu spielen.

Die Strategie, aus dem Chaos eine Ordnung zu schaffen, ist nichts Neues, sondern etwas, was die Globalisten schon sehr lange tun. Die Zahl der offenen Enthüllungen über den “Great Reset”, die die Globalisten nach dem Covid öffentlich zugegeben haben, ist so überwältigend, dass ihre Pläne nicht länger geleugnet werden können. Jeder Skeptiker sollte zu diesem Zeitpunkt verdächtigt werden, einen einstelligen IQ zu haben. Nachdem wir nun also die Realität der Verstrickung der Globalisten sowohl im Westen als auch in Russland festgestellt haben, müssen wir uns fragen, was sie davon haben, eine Krise zwischen diesen Mächten wegen der Ukraine auszulösen? Was springt für sie dabei heraus?

Der Ukraine-Konflikt ist Plan B der Globalisten, um nach dem Scheitern der Coronapandemie-Lüge unter dem Deckmantel eines Krieges den Grat Reset durchzudrücken

Wie ich in den letzten Artikeln festgestellt habe, scheint es mir, dass die Ukraine ein Plan B ist, um mehr Rauch und Spiegel zu zaubern, wo die Covid-Pandemie versagt hat, um den Plan des Great Reset zu erfüllen. Wie Klaus Schwab und das WEF ständig beteuert haben, sahen sie die Pandemie als die perfekte “Gelegenheit”, der Welt die vierte industrielle Revolution aufzuzwingen. Wie der Globalist Rahm Emanual einst nach dem Wirtschaftscrash von 2008 meinte:

“Man will nie, dass eine schwere Krise ungenutzt bleibt. Was ich damit meine, ist, dass sie eine Gelegenheit ist, Dinge zu tun, von denen man glaubt, dass man sie vorher nicht tun konnte.”

Das WEF ist ein alter Hase in dieser Taktik. Klaus Schwab hat nach dem Kreditcrash von 2008 genau dieselbe Sprache verwendet wie nach der Ausbreitung von Covid, indem er stets versuchte, die Global Governance als die Lösung für jede Katastrophe zu verkaufen:

“ Was wir erleben, ist die Geburt einer neuen Ära, ein Weckruf, um unsere Institutionen, unsere Systeme und vor allem unser Denken zu überarbeiten und unsere Einstellungen und Werte an die Bedürfnisse einer Welt anzupassen, die zu Recht ein viel höheres Maß an Verantwortung und Rechenschaftspflicht erwartet”, erklärte er. “Wenn wir diese Krise als wirklich transformativ erkennen, können wir die Grundlagen für eine stabilere, nachhaltigere und sogar wohlhabendere Welt schaffen.” Klaus Schwab über die Global Redesign Initiative, 2009

Schwab war damals genauso voreilig wie im Jahr 2020, als er den Großen Reset angesichts des Covid-Virus für unvermeidlich erklärte. Die Globalisten müssen mit einer viel höheren Todesrate durch das Virus gerechnet haben, denn sie tanzten praktisch auf den Straßen und freuten sich über die Macht, die sie im Namen des “Schutzes der Öffentlichkeit vor einer globalen Gesundheitsbedrohung” stehlen konnten.

Wenn man sich die WEF- und Gates-Foundation-Simulation einer Covid-Pandemie ansieht, Event 201, die nur zwei Monate vor dem ECHTEN Ereignis stattfand, hat man eindeutig erwartet, dass Covid viel mehr Schaden anrichten würde, und sagte eine anfängliche Todeszahl von 65 Millionen voraus. Dies ist nie geschehen; es ist nicht einmal annähernd der Fall.

Es ist schwer zu sagen, warum eine offensichtliche Biowaffe wie Covid ihre Wirkung nicht entfalten konnte. Viren neigen dazu, in freier Wildbahn schnell zu mutieren und sich anders zu verhalten als in einer Laborumgebung. Was auch immer der Grund sein mag, die Globalisten haben nicht bekommen, was sie wollten, und jetzt brauchen sie eine weitere Krise, um die Zahnräder der Reset-Maschine zu ölen. Da die ohnehin schon geringe Sterblichkeitsrate bei Covid mit der Omicron-Variante noch weiter sinkt und die Hälfte der US-Bundesstaaten sich dem Vax-Mandat widersetzt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich der Rest der Welt fragt, warum sie immer noch unter medizinischem Autoritarismus steht.

Ein Krieg in der Ukraine und die bloße Drohung, dass sich dieser Krieg über die Region hinaus ausbreiten könnte, könnte eine Reihe von Dingen bewirken, die Covid nicht bewirkt hat. Er bietet eine fortlaufende Deckung für den stagflationären Zusammenbruch, der in den USA in vollem Gange ist, für die Lieferkettenprobleme, die weltweit anhalten, sowie für die Destabilisierung der europäischen Wirtschaft. Insbesondere ist die EU stark auf russisches Erdgas angewiesen, um ihre Häuser zu heizen und ihre Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Russland hat in der Vergangenheit die Erdgaslieferungen nach Europa abgewürgt und wird dies auch in Zukunft tun. Russische Ölexporte füllen ebenfalls weltweite Nachfragelücken, und diese Exporte werden durch Sanktionen oder durch die bewusste Unterbrechung der Lieferungen an bestimmte Länder durch den Kreml erdrosselt.

Krieg ist immer eine Ablenkung von wirtschaftlicher Sabotage. Auch wenn die Saat für Finanzkrisen oft schon lange im Voraus von den Zentralbanken gelegt und bewässert wird, werden die Banken nie dafür verantwortlich gemacht, weil internationale Konflikte bequemerweise im Mittelpunkt stehen. Wirtschaftskrisen führen zu Massenarmut, Massenverzweiflung und Massenhysterie, und die Globalisten werden sagen, dass diese Gefahren eine internationale Lösung erfordern, die sie gerne in Form von Zentralisierung anbieten werden.

Die Entfachung eines außenpolitischen Konflikts ist ein uraltes bewährtes Mittel, um (impf-)kritische Bewegungen zumindest vorübergehend zum Schweigen zu bringen

In den USA und in vielen anderen westlichen Ländern, in denen es noch eine große Zahl von Menschen gibt, die die individuelle Freiheit verteidigen, wollen die Globalisten die Spannungen mit Russland eindeutig als Mittel nutzen, um den öffentlichen Dissens über die autoritäre Politik zum Schweigen zu bringen. Ich beobachte bereits zahlreiche Fälle, in denen Funktionäre des Establishments und Linke in den sozialen Medien behaupten, dass Freiheitsaktivisten “Schachfiguren der Russen” sind und dass wir benutzt werden, um “zu teilen und zu erobern”. Das ist Unsinn, der durch nichts gestützt wird, aber sie probieren das Narrativ trotzdem aus, um zu sehen, ob es haften bleibt.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass jede Rebellion in den USA gegen die Globalisten auf ausländische Einmischung zurückgeführt werden wird. Wie bereits erwähnt, ist das Letzte, was die Eliten wollen, Bewegungen freier Menschen im Namen der Freiheit behindern. Wir haben dies in Kanada erlebt, wo Trudeau einseitige Notstandsbefugnisse gegen die Truckerproteste ankündigte und sich selbst totalitäre Kontrolle verschaffte. Sogar die russische Regierung hat sich in solche öffentlichen Aktionen eingemischt, um jede Art von aktivistischer Dynamik zu verhindern. Biden wird versuchen, das Gleiche zu tun, und ein Krieg, selbst ein kleinerer regionaler Krieg, gibt ihm eine Begründung für die Unterdrückung abweichender Meinungen im Namen der öffentlichen Sicherheit.

Interessanterweise ist das Kriegsrecht in den USA für die Regierung rechtlich und historisch viel leichter zu rechtfertigen, solange es als Reaktion auf die Invasion eines ausländischen Feindes verhängt wird. Das Narrativ der russischen Einflussnahme könnte sehr wohl der Vorbereitung eines Kriegsrechts in Amerika dienen. Ob dies tatsächlich gelingt, ist eine andere Frage.

Die Folgen einer Schießerei in der Ukraine werden weit über eine Ablenkung für die amerikanische Öffentlichkeit hinausgehen; ich will damit nicht andeuten, dass nur Amerikaner betroffen sein werden. Ich will damit sagen, dass es bestimmte Orte auf der Welt gibt, die von Natur aus resistent gegen das globalistische System sind, und freiheitsliebende Amerikaner sind ein Haupthindernis. Wenn es eine groß angelegte Rebellion gegen den Great Reset gibt, dann wird sie hier beginnen. Das wissen auch die Globalisten, weshalb die USA zweifellos zentral in den Ukraine-Sumpf verwickelt sein werden.

Während das Ereignis für die Ukrainer und wahrscheinlich viele Russen katastrophal wäre, gibt es tiefer liegende und gefährlichere Bedrohungen, die für die USA bestimmt sind, und ein Krieg in der Ukraine dient als effektiver Sündenbock für viele von ihnen.

