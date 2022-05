In Memoriam: Michael Mannheimer am 13.03.2022 verstorben

Michael Mannheimer am 13.03.2022 verstorben

Liebe treue Leser dieses Blogs,

leider müssen wir Ihnen die traurige Nachricht überbringen, dass Michael Mannheimer am 13.03.22 im Exil in Cambodia im Alter von 67 Jahren verstorben ist. Es wurde aus Familienkreisen bestätigt und ist damit zweifelsfrei. Michael wurde, so wie es sein letzter Wunsch war, dort vor Ort nach buddhistischem Ritual bestattet. Wir haben erfahren, dass in dem Hotel, in dem er zuletzt gelebt hat, eine Trauerfeier für ihn abgehalten wurde – ein Wesenszug, die Michael nie an die große Glocke gehängt hat, war seine außerordentliche Hilfsbereitschaft. Er hat dort, vor Ort, im Exil immer den Menschen in seinem Umfeld geholfen, so z.B. Schulsachen für die bettelarmen Kinder gekauft oder sich um die medizinische Versorgung von Kranken gekümmert. Selbst fern von hier haben viele um ihn getrauert.

Uns allen bleibt Michael als der mutige Kämpfer für Recht und Wahrheit in Erinnerung – ein Mann, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, mit faszinierender Konsequenz für seine Überzeugungen einzustehen. Wir werden ihn als Mensch, enger Freund und politisches Schlachtross schmerzlich vermissen.

Am Sonntag, den 27.03.22 fand im engsten Kreise eine Trauerfeier in Heilbronn statt, zu der es noch einen Bericht geben wird.

Ein kurzes Wort zu dem Nachruf, der bereits vor einigen Tagen erst online gestellt und dann wieder herausgenommen wurde: Zu diesem Zeitpunkt hatten wir, seine engsten Freunde und Weggefährten, noch keine zuverlässige Bestätigung darüber, was in der Ferne mit Michael passiert ist. Deshalb wollten wir zunächst abwarten. Leider haben sich unsere schlimmsten Befürchtungen dann bestätigt.

Organisatorisch: Wir besprechen aktuell noch, was mit dem Blog passiert, er wird vorläufig aber im Andenken an Michael online bleiben. Wir bitten Sie aber, keinerlei Spenden mehr zu tätigen, da auch hier erstmal geklärt werden muss, wie es weitergeht.

Wir haben uns entschieden, statt einem „großen“ Nachruf einfach Michaels Freunde, Weggefährten und auch treue Leser zu Wort kommen zu lassen.

Wir alle sind in tiefer Trauer um diesen außergewöhnlichen Menschen. Michael, Du fehlst uns!

Deine Freunde und Weggefährten

Persönliche Abschiedsworte aus dem engsten Kreis

Mein lieber Michael,

Du warst mir über viele Jahre ein außergewöhnlicher und treuer Freund, hast mich viel gelehrt und mir in vielen schwierigen Lebenssituationen mit gutem Rat beigestanden. Nur durch Dich bin ich heute da, wo ich jetzt lebe. Raus aus Europa und in relativer Sicherheit. Dafür bin ich Dir mehr als dankbar. Was ich aber ganz besonders schätze und niemals vergessen werde ist, dass Du es geschafft hast, dass mein Vater vor seinem Ableben mit mir Frieden geschlossen hat. Erst im Nachhinein habe ich vollumfänglich begriffen wie wichtig das für mich ist.

Auch wenn Du so manche Ideologie in ihrem Kern angegriffen hast, so stand doch der Mensch für Dich immer im Vordergrund, egal wen oder was er anbetet. Auch wenn Du an keine Religion geglaubt hast, so hast Du doch im Christusbewusstsein gelebt wie kaum ein Anderer. Deine Devise war immer: Jeden Tag mindestens eine gute Tat. Du hast so vielen Menschen mit Rat und Tat geholfen, mit Deinem schier unerschöpflichen Wissen in nahezu jedem Bereich.

Du warst, bist und wirst immer ein Krieger in der ersten Reihe sein. Gnadenlos dem unmenschlichen gegenüber, herzensgut zu dem einzelnen Menschen, denn das ist Dein Wesen.

Danke, dass Du es mir erlaubt hast, Dein Freund zu sein. Wir werden uns wieder sehen wenn Du das möchtest.

Deine Dina

Danke für alles, lieber Michael,

Du warst (und bleibst) mein größter Freund – so, wie ich das nach Deinen Worten für Dich war.

Eine unbarmherzige Justiz hat uns Beiden in den letzten Jahren den persönlichen Kontakt verboten, aber wir blieben enge Freunde. Und ich erinnere mich immer wieder an den fruchtbaren Meinungsaustausch bei vielen Gesprächen und Besuchen mit Dir, der mir vor allem Kraft gab, die politische Gegenwart nicht nur zu ertragen, sondern ihr auch zu trotzen.

Alle, die Dich so erleben durften wie ich, wissen, welche Kraft von Dir ausging, wie Du überzeugen und motivieren konntest.

„Man“ hat versucht, Dich zu demütigen – vergeblich! Man hat Dich gehetzt, gejagt und deiner wirtschaftlichen Grundlagen, deiner materiellen Existenz beraubt – vergeblich! Dein Geist und deine Willenskraft blieben ungebrochen.

Mir bleibt aber die Erinnerung an einen großartigen Menschen, einen Krieger für Gerechtigkeit und Freiheit – vor allem Freiheit des Geistes. Er hat dafür in seinen letzten Jahren, um in (einigermaßener) Freiheit leben zu können, Exil in einem der ärmsten Länder – unter unwürdigen Bedingungen – suchen müssen. Aber auch dort wurde er verfolgt und gejagt.

Ich verneige mich in Demut und Trauer vor dem Menschen MM. Für mich ist das Leben ohne ihn jetzt ärmer geworden.

Ein Trost ist mir die Gewissheit, dass so viele Menschen seiner in Achtung gedenken. Danke an alle.

Ruhe in Frieden, mein guter, treuer Freund. Wir werden uns bald wiedersehen! Herzlichst

Dein Peter

An meinen Freund Michael

Michael war ein Freund, Weggefährte, Vorbild – schlichtweg faszinierend. Michael gehörte zu jenen Menschen, die aus der Masse herausstachen. Michael war grundehrlich und direkt. Seine Kritiker, wie seine „Fans“, bekamen oft genug Gänsehaut – freilich aus unterschiedlichen Beweggründen – wenn er live vor ihnen stand und mit klarer Stimme die Dinge beim Namen nannte.

Das vertrug nicht jeder, so wusste andererseits aber auch jeder sofort woran er bei ihm war. Unter anderem diese Art der Verlässlichkeit in der Sache ließ Vertrauen wachsen. Die Kontakte, die Treffen mit ihm in seiner Heilbronner Wohnung oder bei mir zuhause und die tiefsinnigen und intelligenten Gespräche führten zu einer tiefen Freundschaft mit ihm. Michael hatte ein enormes Einfühlungsvermögen wenn er mit Menschen persönlich sprach. Selbst Kinder hingen an seinen Lippen, wenn er von seinen Reisen erzählte oder ihnen etwas erklärte.

Meine Kinder waren tief beeindruckt von Michael und fühlten sich darüber hinaus auch angenommen und verstanden, was nicht jedem Erwachsenen gelingt. Er unterschied in seinen von außen oft als hart empfundenen Reden immer zwischen Kritik in der Sache und den Menschen die er damit ansprach. Die Verbundenheit zu Michael hielt auch über die Entfernung von Kontinent zu Kontinent. Auch wenn nicht immer alle politischen oder auch religiösen Ansichten geteilt wurden, so führte das zwischen uns nicht zum Bruch.

Michael starb fern der Heimat in Kambodscha. Wobei Michael Zeit seines Lebens so viele Länder beruflich als Journalist bereiste, dass es dann auch irgendwie wieder seine Biografie wiederspiegelt, wenn er als Weltbürger nicht in seiner ursprünglichen Heimat, sondern in einem fernen Land seine letzte Ruhe fand. Ich wünsche ihm als Christ nichts mehr als das er jetzt an dem Ort ist, an dem ich später auch sein will. Vielleicht sehen wir uns wieder, vielleicht können wir uns dann wieder in die Arme nehmen und es werden die Fragen beantwortet die bis dahin offen geblieben sind.

Ich vermisse Dich von ganzem Herzen.

In Liebe, Dein Benjamin

Michael in jungen Jahren

Ach Michael…

wo soll ich bloß anfangen? Was es über dich zu sagen gäbe, würde einen Roman füllen. Viele werden deine politische Arbeit würdigen, und das könnte ich auch tun, denn dafür habe ich dich respektiert – doch ich möchte vielmehr den Menschen würdigen, der du warst – denn den habe ich geliebt.

Du hast es mehr als einmal eine „Herzensliebe“ genannt, die uns verbunden hat und kein Begriff wäre passender gewesen – diese tiefe platonische Liebe einer außergewöhnlichen Freundschaft.

Draußen auf der Bühne, mit offenem Visier und tiefster Leidenschaft für deine Überzeugungen kämpfend, da warst du beeindruckend – doch zuhause, auf deinem roten Couch-Set bei stundenlangen Gesprächen zu dem billigen Fusel, den wir immer mit Zitrone gemischt haben – im Winter am Holzofen und in lauen Sommernächten auf deinem Balkon mit dem legendären Ausblick auf’s Heilbronner Hinterland, erst da habe ich dich, dein wundervolles, wahres Ich wirklich kennengelernt.

Dein großes Herz, deine wunderschöne Seele, deine tiefen Empfindungen und deine unerschrockene Offenheit, über Freude und Leid zu sprechen, haben den Weg frei gemacht zu unserer außergewöhnlich tiefen Freundschaft, die in ihrer Art für mich bis heute einzigartig geblieben ist.

Nie hab ich einem Menschen mehr vertraut.

Du warst nicht nur ein guter Freund, du warst Familie.

Wenn ich an dich denke, denke ich an die Zeit, die du noch hier bei uns warst. Sie war viel zu kurz – und doch ist sie gefüllt von wunderschönen Erinnerungen. Von den Besuchen bei deinem Lieblings-Italiener, von der Stelle am Neckar, an der wir oft gemeinsam waren und von deinem lebenslang einzigen Versuch, an (m)einer Zigarette zu ziehen, was du ohne Hustenanfall einfach nicht auf die Reihe gekriegt hast.

Mein Gott, was haben wir darüber gelacht. Wenn ich an dich denke, dann an die vielen Stunden außergewöhnlicher Zeit, in der wir uns nicht nur gegenseitig menschliche Wärme geschenkt haben, sondern du auch meinen jungen, wilden Charakter geformt hast. Keine Ahnung, ob dir je bewusst war, wie viel positiven Einfluss du auf mich hattest.

Und auch das warst du: Du hast gegeben. Du hast geliebt. Du hast dich im Privaten immer mit vollem Herzens-Einsatz um die Menschen gekümmert. Nicht nur hier, als du weg warst,

hast du mir so oft davon erzählt, wie du immer da, wo du gerade gelebt hast, den Menschen geholfen hast.

Du hast armen Mädchen Schulsachen gekauft, den Arzt für kranke Nachbarn bezahlt, hast einer Witwe beigestanden, die gerade ihren Mann verloren hatte. Und all das hast du nie an die große Glocke gehängt, es ging dir nie um die Außenwirkung, du hast es einfach getan weil du so warst – großzügig und voller Bereitschaft etwas zu geben.

Du konntest so sehr lieben, dass es weh tat.

Wenn ich an dich denke, denke ich an diese Herzensliebe, die uns verbunden und die auch den Abstand von vielen tausend Kilometern überstanden hat. Ich denke daran, wie wir mitten in deinem Abreise-Stress das Chaos einfach zur Seite geschoben, die Zeit kurz angehalten und im Wohnzimmer Walzer getanzt haben.

Wie du es geschafft hast, aus der großen Entfernung trotzdem immer die Nähe zu deinen engen Freunden aufrecht zu erhalten, nicht nur zu mir, zu allen deinen Herzensmenschen. Dein Feuer für die, die dir wichtig waren, ist nie erloschen – auch wenn die Lebensrealitäten so unterschiedlich und weit entfernt waren. Trotz der schwierigen Umstände, in denen du gelebt hast, hast du uns nie losgelassen, nicht einmal ein Stück, hast trotzdem weiter aus ganzem Herzen geliebt – und vielleicht fasst nichts deine Seele besser zusammen, als das.

Und wenn es rückwirkend etwas gibt, das ich bereue, dann nur, dass ich mich im letzten Jahr durch die politischen Differenzen auch menschlich von dir entfernt habe. Ach Michael, ich dachte, es renkt sich wieder ein – ich dachte, es läuft wie immer und irgendwann raufen wir uns wieder zusammen, es war ja nicht das erste Mal.

Du warst immer so stark, ich hielt dich für unzerstörbar, unkaputtbar – nie wäre es mir in den Sinn gekommen, dass du irgendwann mal nicht mehr bist.

Wo auch immer du jetzt bist, ich hoffe, dass du bis zuletzt wusstest, dass es in diesen sieben Jahren nicht einen Tag gab, an dem du nicht fest verschlossen und versiegelt ein Teil meines Herzens warst – und immer sein wirst. Du hinterlässt eine Lücke, die sich nicht schließen lässt und eine Leere, die mit nichts zu füllen ist, denn ich habe nie einen außergewöhnlicheren Menschen gekannt. Du wirst so schmerzlich vermisst werden, das hättest du gar nicht glauben können.

Und schließen möchte ich mit diesem kitschigen Songtext von Elvis, der am Tag deiner Abreise, als wir uns zum letzten Mal in den Armen lagen, passenderweise im Radio lief – und ab da „unser Song“ war.

Maybe I didn’t love you – quite as often as I could have

And maybe I didn’t treat you – quite as good as I should have

You were always on my mind,

You were always on my mind

Du wirst immer in meinem Herzen sein!

Dein „Schätzele“ Ester

Kunstwerke, die Michael geschaffen hat, sein Ausgleich zur geistigen Arbeit

Zum Tod von Michael Mannheimer

Michael war der Erste in Deutschland, der eindringlich und mit einer Flut von Belegen, Texten und enormer Wissenstiefe vor der Ausbreitung des Islam in Europa warnte. Schon früh zog er den Hass der ideologisch und vom Wokismus bis an die Haarwurzeln verblendeten, linken Kulturmarxisten auf sich und wurde zum Getriebenen.

Auch wenn ich in den letzten Jahren seinen politischen Analysen nicht mehr folgen wollte, habe ich doch in vielen Telefonaten einen anderen Michael Mannheimer kennengelernt, an den ich mich gerne erinnern werde.

Einen, der hinter der rauen Schale einen sehr sensiblen Kern verbarg, den er durch eine unglaublich künstlerische Begabung zum Ausdruck brachte. Seine Skulpturen und Büsten, die er aus Holz schuf und deren Gesichter eine edle, sehr melancholische Tiefgründigkeit ausstrahlen, die mit der Perfektion und Schönheit Nofretetes vergleichbar sind, wirken wie ein Fenster zu seiner Seele. Ich hoffe, seine Kunstwerke kommen in gute und liebevolle Hände.

Michael, leider konnten wir nicht mit Gin-Tonic anstoßen und über das Leben lachen wie wir es uns so oft vorgenommen hatten. Ich wünsche dir da, wo du jetzt bist, von Herzen Leichtigkeit und tiefen Frieden.

Tatjana Festerling

Michael mit „seiner“ Khmer-Familie

Mit Bedauern habe ich heute erfahren, dass es nun gewiss ist, dass MM verstorben ist. Ich werde Ihn immer in guter Erinnerung behalten. Ein freundlicher geradliniger Mensch der bis zum Schluss seinen Überzeugungen treu blieb, trotz dem stärksten Gegenwind der Ihm entgegen schlug. Er war einer der interessantesten Menschen die ich kennenlernen durfte !

R. Schulze

Wir hatten das große Privileg, 2015 Heilig Abend mit Michael feiern zu dürfen. Hier lernten wir ihn als einen liebenswürdigen und herzensguten Menschen kennen – ich habe eine behinderte Tochter und Michael schenkte mir, obwohl wir uns nicht gut kannten, völlig überraschend einen traumhaft schönen Blumenstrauß und sagte, er möchte mir damit seine

Anerkennung für die Pflege meiner Tochter aussprechen. Eine solch feinsinnige Wahrnehmung hat mich tief berührt.

Michael wird für uns, mit seiner Liebe zum Vaterland, seinem brillanten Verstand, seiner Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Unbeugsamkeit und seinen großartigen Reden unvergesslich bleiben. Er war einer der wahren Helden unseres Landes. Trotz seines knallharten politischen Kurses war er im Privaten ein weicher und liebevoller, außergewöhnlicher, kurz: großartiger Mensch.

Dein Tod schmerzt uns ungemein, lieber Michael, mögest du in Frieden ruhen.

A. & I.

Liebe Landsleute, liebe Mitstreiter,

einer der unermüdlichsten und hartnäckigsten Aufklärer unserer Zeit mußte von uns gehen. Er hinterläßt eine große Bibliothek über das Unbeschreibliche und Unsagbare, über Verstrickungen des Bösen in allen Bereichen des öffentlichen und verborgenen Lebens. Nichts sollte seiner Kritik entrinnen können, alles wurde aus mehreren Ansichten beleuchtet, keine Behauptung, keine Aussage blieb ohne Quelle.

Jedes Medium war in seinem Visier.

Seine Leserschaft konfrontierte er mit zutiefst verstörenden Enthüllungen über Verbrechen an der Menschlichkeit , seien sie politisch bzw. religiös motiviert, meistens beides in Kombination. Er ließ an 9/11 kein Körnchen Lüge übrig, vom heiligen Klaus schon mal gar nicht, er nahm die illegale Einwanderung auseinander und die Islamisierung unserer Welt. Die Diskussion um die Inhalte des menschenfeindlichen Koran führten ihn zum Talmut/ Thora und zum mehrfachen Aufruf zum Widerstand gem. 20 Abs.4 , den Schuldkult zu brechen und das Joch von sich zu werfen.

Er schrieb gegen das Sklaventum, gegen die WK-Lüge, über Menschenhandel, Kindesmißbrauch und Satanismus. Vielen exzellenten Autoren gab er eine Stimme zu brisanten Themen unserer Zeit, zuletzt die Ukraine. Ich weiß nicht, wie er das über Jahre ausgehalten hat , vieles ist einfach so schwer zu lesen, weil es einen von den Füßen haut.

Ich selbst durfte ihn privat kennenlernen, ich habe ihn in Köln auf einer Pegida-Kundgebung gehört und gesprochen. ER war bei uns im Rheinland , wir saßen bei einem Glas Wein , die Sonne schien und das Siebengebirge strahlte, es war ein fröhlicher Nachmittag. Ich bin

zutiefst dankbar, daß ich diese Stunden mit ihm und seinem engsten Freund erleben durfte. Dort entstand auch das Foto. Er war zutiefst berührt von der Schönheit unserer Landschaft und litt sehr darunter, nicht weiter dort sein zu können. Da hatten wir schon viel Angst um ihn, denn er wurde bedroht und verfolgt, so daß er ins Exil ausweichen und seine Heimat verlassen mußte.

Er wird unersetzbar sein. Obwohl es doch so schön heißt: Niemals geht man so ganz.

U. J.

Stimmen aus dem Netz

Mit großer Trauer und Bestürzung erfahre ich heute vom Tod des großen deutschen Patrioten, glühenden Kämpfers für die Freiheit und Unabhängigkeit insbesondere des Deutschen Volkes und ritterhaften und aufopferungsvollen Streiters und Aufklärers wider die Unterdrücker, Menschenfeinde und totalitären Religionen und Ideologien dieser Welt, dem edlen Michael Mannheimer.

Er ruhe in Frieden, die wahren Patrioten und Freunde der Freiheit mögen ihm ein ewiges Andenken bewahren und möge er ihnen als leuchtendes Beispiel stets vorangehen!

Nichts und niemand gilt dieser verdorbenen Welt und seinen verlogenen und hinterhältigen „Führern“ und Regierungen so sehr als Feind, der die Wahrheit spricht oder sie schonungslos und offen zu ergründen sucht. Vor allem dann, wenn er gehört wird und Verbreitung findet. Michael Mannheimer hat sich bis zu seinem letzten Atemzug und unter Aufbietung all seiner Kraft und Möglichkeiten dafür eingesetzt. Selbstlos, frei und von einer inneren Menschenliebe getrieben, litt er unter dem bösartigen und schändlichen Treiben, welches hinter den Kulissen abläuft und unter der medialen Verblendung der Massen, die sich immer und immer wieder wie Schafe zur Schlachtbank treiben lassen.

Mag er auch nicht immer und zu jeder Zeit völlig richtig gelegen haben in seiner Erkenntnis, doch sein Wissen war sehr breit und profund, seine Erfahrung groß und sein Geist völlig offen nach allen Seiten und zur Selbstkritik jederzeit befähigt. So wuchs seine Erkenntnis und Wissen mit den Jahren immer weiter und breiter, so entging er der sturen Festgefahrenheit und Selbstgewissheit, der doch die Massen stets aufsitzen und so erst den Weg bereiten für das Übel, welches sonst alsbald erkannt und gebannt worden wäre.

Sein Geist und Haltung waren mit den Jahren stets einer gleitenden Wandlung und Anpassung unterworfen, das Zeichen des wahrhaft denkenden Menschen, der nach Erkenntnis strebt. Mögen einige denken, er habe sich verstiegen oder sei vom Weg

abgekommen, so sollen sie sich aber selber fragen, ob sie diesem tiefsinnigen Geist überhaupt folgen konnten, es überhaupt je ernsthaft versucht haben! Selbst wenn man seine Gedanken und Einsichten nicht völlig nachvollziehen kann oder sie nicht vollumfänglich teilt, so konnte man von ihm doch zweifellos sehr viel lernen oder neue Gedankenimpulse aufnehmen.

Denn der Islam ist doch im Grunde nur eine dumme und primitive Gewaltreligion, die gegen die Intelligenz und abgefeimte Methodik und Strategie der wahrhaften Menschenfeinde dieser Welt nicht die geringste Chance hat und von ihr als Werkzeug benutzt wird, ohne es je zu merken. Sein Ende wird mit großer Macht und Schnelligkeit kommen, wenn er hierfür nicht mehr benötigt wird, nach dem „Endsieg“ der neuen Weltherrscher. Mögen sie sich niemals durchsetzen!

Michael Mannheimer hat das erkannt und seinen Widerstand und die Aufklärung daher aus dieser viel tieferen Erkenntnis heraus gegen das Zentrum dessen zu richten versucht, aus dem die Feindschaft gegen Freiheit und Menschlichkeit hervorgeht. Er hat mit aller Macht und Streben seines Verstandes nach den Urquellen und Verstecken dieser Macht gesucht, die der wahrhaft gutwillige und freiheitsliebende Mensch doch sehr wohl zu erspüren weiß, sie aber meist nicht rational erklären und zu benennen oder gar selbst ergründen kann. Er biss sich nicht fest bei einem bestimmten Übel, Religion, Ideologie oder Problem, sondern erkannte, dass man viel tiefer die Ursachen und Grundlagen ergründen muss, um letztendlich die Wurzeln und Säulen dessen einzureißen, was die Menschen von Glück, Freiheit, Zufriedenheit und Wohlstand immer wieder entfernt.

Was immer es auch sei, worin die wahren Ursachen auch immer liegen mögen. Ich formuliere und bleibe bewusst etwas allgemein, denn mag man auch in dieser Sache zu unterschiedlichen Antworten gelangen, wie es ja auch in der Realität der Fall ist, so bleibt dieser Weg richtig und einzig erfolgversprechend: Die gemeinsame Suche nach den Wurzeln des Übels, aufrichtig, ehrlich und unvoreingenommen!

Darin liegt das große Verdienst von Michael Mannheimer, er wollte uns mitreißen den Nebel und Schleier zu lüften, hinter dem sich die Mächte und Ursachen verbergen, die unser aller Glück Feind ist. Und er wollte uns Mut machen dagegen aufzustehen und niemals aufzugeben, unsere Erkenntnis und Wissen unablässig zu stärken und im Kampf dagegen niemals zu ermatten. Denn er war mit Sicherheit kein Pessimist, er hatte den dereinstigen Sieg des Wahren, Guten und Schönen klar vor Augen, denn nur diese Gewissheit konnte ihm den Mut und die Kraft verleihen, nicht zu verzweifeln und zu verzagen, woran doch schon so viele eigentlich wertvolle Zeitgenossen gescheitert sind.

—

Profundes Wissen über den Islam. Mannheimer ist ein Verlust. Ein Kämpfer für die Freihheit gegen das verlogene Parteienestablishment der Altparteien, die Deutschland gesellschaftlich und kulturell zerstören wollen und „die hier schon länger lebenden“ als zweitklassige, lästige Anwesende betrachten, die nur zur Steuerbeschaffung gebraucht werden.

Chapeau, Michael Mannheimer

—

Bei Michael Mannheimer handelte es sich um einen absolut aufrichtigen Menschen mit aufrechtem Charakter und Verstand, für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Im empfand große Trauer, als ich von seinem Tod erfuhr. Auch wenn er sich als Atheist bekannte, möge Gott ihn barmherzig aufnehmen.

—

Ich denke dankbar an Michael Mannheimer, der einmal bei einer Demonstration von Pro Köln gegen der Bau der Großmoschee in Köln-Ehrenfeld teilgenommen hat. Diese Moschee hat seitdem schon für verschiedene Probleme in Köln gesorgt. Manche Befürworter dieses Baus hatten sich das anders vorgestellt und zeigten sich inzwischen schon mehr oder weniger offen enttäuscht.

Michael Mannheimer ist jetzt an einem anderen besseren Ort, ihn quält nichts mehr. —

Michael Mannheimer war lange ein mutiger Kämpfer für unsere Sache, der leider viele Nachteile einstecken musste. Dass er sich in seinen letzten Lebensjahren im Exil verändert hat, ist schade. Es beweist die menschliche Größe von Michael Stürzenberger, dass er in seinem Nachruf darüber hinweg sieht.

Auch ich bin vor Jahren einmal mit Michael Mannheimer aneinandergeraten. Das ist jetzt nicht mehr wichtig. Was bleibt, sind seine guten Taten. Möge Michael Mannheimer nun seinen Frieden finden und Gott der Herr ihn in sein Reich aufnehmen.

—

“Treu bis zur letzten Stunde, Treu deutschem Pflichtgebot, Mit fest verschloss’nem Munde Traf Dich die Todeskunde – Fielst Du für deutsche Not! Du hast uns wollen zeigen, Was deutscher Mut vermag: Zu kämpfen und zu schweigen! Drum sollen Flammen steigen Aus Deinem Sterbetag! Die Fahne soll sich senken Bei Deines Namens Klang! Du sollst den Sinn uns lenken, Wir wollen Dein gedenken Das ganze Leben lang!” Paul Boeddinghaus Schlageter

—

Auch ich möchte auf diesem Wege ein Lichtlein anzünden durch den Post meiner Abschiedsworte.

Ich hatte das Glück und die Ehre, Herrn Mannheimer im Zuge verschiedener Übersetzungen seiner Essays und das Veröffentlichen von ein paar eigenen Beiträge ein wenig kennenlernen zu dürfen. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der so engagiert und authentisch hinter der Sache stand. Die Vielzahl der Beiträge lässt mich den Hut vor ihm ziehen. Er hatte alles gegeben, 100%ig und sicher sehr vielen Menschen die Augen (noch weiter) geöffnet sowie Hoffnung gegeben.

Von seinem Blog und seiner wertvollen Arbeit werden wir uns verabschieden müssen,

aber ich glaube auch ganz tief im Herzen, dass er wollte und will, dass es mit unserem Engagement und unserer Zuversicht weiter geht. Nach dem Motto: zum Jammern keine Zeit und nach vorne schauen, und sich selbst hintanstellen, wenn es um das Große und Ganze geht. Ich werde MM sehr vermissen, nehme sein Lebenswerk zum Anlass aus meinem Potential zu schöpfen.

„Es sandte mir das Schicksal tiefen Schlaf,

Ich bin nicht tot, ich tauschte nur die Räume.

Ich leb’ in euch, ich geh’ in euren Träumen,

da uns, die wir vereint, Verwandlung traf.

Ihr glaubt mich tot, doch dass die Welt ich tröste,

leb ich mit tausend Seelen dort,

an diesem wunderbaren Ort,

im Herzen der Lieben.

Nein, ich ging nicht fort,

Unsterblichkeit vom Tode mich erlöste.“

Michelangelo Buonarroti

Teilen mit: Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp

Skype



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...